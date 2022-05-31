Сепаратисты «национализируют» иностранные суда в порту Мариуполя

Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь. Как заявил глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин, "у республики появится собственный торговый флот".

По словам Пушилина, решения о "национализации" судов уже приняты. Они будут переименованы. "Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны", — сказал Пушилин.

Ранее российские власти сообщали, что к моменту начала войны в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов — "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминиканская Республика), "Смарта" (Либерия), "Блю стар" (Панама), "Азов конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка). Представитель Минобороны России заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, "не приняли мер" по выводу этих судов из порта. Какие меры должны были быть приняты в условиях боевых действий и связывались ли российские власти с судовладельцами после взятия Мариуполя под контроль - неясно. Пушилин не привёл никаких юридических оснований для так называемой национализации иностранной собственности.

В какие страны будет возить товар "торговый флот ДНР", тоже пока неясно. Независимость сепаратистской республики признала только Россия.

Накануне, как сообщалось, из порта Мариуполя с грузом металла вышел первый с начала войны российский сухогруз. Судно "Славутич" направляется в Ростов-на-Дону. Украинские власти считают вывоз грузов из Мариупольского порта "грабежом".

В ходе боевых действий России удалось взять под контроль всё побережье Азовского моря с портами Мариуполь и Бердянск.