Зураб Азмайпарашвили вновь избран президентом Европейского шахматного союза

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в субботу объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По последним данным ВОЗ, с мая были зарегистрированы уже более 16 тысяч случаев этого заболевания в примерно 70 странах.

Речь идет об инфекционном заболевании, которым болеют как животные, так и люди. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от нее не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2-4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.

По словам Гебрейесуса, члены комитета ВОЗ не смогли прийти к согласию о том, следует ли объявлять нынешнюю вспышку чрезвычайной ситуацией в международном масштабе - и решение принял он лично как глава организации. При этом он подчеркнул, что риски заражения неравномерны - они выше в Европе, чем в других частях света.

Само по себе объявление ВОЗ чрезвычайной ситуации не означает, что правительства будут вводить те или иные меры, однако оно может подтолкнуть, например, к расширению финансирования вакцинации и производства вакцин.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения до мая нынешнего года фиксировалась в Африке, однако в мае заболевание начало быстро распространяться в Европе. Подавляющее большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами.

От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до конца 1970-х годов, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая применяется для групп риска.