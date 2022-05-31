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Сепаратисты «национализируют» иностранные суда в порту Мариуполя
Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь. Как заявил глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин, "у республики появится собственный торговый флот".
По словам Пушилина, решения о "национализации" судов уже приняты. Они будут переименованы. "Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны", — сказал Пушилин.
Ранее российские власти сообщали, что к моменту начала войны в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов — "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминиканская Республика), "Смарта" (Либерия), "Блю стар" (Панама), "Азов конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка). Представитель Минобороны России заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, "не приняли мер" по выводу этих судов из порта. Какие меры должны были быть приняты в условиях боевых действий и связывались ли российские власти с судовладельцами после взятия Мариуполя под контроль - неясно. Пушилин не привёл никаких юридических оснований для так называемой национализации иностранной собственности.
В какие страны будет возить товар "торговый флот ДНР", тоже пока неясно. Независимость сепаратистской республики признала только Россия.
Накануне, как сообщалось, из порта Мариуполя с грузом металла вышел первый с начала войны российский сухогруз. Судно "Славутич" направляется в Ростов-на-Дону. Украинские власти считают вывоз грузов из Мариупольского порта "грабежом".
В ходе боевых действий России удалось взять под контроль всё побережье Азовского моря с портами Мариуполь и Бердянск.
Другие новости дня
Бои за Северодонецк: войска РФ контролируют часть города
Северодонецк в Луганской области, ставший в последние дни главной целью российского наступления, частично занят российскими войсками. В городе продолжаются уличные бои. Об этом утром во вторник сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Власти города подтвердили, что эвакуация оттуда сейчас невозможна. По их оценке, захвачено около половины города, где до российского вторжения располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек.
Накануне ряд телеграм-каналов опубликовалв видео с российскими военными на улицах Северодонецка. Место, где оно снято, было геолоцировано, это квартал к востоку от центра города. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает настаивать, что город уже взят, и идёт так называемая зачистка.
Ранее американский Институт изучения войны (ISW) высказывал предположение, что с возможным взятием Северодонецка российское наступление в Донбассе может остановиться. Украинские войска могут закрепиться в Лисичанске на западном, высоком берегу реки Северский Донец. Российские войска пока не смогли окружить украинскую группировку в Лисичанске.
Второе важное направление, на котором продолжаются попытки наступления России - на Славянск на севере Донецкой области. Со стороны недавно взятого города Лиман российские войска вышли к Северскому Донцу. Мост через него разрушен.
В результате ракетного ночного удара по Славянску погибли три человека, еще шестеро – ранены, сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. Точное количество жертв и пострадавших еще устанавливается.
Двух российских военных в Украине приговорили к 11,5 годам колонии
Суд в Украине приговорил двух пленных российских военнослужащих к 11 годам 6 месяцам лишения свободы каждого. Их признали виновными в обстреле гражданских объектов в Харьковской области в первый день российского вторжения в Украину - 24 февраля.
Прокуратура запрашивала для военных-контрактников Александра Бобыкина и Александра Иванова 12 лет лишения свободы. Это максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судили. Оба россиянина признали вину.
Приговор вынес Котелевский районный суд в Полтавской области.
По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.
"Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России", – сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины "Град". Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.
Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются. Суд решил, что у военных была возможность не исполнять приказ. Бобыкин и Иванов утверждали на суде, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они, по их словам, узнали только во время следствия. При этом по словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.
- Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине, по которому вынесен приговор. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
В России вынесли первый приговор по делу о фейках про армию
Суд Забайкальского края признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Это первый приговор по новой статье о так называемых фейках о действиях Вооружённых сил, которую добавили в уголовный кодекс после российского вторжения в Украину, сообщают правозащитный проект "ОВД-Инфо" и издание "Медиазона".
По версии следствия, в марте 2022 года житель посёлка Оловянная Пётр Мыльников дважды опубликовал ложную информацию о действиях российской армии в группе в соцсетях, администратором которой он являлся. Кроме того, по утверждению следствия, Мыльников размещал в группе комментарии по поводу войны в Украине.
Мыльников "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине", уточняет пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю изданию "Чита.Ру". По мнению следствия, таким образом Мыльников "хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом".
