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Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев в Цхалтубо
Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев стоимостью 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов), расположенных на знаменитом в период СССР курорте Цхалтубо. Об инициативе сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время выступления на презентации проекта «Новая жизнь Цхалтубо».
«Наш план - начать процесс восстановления Цхалтубо. Мы обещаем это сделать. Все вопросы - проблема воды, проблема генерального плана - решены, и теперь у нас на продажу выставлено 14 санаториев, стоимость которых, по сегодняшней оценке, составляет 50 миллионов лари», - сказал премьер.
Правительство Грузии ожидает, что для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов). По словам премьера, это будут частные инвестиции, и дополнительно государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, «чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня», пишет агентство «Новости-Грузия».
Глава правительства уверен, что реализуемые масштабные инфраструктурные проекты положительно отразятся на экономике муниципалитета и всего региона и благосостоянии людей. Гарибашвили подчеркнул, что ради развития курорта правительство благоустроило инфраструктуру – в частности, он упомянул расширение Кутаисского международного аэропорта, пропускная способность которого увеличилась в четыре раза.
Премьер сообщил, что в 2019 году Цхалтубо посетило всего 25 тысяч визитеров, но в правительстве предполагают, что через несколько лет эта цифра удвоится. Гарибашвили указал на уникальность Цхалтубо – «его природа, вода, эти ресурсы дают этому курорту большое преимущество». «У нас есть амбиции превратить Цхалтубо в современный курорт 21 века, но в то же время с богатым историческим наследием», - подытожил премьер-министр.
- Цхалтубо находится в 7 км от Кутаиси, на высоте 100 метров над уровнем моря. Курорт известен своими родоновыми минеральными водами. В исторических источниках XVII века они упоминаются, как «воды бессмертия». В 1920 году источники перешли под контроль государства и получили функцию бальнеологического курорта. В советский период в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов.
Другие новости дня
В Сухуми состоялось открытие олимпийского бассейна
Сегодня, 5 июля, в Сухуми состоялось торжественное открытие олимпийского бассейна. Символическую красную ленточку перерезали глава администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко.
Градоначальник поинтересовался, какое количество людей может одновременно пользоваться бассейном. Юрченко проинформировал, что бассейн рассчитан на одновременное посещение 120 человек, пишет информагентство «Апсныпресс».
По словам мэра, было бы хорошо организовать специальное время для тренировок в бассейне учащихся детских юношеских спортивных школ, но не на безвозмездной основе, так как бассейн надо содержать. Кроме того, важно предусмотреть льготы для инвалидов. Олег Юрченко сказал, что разработана гибкая ценовая политика. Также, по его словам, в каждой раздевалке есть специальный туалет для людей с ограниченными возможностями.
На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей. Сухумский олимпийский бассейн соответствует всем международным нормам и в нем можно проводить соревнования. Глубина бассейна – 2,25 метра, ширина – 20 метров, длина – 50 метров.
Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов
Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, которые принадлежали российским компаниям из санкционного списка Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR Transpoint.
Согласно официальным документам, еще в июне судебные приставы Финляндии арестовали 865 железнодорожных вагонов из России. Перед этим были заморожены активы нескольких десятков российских и белорусских фирм, включая транспортных, на сумму не менее 82 млн евро. Действия были предприняты из-за санкций, наложенных Европейским союзом на поставки российского угля.
Глава отдела логистики VR сообщил финским СМИ, что около пяти тысяч российских железнодорожных вагонов находились в Финляндии, когда правительство решило ограничить движение поездов между странами. Согласно заявлению VR, вагоны хотели отправить обратно, но судебные приставы приказали наложить арест на часть из них.
Некоторые изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно попали под санкции Европейского союза. Другие являются собственностью акционеров, также попавших в санкционные списки после начала войны в Украине.
Одна из таких фирм – «Альфа-лизинг» - подала жалобу в финский суд на «неправомерные действия судебных приставов». Об этом Reuters сообщил руководитель корпоративного бизнеса «Альфа-лизинга» Андрей Барков.
