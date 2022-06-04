Студентам ТГУ не разрешили сдавать экзамены дистанционно из-за проблем с арендой жилья

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, однако сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух анонимных чиновников в Китае и в США.

С начала войны Россия уже неоднократно обращалась к Китаю с просьбами об экономической поддержке – в том числе финансовой и технологической, но Пекин боится американских санкций и подобные разговоры его раздражают, пишет газета.

По данным издания, российские дипломаты как минимум дважды просили Китай о новых формах экономической поддержки и указывали на торговые обязательства, принятые Китаем до 24 февраля. Один из китайских чиновников, знакомый с ходом этих переговоров, охарактеризовал их как "напряженные". " Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать и наше собственное положение в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в наилучших интересах китайского народа," – цитирует газета источника в Пекине.

При этом на дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, возлагая вину за конфликт на США и на НАТО, санкции называет "незаконными", в Совете Безопасности ООН воздерживается при голосовании за резолюции, против которых выступает Россия.

Однако в Москве, как отмечает The Washington Post, такую поддержку считают недостаточной.

Один из собеседников издания также рассказал, что война в Украине затянулась дольше, чем ожидал Китай, и в Пекине дали понять Москве, что прекращение боев "даст больше свободы для противодействия санкциям и развития деловых связей".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС, США, Великобритания и другие развитые страны ввели санкции в отношении России, которые затронули целые сектора экономики. На страны не соблюдающие запрет могут быть наложены вторичные санкции: в частности, им могут ограничить продажу технологий или оборудования.

В 2021 году товарооборот Китая с Россией составил примерно 150 миллиардов долларов, с США – 755 миллиардов, а со странами ЕС – почти 600 миллиардов.