В Грузии разработали план на случай введения санкций против «Интер РАО»

У абонентов в Грузии не возникнет каких-либо проблем в случае введения санкций против электрораспределительной компании «Теласи» – «дочки» российской «Интер РАО». Об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания.

«В том случае, если санкционный круг расширится и, возможно, в список подсанкционных попадут дочерние компании из группы «Интер РАО», например, «Телмико» в Тбилиси и другие, это не станет препятствием с точки зрения подачи электроэнергии», – заявил Нармания сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в случае такого развития события комиссия назначит в «Теласи» собственного управляющего, а все платежи будут осуществляться по внутренней банковской системе.

«Потребители этого не ощутят», — добавил он.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что «Теласи» – одна из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. По состоянию на июнь 2021 года, она обслуживала около 700 тысяч абонентов. В собственности «Интер РАО» находится 75% акций «Теласи», а около 25% – в собственности ООО «Бест энерджи групп».

«Интер РАО» в Грузии владеет не только «Теласи», но и компанией «Телмико», а также двумя крупными ГЭС на реке Храми.