В РЖД от комментариев отказались. Минтранс на запрос Reuters не ответил.
Суд запретил деятельность Компартии Украины
Апелляционный административный суд во Львове в четверг запретил деятельность Коммунистической партии Украины, удовлетворив иск Минюста.
Компартия Украины (КПУ) стала 15-й запрещенной после российского вторжения в Украину партией. Вместе с ней во вторник запретили партию «Счастливая Украина», созданную бывшим министром времен Виктора Януковича Александром Клименко.
В первые годы независимости Украины КПУ была одной из крупнейших политических сил, ее бессменный председатель Петр Симоненко в 1999 году выходил во второй тур выборов президента страны, в котором проиграл Леониду Кучме. Фракция КПУ существовала в Верховной раде до 2014 года, когда - после победы Майдана - партия провалилась на выборах. Ряд ее членов поддержали сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.
В 2015 году суд запретил деятельность партии, однако то решение так и не вступило полностью в законную силу.
После российского вторжения 24 февраля в Украине были запрещены практически все партии, которые считались в стране пророссийскими, в том числе имевшая фракцию в парламенте Оппозиционная платформа - За жизнь, «Оппозиционный блок», «Наши», «Партия Шария».
Омбудсмен Грузии требует запретить действующую в стране прокремлевскую партию
Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд с требованием запретить ультраконсервативную, гомофобную и прокремлевскую партию «Консервативное движение», известную также как «Альт-Инфо».
Согласно статье 60 Конституции Грузии, Конституционный Суд страны рассматривает вопрос о конституционности деятельности политической партии «на основании иска президента Грузии, не менее одной пятой членов парламента или правительства».
Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе заявил грузинской службе Радио Свобода, что проект иска Нино Ломджария переслала двум депутатам парламента и президенту Саломе Зурабишвили.
- Представители платформы «Альт-Инфо» известны общественности из-за своего активного участия в выступлениях, которые привели к беспорядкам в Тбилиси 5 июля 2021 года. Тогда в столице прошли контракции против «Недели прайда». «Марш достоинства» был отменен, но мишенью гомофобов стали журналисты. Были разгромлены и офисы нескольких общественных организаций.
- Лидеров «Альт-Инфо» не привлекли к ответственности за организацию беспорядков, и в декабре 2021 года они зарегистрировали партию «Консервативное движение».
- Представители партии провели акции против «Недели прайда» и в этом году. На них звучали антиевропейские и антиамериканские лозунги. Часть лидеров «Альт-Инфо» полиция задержала в административном порядке за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.
В Грозном начался суд над Заремой Мусаевой – ей стало плохо на заседании
В Ленинском районном суде Грозного началось предварительное заседание по делу Заремы Мусаевой – супруги экс-федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В начале заседания ей стало плохо, суд объявил перерыв, сообщили Кавказ.Реалии в "Команде против пыток".
Зарему Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского, после того как ее похитили из Нижнего Новгорода и насильно привезли в Чечню.
Абубакар Янгулбаев сообщил Кавказ.Реалии, что его мать до этого только однажды очно участвовала в заседании – когда ей назначили 15 суток ареста по административному делу. В заседаниях по избранию меры пресечения Мусаева участвовала по видеосвязи из СИЗО.
"Сегодня в суде ей стало плохо, всех выгнали из зала. У мамы очень тяжелое состояние, даже по российским законам несовместимое с отбыванием наказания", – добавил Янгулбаев.
В настоящий момент заседание не проводится, Зареме Мусаевой оказывают медицинскую помощь.
- 20 января в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру Мусаевой и насильно вывезли ее на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Во время задержания она была избита и потеряла сознание, а чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом.
- Рамзан Кадыров не скрывает истинных причин задержания Мусаевой – по его словам, семейство Янгулбаевых связано с оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT. С 21 по 24 января глава Чеченской Республики посвятил этой теме 10 текстов и видео в собственном телеграм-канале. 1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что "днем и ночью, не жалея жизни, имущества и потомства" будет преследовать семью Янгулбаевых.
- Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения обвиняемая была без сознания.
- Правозащитная организация "Команде против пыток" предоставила Мусаевой адвокатов Александра Караваева, Наталью Добронравову и Александра Немова. Все они присутствуют в процессе.
Тувинцу не разрешили развернуть у Кремля жёлто-голубой флаг Тувы
Депутату горсовета Кызыла Республики Тува не разрешили развернуть на Красной площади жёлто-голубой тувинский флаг. Депутата быстро окружили люди с дубинками. Об этом рассказывает телеграм-канал @сибирьмедиа.
Тувинский депутат Роман Тамоев проводил опрос москвичей о Республике Тува и хотел повесить себе на спину тувинский флаг, "по цветам схожий с украинским". Тамоев предусмотрительно решил спросить у полицейских, можно ли ему сфотографироваться и "подвигаться" с флагом на Красной площади. Полицейские это категорически запретили.
По словам Тамоева, стоило ему отойти от полицейских – как его окружили человек десять с дубинками. "Я законопослушный гражданин, родину люблю", – убеждал их Тамоев.
Позже Тамоев рассказал, что полицейские запретили ему разворачивать флаг российского региона, сославшись на законодательство, но не уточнили, о каком законе идёт речь. Также депутат отметил, что большинство опрошенных им москвичей ничего не знают о Туве, а некоторые путают тувинский флаг с украинским. Тамоев предположил, что причина кроется в плохом качестве образования.
- Согласно федеральному закону и указу президента России, публичное мероприятие на территории Московского Кремля, включая Красную площадь и Александровский сад, должно быть согласовано с Администрацией президента.
- Республика Тува (бывшая Тувинская Народная Республика) – российский регион в Сибири. В 1921–1944 годах Тува была частично признанным государством, после чего вошла в СССР. Более 80% республики занимают горы, около столицы Тувы – Кызыла начинается река Енисей. Традиционная религия тувинцев – тибетский буддизм, который сочетается с элементами древнего шаманизма.
- Тува традиционно входит в различные антирейтинги регионов России. В частности, в 2021 году республика была признана беднейшим российским регионом. Доля населения, проживающего за чертой бедности, там составляла 34,1%.
Суд признал виновными трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
Суд признал виновными всех трех задержанных по делу о трагедии 8 октября 2021 года, когда при обрушении жилого дома в Батуми погибли девять человек.
На скамье подсудимых оказались 47-летний владелец квартиры на первом этаже Заур Будагов, а также двое рабочих, нанятых им – Хусейн и Георгий Сурманидзе. По решению Батумского городского суда, первый приговорен к четырем годам тюрьмы, а двое других – к трем годам каждый.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности». Утверждается, что по поручению Будагова двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», адвокат владельца квартиры Рамин Папидзе заявил, что обжалует сегодняшнее решение суда. Он считает, что Будагов не может нести ответственности за действия рабочих, нанятых им. Более того, по его словам, следствие не смогло правильно квалифицировать дело.
«Это позорное решение, аномалия, опасная тенденция, заданная судом», – сказал Папидзе после заседания.
Хусейн и Георгий Сурманидзе осуждены по статье «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». Будагову вменяется «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
Время ожидания на проезд из России в Грузию доходит до суток
Пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе работает в авральном режиме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия–Алания
«Ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта. В связи с этим туристам, намеревающимся выехать в Грузию, необходимо учитывать, что ожидание может составить около суток и планировать поездку с учётом этого», – заявили в российском ведомстве.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину значительно возросла нагрузка и на транзитный коридор Грузии. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.
17 мая текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене антиковидных ограничений на въезд в Грузию через автомобильный пункт пропуска.
В РФ возмущены заявлением Канады об открытии посольства в Армении
Посольство РФ в Армении раскритиковало МИД Канады из-за заявления об открытии в Ереване первой резидентной дипмиссии североамериканской страны на Южном Кавказе.
