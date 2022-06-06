На акции против «Тбилиси прайда» у посольства ЕС задержаны семь человек

Ультранационалисты провели сегодня акцию против ЛГБТ-сообщества у офиса представительства Евросоюза в Тбилиси. Как пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на МВД, семерых участников акции задержали по обвинению в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.

По информации агентства «Новости-Грузия», на митинге собралось до двух десятков человек – участники различных радикальных группировок, которые сами себя называют защитниками традиционных ценностей. Они требовали не допустить проведения «Недели гордости» — серии мероприятий, которые активисты из движения «Тбилиси прайд» традиционно проводят в июне.

Собравшиеся держали плакаты с оскорблениями в адрес аккредитованных послов западных стран и надписями «Остановите ЛГБТ-пропаганду».

Радикалы призывали «прекратилось вмешательство ООН и ЕС во внутренние дела Грузии». Они пригрозили, что «сделают все возможное, чтобы предотвратить все мероприятия грязной ЛГБТ-недели».

Ситуация накалилась, начались стычки с полицией. После первых задержаний собравшиеся подожгли радужный флаг.

Среди задержанных – лидеры общественного движения «Нравственность» Гурам и Александр Палавандишвили.

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра осудил акцию радикалов. Дипломат разочарован нападками на своих коллег, которые, по его словам, «достойно представляют свои страны и не жалеют усилий, чтобы помочь Грузии на её пути к ЕС».

Tbilisi Pride анонсировала Неделю гордости этим летом с 28 июня по 2 июля, но заявила, что вынуждена отказаться от марша из-за отсутствия гарантий безопасности. Одновременно были объявлены несколько мероприятий, которые будут проходить на частной территории.

Ультраправая организация Alt-Info в ответ несколько дней назад предупредила, что не допустит проведения открытых ЛГБТ+ мероприятий и пообещала вывести со своей стороны несколько тысяч человек.