В начале апреля в анонимном телеграм-канале "Жизнь мента" появилось видео, в котором Мыльников говорит, что "осознаёт свою ошибку".
- По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о фейках про российские вооружённые силы. Среди тех, против кого возбудили дела - известные журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки. Многие из тех, против кого возбуждены дела, находятся за границей, но несколько человек были арестованы в России и помещены в СИЗО.
- Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.
Несколько российских миллиардеров оспорили санкции против них в суде ЕС
Несколько российских миллиардеров оспорили введённые против них санкции Евросоюза в суде ЕС в Люксембурге. Иски к Совету Европы подали Роман Абрамович, Пётр Авен и Михаил Фридман, стало известно журналистам 31 и 30 мая.
Суд зарегистрировал иск Авена 23 мая, а Фридмана — 24-го. 25 мая суд зарегистрировал иск Абрамовича. Ранее к рассмотрению были приняты жалобы Алексея Мордашова и Алишера Усманова.
Санкции против российских миллиардеров были введены Евросоюзом, Британией, США и несколькими другими странами после вооружённого вторжения России в Украину. Власти посчитали, что российские миллиардеры обогащаются за счёт близости к государству.
Власти многих стран ЕС и многие конгрессмены в США предлагают изъять активы миллиардеров и направить их на помощь Украине. Сейчас законодательство делать этого не позволяет, чиновники ЕС заявляли, что планируют искать юридические возможности для такого решения.
Все подавшие в суд миллиардеры отрицают близость к Кремлю и настаивают, что не влияют на политические решения Путина. Санкции против себя они называли несправедливыми и заявляли, что заморозка активов может негативно сказаться не только на них, но и на десятках тысяч работников их предприятий, в том числе в США и Европе.
По факту ранения 15-летнего подростка задержан его сверстник
По факту ранения 15-летнего школьника на окраине Тбилиси задержан его сверстник. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на умышленное убийство несовершеннолетнего». По информации МВД, Г.Г. 2006 года рождения после ссоры нанес ножевое ранение Л.А. 2006 года рождения и скрылся с места происшествия.
Раненый подросток прооперирован и сейчас находится на искусственном дыхании, сообщили в клинике Amtel hospital.
«Похоже, что операция прошла успешно, кровотечение остановлено. Состояние стабилизировано, но ближайшие два дня — кризисные, пока он остается на аппаратном дыхании», — сказал заведующий детской реанимацией Мераб Джохадзе.
По его словам, было одно входящее ранение, но множественные повреждения внутренних органов, в том числе, кишечника.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что тема школьных драк очень чувствительная для Грузии после трагедии в 2017 году. Тогда во время массовой драки школьников на улице Хорава погибли два старшеклассника. В деле оказались замешаны высокопоставленные родители, тогда на акции с требованием справедливого расследования на улицы вышли тысячи людей.
Работники заводов «Боржоми» начали бессрочную акцию протеста
Более 400 работников заводов по розливу «Боржоми» во вторник объявили бессрочную акцию протеста, сообщил председатель Профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.
Требования: восстановить уволенных сотрудников, повысить заработную плату, подписать со всеми сотрудниками долгосрочные контракты и улучшить условия труда. Также участники акции требуют уволить представителей администрации, которых обвиняют в давлении и шантаже, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Бастуем, пока не будут удовлетворены требования работников», — заявил Диасамидзе.
В акции участвует около половины работников завода по розливу воды. Власти Грузии пока не комментировали ситуацию.
Акция проходит на фоне переговоров, которые правительство ведет с IDS Borjomi International о передаче доли в заводах по розливу минеральной воды.
Заводы по розливу «Боржоми» были временно остановлены с 29 апреля из-за возникших у компании финансовых проблем.
Отношения с работниками у администрации осложнились после попытки перевести всех на новые контракты и снизить выплаты за вынужденный простой.
Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за российского вторжения в Украину. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
ЕС согласовал шестой пакет санкций. Он запрещает часть импорта нефти из РФ
Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник согласовали шестой пакет санкций в отношении России. В него входят, в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT. Об этом написал в твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, ограничения охватывают более двух третей объема экспорта нефти из России. Он уточнил, что запрет не будет касаться поставок топлива по трубопроводам.
Под санкции попадает нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90 процентов.
