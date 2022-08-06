Граждан Грузии в Израиле предупредили об ограничениях после обстрелов со стороны сектора Газа

Посольство Грузии в Израиле предупредило граждан об установлении ограничений на фоне обострения ситуации в секторе Газа.

В субботу, 6 августа, до 20:00 будут действовать следующие ограничения:

Для проживающих в радиусе 80 км от сектора Газа:

Разрешены мероприятия и собрания не более 10 человек на открытом пространстве и не более 50 человек в закрытых помещениях.

Образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, детских садах и летних лагерях приостановлен.

Находиться на рабочих местах разрешается только в тех учреждениях, где есть убежища.

Те же меры безопасности применяются к жителям центрального и западного Негева. Отличаются только ограничения на собрания – в закрытом помещении допускаются 100 человек, пишет агентство «Новости-Грузия».

Кроме того, изменено расписание взлетов и посадок в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Посольство также напоминает, что власти Израиля открыли все общественные бомбоубежища на юге страны – в Ашдоде, Шдероте, Беэр-Шеве, а также в нескольких центральных городах.

«Просим учитывать и соблюдать указанные нормы безопасности», - говорится в сообщении. В случае продления действия ограничений, граждан уведомят дополнительно.

В пятницу сирены воздушной тревоги сработали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных ударах. Ответственность за ракетные обстрелы взяла на себя террористическая группировка «Исламский джихад», базирующаяся в секторе Газа. В ответ израильские военные начали поражать цели радикалов в рамках операции, которая получила название «Рассвет».