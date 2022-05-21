«Не домогался» – суд оправдал экс-депутата сакребуло Тбилиси от партии власти

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Грузия входит в список стран, которые помогают России уклоняться от санкций. Об этом он сказал во время беседы, организованной Atlantic Council, передает Netgazeti.

Корреспондент FOX News Нана Саджая спросила Андрея Ермака о вторичных санкциях, в частности, просит ли Киев ввести санкции против людей и компаний, которые помогают России уклоняться от санкций, и кто они. Ермак ответил, что некоторые влиятельные бизнесмены в Грузии владеют крупными пакетами акций российских компаний, и они причастны к уклонению Москвы от санкций.

«Это очень важный вопрос. Мы можем разработать серьезные санкции [против России], но всегда найдутся страны или люди, которые найдут лазейку и попытаются им помочь. Мы очень открыты в этом вопросе. Мы можем доказать, что какие-то компании или частные лица помогают России избежать этих санкций. Мы действительно очень уважаем наших партнеров, которые берут на себя риск как экономически, так и с иных сторон, в условиях этих санкций.

И это нечестно, когда некоторые отрицают подобные санкции и зарабатывают на этом деньги. К сожалению, так поступают некоторые азиатские страны. Было очень печально видеть в этом списке дружественные страны, такие как Грузия, которая находится в «черном списке». Хотя, мы проявляем большую осторожность и продолжаем изучать этот вопрос вместе с нашими партнерами. Все должно быть задокументировано и доказано.

Без сомнения, это очень важная часть вторичных санкций. Будущие пакеты санкций от Евросоюза и Великобритании будут увеличиваться. Если говорить о такой стране, как, например, Грузия, то мы знаем, что некоторые влиятельные бизнесмены имеют крупные доли в российских компаниях, например в «Газпроме». Я думаю, что они включены [в процесс], для избежания Россией санкций», - сказал Андрей Ермак.

Помимо того, что Ермак является главой администрации президента Украины, он возглавляет группу украинских и международных экспертов, которая оценивает эффективность санкций против России и их работу.