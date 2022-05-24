ЕС договорится о нефтяном эмбарго в ближайшие дни

Министр экономики Германии Роберт Хабек вечером в понедельник сказал в эфире телекомпании ZDF, что ЕС договорится о запрете на импорт российской нефти в ближайшие дни.

По словам Хабека, само по себе нефтяное эмбарго не поможет лишить Москву доходов, потому что потеря объема экспорта будет компенсирована высокой ценой нефти. В этой связи Еврокомиссия и США совместно разрабатывают план введения предельных цен на нефть. Суть которого в том , что какое-то достаточно большое количество стран договорится и откажется платить за нефть выше установленного ими лимита.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей.

По её словам, если Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, президент Путин, "вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за неё большую сумму". "Это наполнит его военную казну", - добавила глава Еврокомиссии. В вопросе санкций, по мнению фон дер Ляйен, нужно мыслить стратегически, чтобы не навредить европейской экономике, "потому что она - самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии", считает глава ЕК.

Отказываться от российских энергоносителей страны Запада стали в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Шестой пакет санкций ЕС, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти, заблокировалинескольких стран, сильно зависящих от импорта российской нефти, в первую очередь Венгрии. Еврокомиссия надеется уговорить эти страны, предложив им большие компенсации и инвестиции в энергетику, пишет Reuters.