Власти частично признанной Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, о которых было объявлено 29 июля.

В Приштине заявили, что эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе с Сербией, сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей.

В воскресенье проживающие на севере Косова сербы блокировали дороги вблизи двух ключевых пограничных переходов с Сербией. Позднее косовская полиция сообщила, что из-за действий протестующих вынуждена закрыть переходы "Ярине" и "Брняк" для людей и транспорта.

Правительство Косова распорядилось, чтобы с 1 августа въезжающие в республику из Сербии обменивали выданные им там удостоверения личности на документы, выпущенные Приштиной, со сроком действия в три месяца. Эта мера соответствует давней практике Белграда в отношении граждан Косова, посещающих Сербию, отмечает Балканская служба Радио Свобода.

Изменения также касаются номерных знаков для автомобилей. Живущие на севере Косова сербы до сих пор используют номера, которые выдают сербские учреждения. Приштина, объявившая в 2008 году о независимости от Белграда, настаивает на их обмене до конца сентября на знаки с аббревиатурой для Республики Косово.

Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы. Сербия не признает независимость Косова и потому считает этот город своей территорией.

Власти Косова и Сербии обвинили друг друга в обострении ситуации на границе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о преследовании этнических сербов в Северном Косове.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что решение Приштины - ответная мера на то, что "Сербия начала реализовывать 11 лет назад".

Международные силы безопасности в Косове заявили, что в случае необходимости готовы вмешаться в ситуацию.