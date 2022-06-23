Президенты Литвы и Латвии ответили на призыв поддержать заявку Грузии в ЕС

В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и Кировской области сформированы добровольческие батальоны для участия в боевых действиях в Украине, сообщает издание "Вёрстка". В батальоны принимали мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, с опытом службы в армии и без судимостей. Набор шёл через местные военкоматы и мобильные пункты по приёму на контрактную службу. Численность батальонов - до 400 человек.

По данным "Вёрстки", идея создания добровольческих батальонов в Башкортостане принадлежит председателю регионального отделения организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ", старшему лейтенанту ВМФ в запасе и подполковнику полиции на пенсии Алику Камалетдинову. По условиям набора, бойцы обязательно должны были быть уроженцами республики и проживать там же. Информационную поддержку Камалетдинову оказывают республиканские провластные СМИ. Одному башкирскому батальону присвоили имя генерал-майора Минигали Шаймуратова, который во время Великой Отечественной войны командовал 112-й башкирской дивизией, второму - имя Героя России, майора Александра Доставалова - уроженца Уфы, погибшего во время Второй чеченской войны.

В Пермском крае и Кировской области набором добровольцев в батальоны занимались региональные отделения ветеранской организации "Боевое братство". Название пермского батальона - "Парма" (так на Урале называют хвойные леса), кировского - "пушечный артиллерийский батальон "Вятка" - дивизион имени Героя Советского Союза лейтенанта Широнина П. Н." (Вятка - прежнее название города Киров).

В Татарстане в создании боевых формирований участвовали представители военного комиссариата республики. В батальонах, которые названы "Алга" и "Тимер" (в переводе на русский - "вперёд" и "железный"), служат только уроженцы региона.

В ближайшее время добровольцев должны отправить на обучение, или "восстановление военных навыков". Эти мероприятия будут длиться месяц. После этого батальоны, как утверждается, переправят на фронт.

В расследовании "Вёрстки" утверждается, что за созданием добровольческих формирований стоят региональные власти, включая губернаторов. По данным издания, один из башкирских батальонов напрямую формируется и снаряжается за счёт средств бюджета республики, а необходимое обмундирование для батальона "Парма" закупает правительство Пермского края. Также добровольцам обещают выплатить компенсации, если с ними что-то случится, из бюджетных средств: при ранении - от 3 миллионов рублей, при гибели - от 12 миллионов (деньги получит семья погибшего).

Кроме того, все добровольцы заключают официальные контракты сроком от четырёх месяцев до года с Министерством обороны России. Участникам батальонов, в зависимости от их региональной принадлежности, обещают за боевые действия от 200 до 350 тысяч рублей ежемесячно. "За лето вы легко сможете заработать около миллиона рублей!", - цитирует издание "Вёрстка" объявление, которое распространяется в СМИ и пабликах Татарстана. Отмечается, что зарплаты добровольцев в пять-шесть раз выше средних зарплат их земляков.

С начала вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле подготовку подобного мероприятия не подтверждают. При этом в России идёт создание добровольческих батальонов из резервистов и контрактников - эксперты называют это "скрытой" мобилизацией. До последнего времени было известно о таких мероприятиях в Чечне, Бурятии и Туве.