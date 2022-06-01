В Батуми задержан крупный турецкий бизнесмен Галиф Озтюрк

Крупного турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка накануне задержали в Батуми.

В Следственной службе Минфина Грузии заявили, что провели обыски у бизнесмена в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ведомстве утверждают, что при обыске обнаружили крупную сумму денег и, предположительно, наркотические и психотропные вещества, в связи с чем и задержали Озтюрка. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по первым частям статей 260 и 261 УК Грузии (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических и психотропных средств).

Компаниям Озтюрка принадлежат гостиница «Эйфория» в Батуми, отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».

По одной из версий, обыски могли быть связаны со строительством семи корпусов на улице Гоголя в Батуми без соответствующего разрешения. В прошлом году стало известно, что компанию, ведущую строительство, неоднократно штрафовали, но пресечь незаконную стройку власти не смогли.

В компании Озтюрка после его задержания заявили, что произошло недоразумение. В «Метро Холдинг» планируют дать правовую оценку действиям, вызванным «абсолютно абсурдными причинами».

О задержании бизнесмена пишет Bloomberg. В статье говорится, что Озтюрк – основатель междугородной автобусной компании Metro Turizm. Он, по информации Bloomberg, считается ярым сторонником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Он бежал в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году. В интервью Bloomberg в 2016 году Озтюрк, который построил свою бизнес-империю Metro Holding с нуля, начав с официанта на автовокзале, выразил пренебрежение к некоторым турецким компаниям, назвав их «белыми турками», единственным умением которых является «перевод наличных за границу». При этом «автобусный магнат» отозвался об Эрдогане как о «величайшем лидере за 1000-летнюю историю османов», – сказано в статье.

Задержание Озтюрка подтвердила посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.