Потери России от нефтяного эмбарго ЕС, по подсчётам Bloomberg, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Из них 10 миллиардов от запрета поставок по морю, на которые приходится 75 процентов от всего экспорта российской нефти. При этом Россия продолжит зарабатывать до 6 миллиардов долларов в год на экспорте нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, для которых сделали исключение.
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже во вторник утром превысила 119 долларов за баррель впервые с 25 марта.
Лидеры ЕС также договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, и запретить работу на своей территории еще трёх российских государственных СМИ.
В то же время из нового пакета ограничений против России, исключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. Об этом сообщили источники Bloomberg. По их словам, от этой меры отказались под давлением Кипра.
- Шестой пакет санкций в отношении России планировалось принять к 9 мая, предполагалось, что он будут включать постепенное эмбарго на импорт российской нефти, санкции против Сбербанка, ужесточение экспортного контроля (но для автомобилей и лекарств сделано исключение), а также новые ограничительные меры в сфере морского судоходства.
- Санкции в отношении России вводятся после вторжения ее войск в Украину 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. На войну с Украиной ежедневно тратят около 21 миллиарда рублей. По сравнению с довоенным периодом траты на "национальную оборону" выросли более чем в два раза, сообщает Moscow Times.
Би-би-си: в Украине погибли более трёх тысяч российских военных
С начала боевых действий в Украине погибли 3052 российских военных, однако реальные потери могут оказаться на 40-60 процентов больше. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Речь идёт о тех, чьи имена и фамилии удалось подтвердить по сообщениям глав регионов России и местных СМИ. Однако власти в регионах сообщают не обо всех погибших, и реальное число потерь можно оценить, посетив местные кладбища.
Волонтеры по просьбе издания изучили ситуацию на кладбищах в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, подмосковной Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области. На каждом кладбище были найдены могилы погибших солдат, имена которых не звучали публично. Вероятность того, погибшие принимали участие в войне на Украине, журналисты определили по дате смерти, возрасту и фотографиям в военной форме на надгробьях.
Например, на кладбище близ Ульяновска после начала войны появились 42 могилы военнослужащих; имена 21 погибшего не упоминались публично — даже в соцсетях. На кладбищах Казани и Ставрополя эта доля составила 30 процентов, а на военной аллее Копанского кладбища под Краснодаром - все 100 процентов. Как сообщала "Медиазона", в начале апреля были похоронены 55 военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, однако официально сообщалось о 29 погибших. Изучив данные, журналисты Русской службы Би-би-си предположили, что потери российской армии на 40-60 процентов больше, чем подтверждено официально.
- 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Минобороны России озвучивало потери лишь дважды, а последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых. По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч.
Reuters: зять Ельцина ушел с поста советника Путина
Валентин Юмашев, зять бывшего президента России Бориса Ельцина, который помог Владимиру Путину прийти к власти, ушел с должности советника Кремля, сообщает Reuters.
Юмашев был советником Путина на общественных началах, то есть не получал за это зарплату. Его уход, как пишет Reuters, разрывает последнюю связь путинской администрации с периодом правления Ельцина, который символизирует либеральность и открытость России по отношению к Западу.
Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень сообщила Reuters, что отставка была инициативой Юмашева. Он покинул должность еще в апреле.
- При Ельцине, который был президентом России с 1991 по 1999 год, Юмашев занимал должность советника Кремля, а затем руководителя администрации президента. Был женат на дочери Ельцина Татьяне.
- В прошлом году издание «Важные истории» совместно с «Трансперенси интернешнл - Россия» выяснили, что Валентин Юмашев и его супруга Татьяна в 2020 году стали владельцами дома на острове Сен-Бартелеми на Карибах стоимостью 15 млн евро. По словам Юмашева, семья купила недвижимость на «заработанные деньги и кредит, взятый в одном из российских банков».
- В марте 2022 года Анатолий Чубайс – еще один высокопоставленный чиновник ельцинской эпохи – ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В мае 2022 года из-за действий России в Украине в отставку подал сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.
Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме о присоединении Южной Осетии к РФ
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетии приостановил действие указа экс-президента Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Действие указа приостановлено до завершения консультаций с Москвой.
«Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – сказано в указе нового югоосетинского лидера.
Гаглоев в документе «О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации» указывает на «неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», а также на «недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».