В российском диппредставительстве недоумевают, почему об открытии посольства Оттава говорит в контексте «противодействия российскому влиянию».
«Удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи. Невольно задумываешься о том, как такая линия отразится на благополучии и безопасности армянского народа», — сказано в заявлении дипломатов из РФ.
О предстоящем открытии посольства в Армении министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила 30 июня. Она выразила уверенность, что это позволит укрепить связи между двумя государствами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», одновременно Оттава расширяет свое дипломатическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Как указывают в МИД Канады, это важно для поддержки европейских союзников, а также противодействия последствиям российского вторжения в Украину.
На конференции в Лугано обещают 750 млрд евро на восстановление Украины
На конференции в швейцарском городе Лугано во вторник принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объём средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов. О такой сумме накануне говорил глава украинской делегации, премьер-министр Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 млрд.
В конференции, работа которой началась в понедельник, участвуют представители десятков стран, международных организаций и частных компаний. В подписанной "Луганской декларации" содержится осуждение российского вторжения в Украину и призыв к скорейшему выводу войск. Также в ней говорится о необходимости реформ в Украине, в частности в сфере прав человека, обеспечения верховенства закона и борьбы с коррупцией. Процесс восстановления страны, как сказано в документе, должен быть тесно связан с процессом внутренних реформ и экономической трансформации.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне по видеосвязи, назвал послевоенную реконструкцию страны "задачей для всего демократического мира".
План восстановлениясостоит из трёх частей - масштабной гуманитарной помощи в краткосрочной перспективе, восстановления объектов инфраструктуры в среднесрочной (2023-2025) и программы экономических реформ и модернизации, рассчитанной на период до 2032 года.
Представители Украины считают, что основным источником средств для восстановления страны должны стать ныне замороженные активы российского государства и госкорпораций, а также российских олигархов. Принципиальное согласие с таким подходом высказала, в частности, глава МИД Британии Лиз Трасс. Правовой механизм для подобной конфискации пока отсутствует.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбора средств на эти цели.
Обсуждения ведутся на фоне продолжающихся боевых действий и оккупации российскими военными значительной части украинской территории. Наибольшие разрушения отмечаются как раз в занятых российскими войсками городах, таких как Мариуполь или Северодонецк. Российские власти утверждают, что у них есть собственные программы восстановления этих городов.
Эйфелева башня проржавела, ей нужен капитальный ремонт
Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – проржавела и нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого её снова перекрашивают в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом рассказывает французский журнал Marianne со ссылкой на свои источники.
Согласно секретным отчётам, которые получил журнал, трещины и ржавчина на Эйфелевой башне были обнаружены ещё в 2014 году. В 2016 году на башне зафиксировали 884 повреждения, в том числе 68, "представляющие риск для долговечности конструкции".
"Если бы [инженер-строитель башни] Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", – сказал журналу менеджер башни, пожелавший остаться анонимным.
Сейчас башню перекрашивают уже в двадцатый раз в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в 2024 году, которые пройдут в Париже. Стоимость косметического ремонта памятника составляет 60 миллионов евро. Предполагалось, что краска на трети башни будет зачищена, после чего на неё нанесут два новых слоя. Однако приостановка работ из-за пандемии COVID-19 и наличие свинца в старой краске привели к тому, что краска будет полностью снята только на 5% памятника.
Эксперты, опрошенные журналом, считают, что старую краску с башни следует убрать полностью и только затем перекрасить, а наложение новой краски поверх старой лишь усугубляет коррозию. Однако компания, управляющая башней и принадлежащая на 99% мэрии Парижа, не хочет закрывать памятник на длительный период из-за потери доходов от туризма.
- Башня из кованого железа высотой 324 метра и весом 7300 тонн была построена для Всемирной выставки 1889 года. Перед открытием её покрыли четырьмя слоями свинцового сурика, теперь запрещённого, но тогда считавшегося лучшим антикоррозийным средством. Сам Эйфель считал, что краска гарантирует долговечность башни и "самое главное – предотвратить появление ржавчины".
