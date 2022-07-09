Гарибашвили поздравил грузинских мусульман с праздником Курбан-Байрам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских мусульман с Курбан-Байрамом – одним из величайших праздников в исламе.

«Поздравляю наших сограждан-мусульман с Курбан-байрамом – праздником мира, добра и надежды. Желаю всем благополучия, радости и счастья», – цитирует Гарибашвили агентство «Новости-Грузия».

В этом году мусульмане начали отмечать Курбан-байрам 9 июля. Его арабское название - Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, он посвящен окончанию хаджа - паломничества в Мекку.

В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Отец с сыном отправились туда, где сейчас находится Мекка, чтобы принести жертву. Убедившись в том, что Ибрахим выдержал испытание, Аллах послал ему барана, которого они и принесли в жертву.

В наши дни с началом праздничного намаза на Курбан-байрам, по традиции, начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника.

Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает более 398 тысяч мусульман, то есть ислам исповедует около 9% населения страны. Основные мусульманские общины составляют азербайджанцы, чеченцы-кистинцы, лезгины, турки-месхетинцы, часть грузин – жителей Аджарии, а также часть абхазов и месхетинцев.