Гаглоев утвердил персональный состав югоосетинской делегации для проведения консультаций с Российской Федерацией. В неё войдут сам Гаглоев, спикер парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев, госсоветник президента Константин Кочиев.
- Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»
- В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».
- 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
Участники акций протеста в Ереване заявляют о применении полицией несоразмерной силы
Артур Азизян, участвующий в митингах оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил, что полицейские избили его и других протестующих, внутри здания правительства, пишет Радио Азатутюн.
По его словам, затем его доставили в полицейский участок, он попросил оказать ему медицинскую помощь, но только через полчаса его госпитализировали. По словам врача, у него сломаны ребра, на теле есть синяки, он также получил удары по голове.
«Они бросили меня землю и начали избивать, - рассказал Артур Азизян. - Мы ничего не сделали, они одели нам на руки наручники, бросили на землю, многие полицейские проходили мимо и ударяли нас».
Сторонники оппозиции сегодня провели акцию протеста у 3-го корпуса правительства в центре Еревана, где полиция сосредоточила большие силы. В течение дня дважды произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Полицейские не позволили оппозиционным депутатам войти в здание правительства и, применив силу, задержали демонстрантов. Во время столкновений нескольким гражданам стало плохо.
Полицейские применили силу также по отношению к оппозиционному депутату.
Депутаты от оппозиции сегодня собирались войти в 3-й корпус правительства и задать министрам вопрос: «согласны ли они на то, чтобы Арцах [Нагорный Карабах - ред.] был в составе Азербайджана?»
«Каждый чиновник в Армении должен выразить четкую позицию по этому вопросу. Армения будет поддерживать полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение, Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, между Республикой Армения и Республикой Арцах должна быть надежная сухопутная связь, Республика Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Работы по делимитации и демаркации должны проводиться при условии вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения. В процессе нормализации армяно-турецких отношений исключается любое соглашение, которое поставило бы под сомнение факт геноцида армян», - заявил оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
В полиции сообщают, что по подозрению в совершении хулиганства задержаны более 100 человек. Также сообщается, что трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Сколько протестующих получили травмы, пока неясно.
Сагателян заявил, что в течение последующих четырех дней они будут посещать различные государственные учреждения, чтобы узнать позиции чиновников и сотрудников этих ведомств по вопросу Нагорного Карабаха.
Массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.Власть отвергает эти обвинения, а также заявляет, что вопрос об отставке премьер-министра не обсуждается.
Путин упростил получение гражданства для детей-сирот из Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства детьми-сиротами из Украины и так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Новые нормы также распространяются на детей, оставшихся без попечения родителей, и на недееспособных людей.
Согласно документу, подать заявление на получение гражданства могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами ДНР, ЛНР или Украины. Сделать это также могут руководители организаций для детей-сирот и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги, которые находятся в ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областях Украины.
- 25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Для жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» правила упрощенного получения паспортов России действуют с апреля 2019 года. Украина выданные таким образом документы не признает.
- Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорит, что Россия вывезла на свою территорию более 1,5 млн украинцев, включая более 250 тысяч детей. Кроме того, как заявила она, Россия вывезла более 2 000 сирот, которых будут «готовить к усыновлению в российские семьи по упрощенной процедуре». Денисова называет вывоз людей «принудительной депортацией».
Байден исключил передачу Украине ракет, которыми можно атаковать Россию
Президент Джо Байден заявил в понедельник, 30 мая, что США не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут достигать целей на территории России, передает Reuters. О каких именно видах вооружения идет речь, Байден не уточнил.
На прошлой неделе CNN и Washington Post сообщили, что США планируют предоставить Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до сотен миль, в частности – высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS и систему залпового огня MRLS. Именно эти виды вооружения ранее просили предоставить украинские власти. Однако в Белом доме выражали опасения, что такое оружие может быть использовано для атаки российской территории.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Байдена «разумным». «Иначе, при атаке на наши города, Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», - написал он в Telegram.
Издание Washington Post сообщает, что США, возможно, предоставит Украине РСЗО, но с ракетами, способными поразить объекты на меньшем расстоянии, чтобы снизить риск провокации.
- США планировали объявить о новых поставках вооружений Украине уже на этой неделе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации» конфликта. Ранее Лавров говорил, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.
