Журналистку Низфу Аршба не допустили на пресс-конференцию Аслана Бжания

Абхазскому журналисту Низфе Аршба отказали в посещении пресс-конференции президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания.

Низфа Аршба написала в социальной сети Facebook, что приглашение на данное мероприятие она получила в среду от сотрудницы пресс-службы президента. Сегодня также с ней связывалась сотрудница пресс-службы, чтобы оповестить о времени переноса мероприятия.

"Я подтвердила свое участие, поблагодарив за приглашение. Спустя всего несколько минут после согласования времени, со мной связался руководитель Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии Алхас Манаргия и сообщил, что мое приглашение на пресс-конференцию главы государства отменено. По словам Манаргия, список участников данного мероприятия был направлен на некую проверку, которую я не прошла.

На мой уточняющий вопрос, что это за проверка и какая государственная структура ее проводила, руководитель Управления по связям со СМИ отказался отвечать", - написала журналистка.

В связи с возникшей ситуацией Низфа Аршба обратилась к абхазскому президенту:

"Насколько мне известно, неблагонадежными считаются предатели Родины, шпионы, дезертиры, коррупционеры, криминальные авторитеты, а также любые лица наносящие ущерб государству. Я имею право публично узнать, каким образом, а главное за что в ряду вышеназванных неблагонадежных для Абхазии лиц вдруг оказалось мое имя", - говорится в заявлении Аршба.