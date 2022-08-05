Югоосетинская сторона отпустила граждан Грузии, задержанных за контрабанду

Соратники Алексея Навального выпустили фильм о бывшей жене Владимира Путина Людмиле. 44-минутное видео опубликовано в YouTube оппозиционного политика.

По данным расследователей, экс-супруга президента России владеет двумя квартирами в Испании, общей стоимостью более двух миллионов евро. Авторы расследования также обнаружили блог в «Живом журнале», который, предположительно, вела Людмила Путина до 2008 года.

Соратники Навального уверяют, что нашли у Людмилы Путиной и ее мужа Артура Очеретного, за которого она вышла замуж в 2015 году, две квартиры в Малаге. Первую Очеретный купил 10 лет назад за 790 тысяч евро. Тогда он возглавлял курируемый Путиной «Центр развития межличностных коммуникаций». В 2014 году Очеретный купил еще одну квартиру в Малаге более чем за 1,3 миллиона евро.



Помимо этого, Путина и Очеретный владеют в Биаррице во Франции за 5,3 миллиона евро. Куплен дом был в 2013 году, сообщал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2017 году. Кроме того, этой весной швейцарские журналисты рассказали о покупке Очеретными квартиры в швейцарском Давосе примерно 3,5 миллиона евро в 2015 году.

Доход Путиной и Очеретному обеспечивает сдача в аренду помещений дома в центре Москвы, говорится в расследовании. Суммарный доход от аренды составляет больше 250 миллионов рублей в год. Об этом доходе бывшей жены Путина первым сообщало агентство Reuters в 2017 году.



Также утверждается, что «Центр развития межличностных коммуникаций» получает сотни миллионов рублей от крупного бизнеса и властей.

Расследователи также утверждают, что нашли блог Людмилы Путиной в «Живом журнале». По данным авторов публикации, жена президента писала под ником llenaa. На то, что аккаунт мог принадлежать Путиной, указывают совпадения в ЖЖ с фактами из ее биографии, в том числе в мелких деталях.



Во многих сообщениях автор блога писала о скуке, в комментариях под постами защищала российские власти и президента. В одном из постов говорится, что ее муж «все время пьет ее кровь». На это обращает внимание издание «Агентство».