- По замыслу Эйфелева башня должна была простоять двадцать лет, после чего её бы демонтировали. Однако благодаря тщательному обслуживанию башня стоит до сих пор и является одним из символов Франции.
- Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 6 миллионов туристов. Она занимает четвёртое место по посещаемости культурных объектов во Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца.
Боррель: Путину придётся выбирать между пушками и маслом
Санкции, введённые против России в связи с её вторжением в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, и их эффект будет возрастать в будущем. Такое мнение высказал в посвящённой санкциям статье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчёты президента России Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется в первую очередь не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководстку придётся выбирать между "пушками" и "маслом", то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей.
Боррель напомнил, что ЕС освобождается и от энергетической зависимости, "которая долгое время препятствовала нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина". Боррель также отмечает, что санкции ограничивают и военные возможности России, в частности, по производству высокоточного оружия. "Чтобы поддерживать воздушное сообщение, России придётся вывести из обращения большую часть своих самолетов, чтобы использовать запасные части, необходимые для того, чтобы позволить другим летать. К этому добавляется также потеря доступа к финансовым рынкам, отключение от крупных глобальных исследовательских сетей и массовая утечка мозгов" - перечисляет последствия Боррель. Он отмечает, что Китай не стремится помогать Москве обходить санкции.
Боррель также отметил, что санкции "ни в какой форме не направлены против экспорта российской пшеницы или удобрений", а в проблемах с экспортом украинского зерна обвинил Россию. По словам главы дипломатии ЕС, разрешить мировой энергетический и продовольственный кризис можно, только завершив войну, причём не на российских условиях.
- Лозунг "Пушки вместо масла" использовался руководителями нацистской Германии, которые говорили о необходимости скорейшего перевооружения вермахта. "Прежде, чем иметь больше масла, нужно иметь больше пушек, иначе когда-нибудь у нас заберут последнее масло" - говорил в октябре 1936 года заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Известна и фраза Германа Геринга: "Пушки сделают нас сильнее, а от масла можно стать только толще".
McDonald's приостановил свою работу в Казахстане
В Казахстане приостановили работу все рестораны сети McDonald's. Соответствующее объявление появилось в инстаграме компании.
В сообщении говорится, что приостановка произошла "по техническим причинам" - из-за неполадок на стороне оператора фискальных данных. Когда рестораны снова откроются, не уточняется.
McDonald's работает в Казахстане с 2016 года. По состоянию на весну 2022 года в стране было 23 ресторана в 6 городах.
Журнал Forbes ранее писал, что после приостановки работы McDonald's в России у сети в Казахстане могут возникнуть сложности, так как более половины продукции казахстанские рестораны получали от поставщиков из России.
Российская сеть McDonald's из-за войны с Украиной ушла из России. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется "Вкусно - и точка".
Подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.
Свои подписи поставили представители всех 30 стран НАТО и Швеции с Финляндией.
В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы МИД Финляндии и Швеции, подписавшие документ, назвали сегодняшний день "историческим". Они отметили, что вступление двух стран в союз будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.
Россия на сегодняшнем заседании прямо не упоминалась, однако именно российское вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в Североатлантический союз.
Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нём было объявлено уже в конце июня на саммите в Мадриде. Единственным серьёзным препятствием были требования Турции, относительно которых стороны пришли к соглашению.
Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран союза.
Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой, не видят в нём особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.
Япония ввела санкции против Ролдугина, Григоренко, Слюсаря
Япония расширила санкции против России, внеся в список ещё 90 физических лиц и компаний. Об этом сообщается на сайте японского министерства финансов.
Среди тех, кто попал под ограничения — вице-премьер Дмитрий Григоренко, включённый ранее в санкционные списки в США и в ЕС виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова , глава "Росгеологии" Сергей Горьков, жена основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его сыновья, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сооснователь группы компаний "Киевской площади" Год Нисанов, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.
В санкционный список также попали военные из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которую называют ответственной за военные преступления в Буче под Киевом.