Эрдоган предложил Путину провести переговоры России, Украины и ООН
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провели телефонные переговоры.
Эрдоган сообщил, что Турция готова организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН, а также принять участие в возможной наблюдательной миссии в Украине, если Москва и Киев достигнут соответствующего соглашения.
Кремль сообщает, что президенты также обсудили вывоз зерна из украинских портов. В частности – безопасность судоходства в Черном и Азовском морях и устранение минной угрозы в их акваториях.
Москва вновь заявила, что готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию, если Запад снимет санкции, введенные из-за войны в Украине; а также содействовать транзиту украинских грузов в координации с Турцией.
Кроме того, президенты обсудили безопасность территорий на севере Сирии, откуда, по словам Эрдогана, продолжаются атаки на Турцию.
- Телефонные переговоры с Владимиром Путиным Реджеп Эрдоган анонсировал накануне, 29 мая. По словам турецкого лидера, в беседе предлагали принять участие также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонние переговоры Путина и Эрдогана.
- В марте 2022 года в Турции прошла встреча представителей России и Украины. В середине мая стороны заявили о приостановке переговорного процесса. Зеленский считает встречи на уровне делегаций неэффективными и выступает за прямые переговоры с президентом России.
Президент Грузии надеется на успех переговоров Еревана и Баку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на успешное продолжение мирных переговоров Еревана и Баку. Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Армении.
Ваагн Хачатрян посещает Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Это – первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост главы государства.
«Будущее нашего региона тесно связано с мирной средой. Надеемся, что переговоры между Арменией и Азербайджаном успешно продолжатся. Приветствуем вовлеченность Евросоюза в этот процесс. Знаем, что от итогов этих переговоров зависит установление постоянного мира в этом регионе, а от установления мира зависит экономическое развитие», – сказала грузинский лидер.
Зурабишвили также считает, что мирное сожительство армян и азербайджанцев в Грузии – позитивный пример для всего Кавказа.
- 22 мая в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По итогам встречи 24 мая на границе Армении и Азербайджана прошло первое заседание совместной комиссии по демаркации и безопасности.
- Армянская оппозиция обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.
Трубопроводная нефть может не попасть под санкции ЕС против России
Европейские дипломаты продолжили сегодня попытки согласовать компромиссный вариант санкций, которые касаются импорта российской нефти.
В преддверии работы первого дня саммита ЕС, 30 мая, стояла задача договориться о том, чтобы запрет на импорт сырой нефти из России пока не затрагивал поставок по трубопроводам. Эмбарго на нефть - часть готовящегося шестого пакета санкций против Москвы за её военное вторжение на территорию Украины.
В проекте соглашения нынешнего саммита, который оказался в распоряжении медиакорпорации Радио Свобода, говорится, что очередной пакет ограничений затронет российскую сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые в ЕС с временным исключением для трубопроводов. Таким образом Венгрия, Словакия и Чехия, получающие нефть по нефтепроводу "Дружба", до некоторых пор сохранят эту возможность.
Венгрия, которая изначально, по сообщениям, была открыта идеи временного исключения, сейчас настаивает на дальнейших уступках. Поставки по трубопроводу "Дружба" составляют 65 процентов от общего объёма венгерского импорта нефти.
В проекте заявления также говорится, что государства Евросоюза к концу года откажутся от российской нефти, доставляемой морским путём.
На акции протеста в Ереване задержаны более 100 демонстрантов
Более 100 оппозиционных демонстрантов задержаны в понедельник в Ереване. Трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении.
Утром в понедельник участники оппозиционного "Движения
сопротивления" собрались в центре Еревана у правительственного здания. Возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в здание для встречи с министрами, которые, по их словам, должны выразить позицию относительно политики властей по вопросу Нагорного Карабаха и предложенного оппозицией проекта заявления по этой проблеме.
Полиция не разрешила оппозиционным депутатам пройти в здание, после чего начались столкновения.
Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.
Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021 году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра Армения потерпела поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.
