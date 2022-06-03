Гарибашвили: ЕС очень обрадует Россию, если откажет Грузии

Евросоюз сделает ошибку, если откажется предоставить статус кандидата Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе (GLOBSEC). «Представим, что ЕС не предоставил нам статус кандидата, кто будет обрадован этим решением? Только Россия!», - цитирует Гарибашвили агентство «Новости-Грузия».

Он отметил, что это же касается Украины и Молдовы. «Думаю, мы должны убедить наших европейских друзей предоставить статус кандидатов всем трем странам… Сейчас исторический момент. Очередь за ЕС - он должен решить, поддерживает ли Европа своих союзников, партнеров и единомышленников в это очень полное вызовов время», - заявил глава правительства.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия всегда была на передовых позициях среди стран Восточного партнерства, на данный момент выполнив 45% соглашения об ассоциации и успешно продвигаясь по соглашению о свободной торговле. По его словам, статус кандидата для Грузии станет «дополнительной мотивацией и побуждением страны к продолжению реформ».

«Грузия не та страна, которая всегда просит что-то незаслуженно. Наоборот, мы содействующие… Мы, грузины и Грузия, всегда там, где это нужно Европе, где это нужно миру, международному сообществу» - сказал премьер, напомнив вклад страны в операциях в ЦАР, Ираке и Афганистане.