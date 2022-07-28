В Абхазии убит Масик Хмаил, предположительно осужденный по делу об убийстве Клемантовича

Вчера ночью в Сухуми было совершено убийство. По информации телеграм-канала DNAbkhazia, был обстрелян автомобиль, в результате был убит Хмаил Масик Нуриевич.

По неподтвержденным данным, еще один человек ранен. Официальной информации от правоохранительных органов до сих пор нет.

Масик Хмаил - вероятно, является одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой. Среди осужденных по этому делу был Рамин Нуриевич Хмаил, также известный как "Масик", который был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

В ходе судебного процесса было установлено, что "Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов".

Ранее сообщалось, что 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, "до выздоровления".