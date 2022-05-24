В США скончался эпатажный грузинский художник Дэвид Датуна

Известный грузинский художник Дэвид Датуна, проживавший последнее время в США, скончался в возрасте 48 лет.

О его смерти сообщили в соцсетях родственники. Причина смерти не называется, пишет агентство «Новости-Грузия».

Дэвид Датуна — родом из Тбилиси, переехал в США в 1999 году. Причислял себя к артистам современного искусства и говорил: «Я не художник, я — создатель».

Кроме своих работ — огромных инсталляций из линз, Датуна был известен своими эпатажными поступками.

В 2019 году на биеннале в Майами, он съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем и оценивавшийся в 120 тысяч долларов – это была арт-инсталляция «Комик».

«Я его съел, чтобы показать, как мало в мире осталось здравого смысла, если банан продается за 120 000», — заявил тогда Датуна.

После этого он прославился как «Голодный художник» и получил предложение от компании Dole создать серию NFT-картин для повышения осведомленности о голоде и продовольственной безопасности. Деньги от продаж картин пошли на благотворительность.