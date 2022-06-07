В Эргнети прошла встреча Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты

В селе Эргнети сегодня прошла 107-я встреча Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.

Грузинская сторона на встрече потребовала освободить из-под стражи ранее задержанных граждан Грузии. Среди них – бывшие военные Мамука Чхиквадзе и Леван Мачабели.

Грузинские журналисты до начала встречи спросили у заместителя директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклия Антадзе, может ли новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев помиловать граждан Грузии. Антадзе сказал, что у него нет информации по данному вопросу.

Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев заявил, что де-факто границу с момента последней встречи нарушили 12 человек.

«Все они были выдворены за пределы республики Южная Осетия без штрафных санкций. Четыре нарушителя подверглись штрафам в административном порядке и также выдворены с территории нашей республики», – заявил он.

По словам Кочиева, югоосетинская сторона на встрече вновь потребовала убрать пост грузинской полиции в районе села Цнелиси.

Следующая встреча в Эргнети намечена на 23 сентября. Она, возможно, пройдет в более расширенном формате, сказал Кочиев.