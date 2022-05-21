Центр Тбилиси перекроют на четыре дня из-за празднования Дня независимости

Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено с понедельника в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости 26 мая. Об этом сообщает Департамент патрульной полиции МВД Грузии.

С 00:00 23 мая движение будет запрещено на площади Свободы и проспекте Руставели вплоть до площади Первой Республики. Также движение будет ограничено на всех улицах, прилегающих к проспекту Руставели. С 25 мая перекрыта будет и площадь Первой Республики.

Транспорт сможет передвигаться по улицам Бараташвили и Табукашвили в направлении улиц Мераба Костава и Санапиро. Следующие с Мтацминда машины смогут продолжить движение к площади Горгосали через улицу Асатиани. С улицы Коте Абхази на Бараташвили можно будет выехать по Серебряной улице.

Пандус, ведущий с Правой набережной на Бараташвили, будет закрыт. Водителям предлагают продолжать движение в направлении улицы Вахтанга Горгасали. Что касается подъема Бараташвили, после выезда на мост машины смогут повернуть только на пандус у Дома юстиции и с его помощью спуститься на Правую набережную.

Транспортные средства, движущиеся в сторону Мтацминда, смогут передвигаться по улицам Меликишвили, Джанашия, Тархнишвили и Човелидзе, а откуда – в направлении Чонкадзе. С проспекта Чавчавадзе в направлении набережной транспорт будет двигаться по улицам Петре Меликишвили и Мераба Костава.

С 27 мая, после демонтажа всех праздничных декораций, ограничения будут полностью сняты, а движение будет осуществляться по привычной схеме.