Санкции, введённые Японией, также распространяются на компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, а также СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos
Помимо персональных санкций Токио ввел ряд экономических мер. Так, например, утверждены запреты на импорт золота из России и на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России, в отношении 65 компаний. Та же мера будет действовать и в отношении 25 белорусских организаций. Помимо этого, Япония запретила с 5 сентября оказывать России услуги в сфере бухучета, консалтинга и аудита.
- Западные страны, включая США, Канаду, государства Евросоюза, Великобританию и Японию резко осудили российское военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Против России, а также союзной ей Беларуси, введено несколько пакетов жёстких экономических санкций. Ограничения затронули банки, крупные предприятия оборонной сферы, олигархов и многих высокопоставленных чиновников и политиков, включая самого Путина.
В Грузии число случаев коронавируса за неделю выросло почти в 2.5 раза
В Грузии за неделю, с 27 июня по 3 июля выявили 2570 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 3 пациента, выздоровели 1103.
Было проведено 63 443 теста, доля положительных тестов выросла до 4.05%. Число активных случаев заражения по состоянию на 3 июля составляет 2550.
По сравнению с предыдущей неделей число случаев коронавируса увеличилось почти в 2.5 раза – в период с 20 по 26 июня в Грузии было выявлено 1058 случаев, неделей ранее – 616.
Как сообщалось ранее, новая волна коронавируса в мире вызвана «омикрон»–вариантом и его новыми формами. Число заражений значительно увеличивается в европейских странах.
Спутниковый интернет Илона Маска станет доступен в высокогорных селах Грузии
Американская компания SpaceX планирует запустить интернет-сервис Starlink в самых отдаленных регионах Грузии, сообщила член Национальной комиссии по коммуникациям Екатерина Имедадзе в интервью медиаплатформе bm.ge.
«Они сказали, что покроют самые высокогорные села, которые не покрыл тот же проект интернетизации», – рассказала Имедадзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», стоимость обычного тарифа на подключение к Starlink – 550 долларов, а ежемесячная плата за интернет-сервис – 110 долларов. По словам Имедадзе, в SpaceX готовы предложить грузинским пользователям льготы. Речь идет о субсидировании части стоимости абонентского оборудования.
«Они понимают, что в регионах цена может не быть самой конкурентной», – указала представитель комиссии.
SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором и получила гарантии того, что процесс авторизации не займет много времени. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка. Имедадзе указывает, что запуск Starlink в Грузии будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг.
Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.
- Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет в Грузии в этом году превысило 1 миллион в то время, как население страны составляет около 4 миллионов человек. В рамках государственной программы интернетизации власти Грузии планируют подключить интернет в тысячи населенных пунктов, в том числе в отдаленных селах, до 2025 года.
Respublica: немецкая компания предлагает построить в Абхазии поселок городского типа
Telegram-канал Respublica опубликовал письмо немецкой компании FVT–Group & Partner (представительство по СНГ – ООО ХК «Партнер+») премьер-министру самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквабу. Согласно документу, инвестор предлагает вложить в Абхазию 6 миллиардов евро для строительства поселка городского типа или «маленького курортного города» на 10-12 тысяч человек.
При этом представитель компании указывает, что это – «гуманитарный проект», а деньги будут выделены «в виде благотворительных средств».
Инвестор просит выделить для строительства участок в 5 квадратных километров (500 гектаров) и предоставить декларацию о намерениях, а также государственные гарантии на сумму до 6 миллиардов евро, чтобы избежать инвестиционного краха в случае смены правительства и т.д.
«В проекте предусмотрено строительство – школы, детских садов, больницы на 1000 койко-мест, административных зданий, здания для МЧС, полиции, пожарной части и т.д. После завершения строительства этих объектов они передаются безвозмездно административным органам Республики Абхазия», – сказано в письме.
Как сообщает Respublica, ответил немецкой компании уже не глава Кабмина, а абхазский президент Аслан Бжания.
