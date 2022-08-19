Выпускники украинских школ смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов

Украинские абитуриенты смогут поступить в вузы Грузии без сдачи Единых национальных экзаменов, сообщает сегодня, 19 августа, пресс-служба Минобразования.

«Украинские абитуриенты при желании получат возможность без национальных экзаменов продолжить обучение в высших учебных заведениях Грузии по выбранным ими академическим программам», - говорится в заявлении ведомства.

Учащиеся 11-х классов, которым пришлось дистанционно заканчивать обучение в украинских школах, смогли сдать сертификационные экзамены в Грузии. Они проводились в онлайн-формате в Грузинском национальном университете SEU. Выпускники сдавали математику, историю и украинский язык. Участие в тестировании приняли 64 украинских школьника.

Ранее в школах Тбилиси и Батуми были созданы украиноязычные сектора, пишет агентство «Новости-Грузия». Там дети из Украины могут получать общее образование на родном языке с первого по одиннадцатый класс. Программа и учебники такие же, как в украинских школах. Кроме того, они изучают грузинский язык и литературу и предмет «Наша Грузия».

По решению правительства Грузии, украинские школьники зачисляются в грузинские школы в упрощенном порядке. В настоящее время более 1500 украинских школьников получают образование в различных государственных и частных школах по всей стране. Из них более 900 детей продолжают обучение на украиноязычном секторе.