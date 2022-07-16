Грузинские регбисты победили Португалию в последнем матче летней серии

В последнем матче летней серии грузинская сборная по регби со счетом 23:14 победила сборную Португалии в Кутаиси, на «Айя Арене», сообщает агентство «Новости-Грузия».

В первой половине матча игра была практически равной, но грузинские регбисты имели небольшое преимущество и провели больше времени на половине соперника, что и отразилось на счете – 9:6.

Второй тайм португальцы начали активнее и вскоре сравняли счет - 9:9, но на 55-й минуте Мириан Модебадзе занес попытку, Тедо Абжандадзе все точно реализовал, и «лелос» продвинулись вперед – 16:9.

На 77-й минуте попытку занесли португальские «волки», но правильно реализовать ее не удалось, и у сборной Грузии осталось преимущество в два очка - 16:14.

На последней минуте встречи Ниниашвили бросил вызов португальцам и зафиксировал окончательный счет - 23:14 в пользу «лелос».

Таким образом, Грузия сыграла в общей сложности уже 24 матча против Португалии - 17 раз Грузия выиграла, трижды команды сыграли вничью и четыре раза выигрывали португальцы, хотя в последний раз это было в далеком 2005 году.