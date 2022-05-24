Хатуна Самнидзе: В Грузии идет война против женщин

Ситуация с насилием в отношении женщин в Грузии похожа на скрытую войну при бездействии властей, заявила депутат и лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе на заседании парламента.

«Две женщины в последнее время стали жертвами войны, на которую «Грузинская мечта» давно не обращает никакого внимания», - сказала Самнидзе, призвав принять срочные меры против фемицида.

За последние несколько дней в Тбилиси произошли подряд два страшных случая, когда мужья нападали на жен с холодным оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений, сообщает агентство «Новости-Грузия». Второй случай произошел через два дня, муж напал на жену на автобусной остановке - женщина была доставлена в больницу, ее удалось спасти.

Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями.

Депутат заявила, что в последнее время полиция выписывает меньше ограничительных ордеров в случае обращений женщин, а суд часто отменяет уже выписанные. «В нашей стране женщины умирают. Должны быть предприняты специальные меры. Призываю вас подумать и сделать конкретные шаги», - сказала Самнидзе.

Страшные факты расправы над женщинами уже вызвали в Грузии волну общественного возмущения. В социальных сетях начался флешмоб #არაქალთკვლა (#НетУбийствуЖенщин), к которому присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В нескольких городах страны прошли акции протеста.