«Ознакомившись с предложенным гуманитарным проектом «Строительство курортного города и строительство медицинского центра» руководство республики Абхазия выражает готовность к сотрудничеству и с полной уверенностью гарантирует предоставление земельного участка для планируемых целей с необходимым пакетом разрешений на строительство и подключение коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия и т.д.», – сказано в ответном письме, которое Бжания направил представителю немецкой компании 13 мая текущего года.
Великобритания ввела санкции против дочери Александра Дугина
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в понедельник о внесении в санкционный список шестерых граждан России, а также новостного сайта United World International.
Среди попавших в санкционные списки – Дарья Дугина (Платонова), дочь философа Александра Дугина, идеология которого, как считается, оказывает существенное влияние на политику Кремля. При этом самого Дугина в санкционном списке нет.
Ещё 5 человек, на которых наложены санкции, имеют отношение к деятельности крымского информационного агентства NewsFront. Все они, как утверждается, занимаются дезинформацией в связи с войной в Украине.
В британском санкционном списке теперь 1293 гражданина России - больше, чем граждан какой-либо другой страны.
Также в понедельник было объявлено, что во вторник Лондон расширит санкции против Беларуси, введённые в связи с вторжением в Украину и ролью официального Минска в нём. В частности речь идёт о запрете на ввоз в Беларусь предметов роскоши и ряда высокотехнологичных товаров, а также продуктов нефтепереработки, а также запрете на импорт белорусского железа и стали.
В итальянских Альпах обрушился ледник, 7 человек погибли, 15 пропали
В итальянских Альпах произошло обрушение крупного ледника. Как минимум семь человек погибли, пятнадцать считаются пропавшими без вести. Восемь человек получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии. На месте бедствия продолжаются спасательные работы с применением вертолетов и поисковых собак.
Ледник под названием Мармолада располагался на склоне одноименной горы. Это самая высокая гора Доломитовых Альп - горного хреба на северо-западе Италии. Высота Мармолады - 3300 метров. Доломитовые Альпы - популярное место для туризма как зимой, когда там катаются на горных лыжах, так и летом. Среди погибших и пострадавших были туристы из разных стран.
Представитель местной спасательной службы Вальтер Милан заявил, что хотя непосредственную причину трагедии еще предстоит установить, скорее всего ледник начал таять и рассыпаться из-за аномальной жары, которая стоит в последнее время в Италии. По его словам, даже на высоте трех километров, где лед и снег обычно не таяли, в последние дни держалась температура около +10 градусов Цельсия.
Премьер-министр Италии Марио Драги, приехавший на место катастрофы, заявил, что аномальная жара, вызвавшая таяние льдов, вызвана изменениями климата, которые в последние годы все заметнее ощущаются в Европе. "Сегодня вся Италия оплакивает жертв, - сказал он. - возможно, найдутся и какие-то неожиданные факторы, но совершенно ясно, что главная причина - в ситуации с климатом и ухудшении экологической обстановки. Правительству необходимо принять меры, чтобы свести вероятность повторения таких природных событий к минимуму."
Баскетболистка Грайнер обратилась из СИЗО в России к президенту Байдену
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором просит оказать помощь в освобождении и возвращении на родину.
В минувшую пятницу она предстала перед судом в Московской области. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Ранее суд продлил арест баскетболистки до 20 декабря.
"Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты своей семьи, друзей, олимпийской футболки или каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда", – написала Грайнер в письме президенту Байдену, выдержками из которых поделились её представители. "Я понимаю, что вы имеете дело со столькими проблемами, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских задержанных, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой, – добавила Грайнер. – Я впервые проголосовала в 2020 году, и я проголосовала за вас. Я верю в вас. У меня ещё так много хорошего, что можно сделать со своей свободой, которую вы можете помочь восстановить".
Совет национальной безопасности США подтвердил, что Белый дом получил письмо.
17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилёте из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.
Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "нет более приоритетной задачи", чем вернуть домой Грайнер и других американцев, "незаконно задержанных" в других странах.