В Луганской области погиб журналист французского канала BFM TV
В Луганской области Украины погиб журналист французского канала BFM TV Фредерик Лёклерк-Имхов. Машина, в которой он находился, попала под артиллерийский обстрел, сообщил в телеграме губернатор региона Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, обстрел вёлся российскими войсками, независимого подтверждения этой информации нет. Погибший журналист снимал материал об эвакуации из Луганской области. Он был убит осколком снаряда, попавшим в шею. Рядом с ним был ранен полицейский, его спасла каска.
Инцидент произошёл у Северодонецка. Ранее сообщалось, что российские войска и пророссийские сепаратисты из Луганской области ведут штурм города. После того как Луганск был захвачен сепаратистами, в Северодонецке размещается региональная администрация.
На прошедшей неделе российской армии удалось провести успешное наступление в Донбассе, войска пытаются окружить группировку войск в Северодонецке. Сообщалось, что подъездные дороги к городу простреливаются с российских позиций. По словам Гайдая, в городе разрушена на 100 процентов критическая инфраструктура и повреждено 90 процентов жилого фонда.
В Южной Осетии подозреваемые в покушении на убийство явились с повинной
Двое подозреваемых по делу о покушении на убийство жителя Южной Осетии Владислава Валиева явились с повинной в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной республики.
«В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в местности недалеко от села Наниаури Цхинвальского района, между гражданами Дудайты Кахабером Гелаевичем, Дудайты Сосланом Гелаевичем и Габараевым Сосланом Алановичем с одной стороны и Валиевым Владиславом Вячеславичем с другой стороны, произошёл бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого Кахабер Дудайты применил огнестрельное оружие, причинив Владиславу Валиеву телесные повреждения», – сказано в сообщении.
По информации прокуратуры, 30 мая подозреваемый по уголовному делу Сослан Дудайты добровольно явился в правоохранительные органы, сдал оружие и написал явку с повинной.
«В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение», – сказано в сообщении.
Ранее, 29 мая в правоохранительные органы также добровольно явился с повинной Сослан Габараев.
В прокуратуре заявили, что проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
«Все оперативные службы МВД Республики Южная Осетия ориентированы на установление местонахождения третьего подозреваемого, Кахабера Дудайты, и его задержание», – сказано в заявлении.
28 мая югоосетинский лидер Алан Гаглоев поручил и.о. генпрокурора Сергею Битиеву и первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции Геннадию Тигиеву «разобраться в произошедшем инциденте».
Получивший ранение Владислав Валиев был доставлен в Республиканский многопрофильный медицинский центр.
Посол ЕС в Грузии заявил об обеспокоенности «текущей траекторией развития страны»
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в тот момент, когда в Евросоюзе «растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны», – заявил посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.
По его словам, Грузия достигла большого прогресса на пути реформ в течение многих лет, но к историческому моменту могла бы быть подготовлена лучше.
«Грузия могла бы лучше подготовиться к этому историческому моменту… Это происходит в то время, когда в ЕС растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны – замедление темпов реформ в последние годы, политический кризис, свою долю ответственности за который несет каждая сторона, COVID-пандемия. В последние месяцы также звучат вопросы о том, куда движется Грузия», – сказал он.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Харцель также подчеркнул, что не может давать никаких прогнозов в ответ на заявку Грузии. Но решение будет очень скоро и «результат может быть и меньше, и больше ожидаемого».
В то же время, говоря о ситуации в Грузии, дипломат отметил, что не раскроет никаких секретов, если напомнит о публичной реакции ЕС на некоторые события последних лет в стране.
Речь, по его словам, идет о проведении демократических выборов, правах меньшинств, защите журналистов, недоверии к судебной системе и верховенстве закона.
Вспомнил посол и события 5 июля прошлого года, когда акция противников ЛГБТ переросла в погромы и массовое избиение журналистов на улицах в центре Тбилиси.
В списке также нарушения прав человека, в частности, права на неприкосновенность частной жизни, упразднение Службы государственного инспектора.
«Из-за всего перечисленного возникают вопросы к уважению демократических институтов и надежности демократических механизмов контроля», – сказал Харцель.
Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Грузию в независимости от того, какое решение будет принято в ответ на заявку о предоставлении статуса кандидата.
«Мы верим и хотим, чтобы Грузия заняла свое место в Европе и мире. Помогите нам, чтобы мы помогли вам!», – сказал посол.
Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап — заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.
