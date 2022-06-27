На саммите НАТО в Мадриде утвердят новый пакет поддержки Грузии

Страны НАТО на саммите в Мадриде, который состоится на будущей неделе, могут принять решение почти вдвое увеличить число военнослужащих Североатлантического союза, находящихся на его восточном фланге. Это будет крупнейшее развертывание сил НАТО со времен окончания Холодной войны - на фоне войны в Украине. Об этом пишет со ссылкой на источники испанская газета El Pais.

До российского вторжения в Украину в странах на восточном фланге НАТО были размещены не более 10 тысяч военнослужащих союза (не считая военных самих этих стран). После начала войны это число значительно возросло; в частности в Польшу и Румынию были переброшены несколько тысяч американских военных. Однако на развертывание дополнительных сил по-прежнему существует ряд ограничений - в частности, в странах Балтии речь формально идет не о постоянном присутствии военных НАТО, а о ротации подразделений.

Предполагается, что на саммите может быть принято решение размещать в восточных странах НАТО более крупные подразделения, чем сейчас, в частности в формате бригад. Это позволит увеличить число военных там почти в 2 раза.

Также, как пишет El Pais, в ходе саммита страны НАТО также будут обсуждать новую стратегическую концепцию. В ней Россия уже не будет названа партнером, как сейчас, а, напротив, будет обозначена как угроза. Также предполагается, что более жесткими станут и формулировки о Китае, о котором будет сказано как о «геостратегическом вызове».

На саммите, по всей видимости, не будет обсуждаться вопрос о членстве Финляндии и Швеции, поскольку Турция по-прежнему не сняла возражения против их вступления в союз. Одной из тем станет поддержка Украины в войне с Россией. При этом не ожидается, что будут обсуждаться какие-то шаги на пути к вступлению Украины в НАТО.