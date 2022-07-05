Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев в Цхалтубо

Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев стоимостью 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов), расположенных на знаменитом в период СССР курорте Цхалтубо. Об инициативе сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время выступления на презентации проекта «Новая жизнь Цхалтубо».

«Наш план - начать процесс восстановления Цхалтубо. Мы обещаем это сделать. Все вопросы - проблема воды, проблема генерального плана - решены, и теперь у нас на продажу выставлено 14 санаториев, стоимость которых, по сегодняшней оценке, составляет 50 миллионов лари», - сказал премьер.

Правительство Грузии ожидает, что для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов). По словам премьера, это будут частные инвестиции, и дополнительно государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, «чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня», пишет агентство «Новости-Грузия».

Глава правительства уверен, что реализуемые масштабные инфраструктурные проекты положительно отразятся на экономике муниципалитета и всего региона и благосостоянии людей. Гарибашвили подчеркнул, что ради развития курорта правительство благоустроило инфраструктуру – в частности, он упомянул расширение Кутаисского международного аэропорта, пропускная способность которого увеличилась в четыре раза.

Премьер сообщил, что в 2019 году Цхалтубо посетило всего 25 тысяч визитеров, но в правительстве предполагают, что через несколько лет эта цифра удвоится. Гарибашвили указал на уникальность Цхалтубо – «его природа, вода, эти ресурсы дают этому курорту большое преимущество». «У нас есть амбиции превратить Цхалтубо в современный курорт 21 века, но в то же время с богатым историческим наследием», - подытожил премьер-министр.