В российских СМИ неоднократно высказывались предположения, что Грайнер могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США за попытку продать оружие организации, признанной в США террористической.
Швеция и Финляндия 5 июля подпишут договор о вступлении в НАТО
Швеция и Финляндия завершили формальные переговоры с НАТО о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, который состоялся 4 июля. Договор о вступлении будет подписан в штаб-квартире НАТО уже 5 июля. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.
Для официального вступления Финляндии и Швеции в союз необходима ратификация договора парламентами самих этих стран, а также 30 стран, которые входят в НАТО сейчас.
Две северные страны, традиционно соблюдавшие нейтралитет, заявили о желании стать членами военно-политического союза после начала военного вторжения России в Украину. Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к НАТО одновременно, заявив, что в условиях российской агрессии в Европе она опасаются за свою безопасность и хотят заручиться поддержкой стран-союзниц, а также предложить им свою. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден пообещали сделать процесс приема стран в НАТО максимально быстрым. Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступала Турция, недовольная тем, что эти страны не выдают ей турецких граждан, которых Турция считает причастными к терроризму, а также выдвигавшая иные требования; однако 28 июня на саммите НАТО в Мадриде страны сумели прийти к соглашению.
Тогда же в Мадриде НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию присоединиться. «Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО - более сильным, а евроатлантическое пространство - более безопасным», - говорится в итоговой декларации саммита.
В той же декларации страны НАТО назвали Россию главной и непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире. Ранее НАТО официально называло Российскую Федерацию стратегическим партнером.
В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Дом полностью сгорел
В Таганроге, в ближайшем к Украине крупном городе на юго-западе Ростовской области, на частный жилой дом упал боевой беспилотник. Жилище полностью сгорело, но из людей никто не пострадал, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
Информацию о пожаре подтвердили в управлении МЧС по Ростовской области. В ведомстве отчитались, что загорелся двухэтажный дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Спустя час огонь был потушен.
Администрация Таганрога случившееся не комментировала. По информации ряда российских телеграм-каналов, беспилотник был российским. Что привело к аварии - пока неясно.
В последние дни участились случаи взрывов и пожаров на объектах военной и гражданской инфраструктуры в приграничных с Украиной российских городах. 3 июля в результате серии взрывов в Белгороде погибли пять человек. В городе, по официальным данным, были повреждены 26 многоквартирных домов и 46 частных жилых домов, пять из них разрушены полностью. Минобороны России заявило, что Белгород был обстрелян вооруженными силами Украины. Украинские власти утверждали, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1», и что на вооружении ВСУ таких комплексов нет.
Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго
Полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении во время парада в честь Дня независимости в США, 4 июля в пригороде Чикаго, жертвами которого стали шесть человек.
Подозреваемому удалось скрыться с места нападения. Через некоторое время полиция установила его личность: это Роберт Кримо, ему 22 года.
Вскоре его поиски завершились успехом. Как сообщает телекомпания Си-эн-эн, один из сотрудников полиции увидел Кримо за рулем автомобиля и попытался остановить его. Подозреваемый не подчинился, но после короткой погони вышел из автомобиля с поднятыми руками и лёг на землю.
Стрельба произошла в городе Хайленд-Парк. Этот пригород Чикаго считается благополучным районом. Стрельба велась с крыши одного из зданий. На видео попали кадры того, как сотни участников парада бегут, пытаясь укрыться от выстрелов в безопасном месте.
По последним данным, госпитализированы более 36 пострадавших. Среди раненых есть дети.
Мотивы нападения пока не известны.
Президент США Джо Байден заявил, что "шокирован лишенным смысла насилием с применением огнестрельного оружия" и пообещал бороться с "эпидемией вооруженного насилия".
В Ювалде, штат Техас, 24 мая было совершено нападение на школу, жертвами которого стали 19 учеников и 2 учителей. После этого нападения и ещё ряда кровавых инцидентов с использованием огнестрельного оружия Конгресс впервые за долгое время несколько ужесточил оружейное законодательство.
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