В Иерусалиме в День флага случились массовые беспорядки
В Иерусалиме, в День флага 29 мая, произошли столкновения между евреями и арабами.
Традиционный марш проходил по стандартному маршруту – через Шхемские ворота к Стене плача. Перед тем как зайти в старый город, ультраправые еврейские активисты стали выкрикивать антиарабские лозунги. Полиция пыталась их успокоить, но безрезультатно.
Когда тысячи участников шествия находились у стен Старого города, над Шхемскими воротами появился дрон с палестинским флагом. Его сбила полиция, так как опасалась, что в устройстве может быть взрывчатка.
У Стены плача, где закончилось шествие, произошли стычки между радикальными участниками марша и полицией. В общей сложности задержаны 60 человек – преимущественно палестинцы.
День Иерусалима отмечается в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году. Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией.
В России появились ещё четыре города-миллионника
Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения, прошедшей осенью 2021 года, в России появились четыре новых города-миллионника. Это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росстата.
По сравнению с 2010 годом, когда проводилась предыдущая перепись населения, число городов-миллионников увеличилось до 16. По данным Росстата, суммарно в них проживает почти четверть всего населения страны – 35,7 млн человек. Лидером по количеству жителей остаётся Москва: в ней живёт более 13 миллионов человек, что на 11% больше, чем в 2010 году. За одиннадцать лет в город въехало более миллиона человек.
Как сообщает Росстат, на октябрь 2021 года численность населения в России, с учётом аннексированного Крыма, составляла 147,2 миллиона человек – на два миллиона больше, чем в 2010 году. Росстат подчёркивает, что увеличение произошло благодаря миграционному приросту. При этом "практически в течение всего межпереписного периода" фиксировалась естественная убыль населения: число умерших в стране превышало число родившихся. В 2021 году убыль резко увеличилась из-за "сверхсмертности от COVID-19" и составила 1,04 миллиона человек.
Также Росстат отметил, что в России продолжился процесс урбанизации: количество горожан в стране увеличилось на 1%. По данным переписи, 75% населения живёт в городских населённых пунктах, 25% – в сельских.
- Сейчас, по данным Росстата, к городам-миллионникам относятся Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград.
Порошенко разрешили покинуть Украину с третьего раза
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который находится под следствием по обвинению в госизмене, разрешили покинуть Украину через пограничный переход с Польшей для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Там он намерен добиваться предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне.
Ранее экс-президенту дважды запрещали выезд из страны - 27 и 28 мая. Украинские пограничники утверждали, что у Поршенко были проблемы с
Покинуть Украину Порошенко удалось после обращения к президенту Владимиру Зеленскому.
На родине Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014–2015 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. В январе суд отпустил политика под личные обязательства и обязал сдать загранпаспорт.
Украина обвиняет в госизмене ещё одного политика – Виктора Медведчука. Он считается пророссийским. Служба безопасности Украины ранее распространила видео допроса, во время которого оппозиционный политик сказал, что участвовал в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода по указанию Порошенко.
Абхазия и Сирия договорились о сотрудничестве в военной сфере
Самопровозглашенная республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика подписали соглашение о сотрудничестве в военной области. Документ был подписан 29 мая – в четвертую годовщину признания Сирией независимости Абхазии.
Как сообщили в абхазском оборонном ведомстве, документ подписали глава Минобороны Абхазии Владимир Ануа и заместитель главнокомандующего армией и Вооруженными силами Сирии, министр обороны Али Махмуд Аббас. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере.
«В развитие договоренностей президентов Башара Асада и Аслана Бжания о расширении межгосударственного взаимодействия, особенно в военной области, мы подписали с вами соответствующее соглашение между нашими оборонными ведомствами. Считаю, что этот документ заложит основу развития и укрепления нашего военного сотрудничества», – отметил Владимир Ануа.
В честь главы абхазского оборонного ведомства состоялся торжественный прием, на котором прозвучали гимны Абхазии и Сирии.
Абхазская правительственная делегация во главе с министром обороны Владимиром Ануа находится с официальным визитом в Дамаске с 25 мая.
27 мая Ануа возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Дамаске. В церемонии приняли участие генералы сирийской армии.
Глава Минобороны также посетил Мавзолей Неизвестного солдата, расположенный в мемориальном комплексе, и оставил запись в книге памяти.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
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