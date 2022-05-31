Тень полиции

Сегодня в Грузии отметили День полиции. На торжественном мероприятии в честь этого события премьер-министр Ираклий Гарибашвили отверг обвинения оппонентов в политизации правоохранительных органов, пообещав пресекать все нападки на полицию. Между тем, именно в политизации все чаще обвиняют власть правозащитники. Традиционно правозащитные организации отметили все более заметную тенденцию политизации правоохранительных органов.

В отличие от того, как праздновался День полиции прежде, сегодня профессиональный праздник отмечался с большим размахом. Перед зданием МВД к личному составу обратилось высшее руководство страны. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил полицию за службу и ответил на критику. Недопустимы несерьезные, оскорбительные выражения в адрес полиции, которые, к сожалению, часто позволяют себе оппоненты, подчеркнул премьер.

«С этим нельзя мириться, нельзя идти ни на какие компромиссы, ни один такой факт не должен оставаться без ответа. Полицейский должен быть неприкосновенен и, конечно, я не говорю об отдельных проступках, на которые Министерство реагирует соответствующим образом. Но я категорически осуждаю любые попытки оскорбить вашу деятельность, вашу профессию. Поэтому хочу еще раз сказать, что каждое такое действие будет наказано, и мы не допустим никаких компромиссов».

В заключение своего выступления Ираклий Гарибашвили пообещал оказывать всяческое содействие полицейским в быту, и анонсировал строительство масштабного жилого комплекса для тысячи семей полицейских.

В своем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что, несмотря на то, что грузинская полиция полностью трансформировалась с советских времен, проблемы остаются.

«Хочу остановиться на одном вопросе. Хоть некоторым не нравится слово «позорно», но лично для меня позорно, что в Грузии происходит очередное зверское убийство женщины на глазах у детей. Мы не должны больше этого допускать, и это наше общее дело. Мы вместе с правительством и парламентом должны стараться изо всех сил, чтобы искоренить домашнее насилие», – подчеркнула президент.

Действительно, в течение последнего месяца произошли несколько тяжких преступлений, связанных с домашним насилием, при том, что нападавшие формально находились под ограничительным ордером, выданном полицией.

Впрочем, обсуждать эти темы с журналистами глава МВД Вахтанг Гомелаури не стал.

«Я не считаю это критикой, акцент президента был сделан на нескольких резонансных фактах, и мы благодарны ей за это. В полиции эта проблема решается по высшим европейским стандартам, и извините, я не считаю нужным отвечать на ложные обвинения. Вы в принципе ни при чем, виноваты те, кто дают вам такие поручения, в этом все беда», – заявил Гомелаури журналистам.

Между тем, как отмечается в майском отчете правозащитной организации «Центр социальной справедливости», затронутая президентом тема лишь часть целого комплекса проблем, связанных с предвзятостью в деятельности полиции. В документе говорится, что правительству все сложнее поддерживать баланс между свободой мирных собраний, общественным порядком и безопасностью. Организация указывает, что во многих случаях власть делает выбор в пользу последней, обеспечивая ее за счет чрезмерного применения силы, прямым следствием чего является необоснованное ограничение свобод граждан.

Эти доводы полностью разделяет активист движения «Позор» Гига Макарашвили. По словам правозащитника, в последние годы правоохранительные органы все чаще используются для расправы над оппонентами:

«Хотел бы поздравить с праздником всех достойных полицейских. Таких, к сожалению, становится все меньше. В последние годы профессионалы покидают органы, и на их места приходят люди с минимальным уровнем юридического образования. То, что сейчас власти создают полиции тепличные условия, отвергая всякую критику в ее адрес, говорит о том, что у них не остается другого инструмента сохранения власти, кроме грубой силы. В целом, необходимо подчеркнуть, что отношение к полиции менялось не раз, и при «Нацдвижении» были случаи превышения полномочий, и фактически сейчас ситуация возвращается в то же русло. Особенно это стало заметным после злополучной «Ночи Гаврилова», и получило развитие 5 июля прошлого года».

Событиям 5 июля в отчете «Центра социальной справедливости» уделяется отдельная глава: по мнению авторов исследования, участие силовиков не смогло предотвратить масштабные насильственные действия возле офиса «Позора», вторжение в офис «Тбилиси Прайд», и массовых расправ над журналистами.

«Бездействие полиции 5 июля не следует объяснять неправильной оценкой или неподготовленностью к угрозам. В этих событиях стало ясно, что власти и правоохранительные органы с самого начала собирались не допустить шествие».

Особенно это стало очевидно после открытого насилия, в котором государство не проявило достаточной политической воли, чтобы возбудить уголовные дела непосредственно против организаторов насилия, – резюмируют авторы исследования.

Ситуацию прокомментировали в «Ассоциации молодых юристов». Там заявляют, что при оценке деятельности сотрудников правоохранительных органов чаще всего они сталкиваются с фактами неадекватного реагирования соответствующих органов на преступления, совершенные сотрудниками полиции.

«Зачастую расследование начинается, но никто не наказывается должным образом», – заявила адвокат организации Фати Чапичадзе Радио Свобода. Безнаказанность, по ее словам, подталкивает полицейских к повторному проступку. Их наказывают только в самых резонансных случаях, но тоже зачастую часто избирательно и неадекватно.

Общественное мнение также фиксирует ухудшение криминогенной ситуации в стране. Согласно опросу общественного мнения Национального демократического института (NDI) 2021 года, граждане считают, что преступность в стране выросла за последние 10 лет.