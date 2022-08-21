Турецкие авиакомпании увеличивают число рейсов из Антальи в Тбилиси

Заключенный глданской тюрьмы в Тбилиси отнял пистолет у своего конвоира и попытался покончить жизнь самоубийством, сообщают грузинские СМИ.

28-летний заключенный Гурам Сванидзе нанес себе огнестрельное ранение в область головы, после чего его госпитализировали и провели срочную операцию. Сейчас он находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи не дают гарантий, что он выживет.

Инцидент расследуется по статье 342 ч. 2 УК Грузии, что подразумевает халатность должностных лиц, повлекшая тяжкие последствия, - сообщает Специальная следственная служба. Уже осмотрено место происшествия, сотрудники правоохранительных органов опрашиваются, следствие получило видеозаписи, запечатлевшие происшествие.

По данным следствия, инцидент произошел сегодня утром, во время пересдачи смены. Служба сообщает, что обвиняемый «подкрался со спины» к сотруднику конвоя «вытащил» служебное огнестрельное оружие и произвел три выстрела: один безадресный, другой - по сотрудникам конвоя (никто не пострадал) и третий - себе в голову. После ранения пострадавший был доставлен в Кавказский медицинский центр.

По информации агентства «Новости-Грузия, служба выражает готовность в полной мере обеспечить привлечение членов семьи пострадавшего заключенного к текущему расследованию.

Члены семьи и родственники Гурама Сванидзе собрались возле Кавказского медицинского центра. Они не верят в официальную версию следствия и предъявляют претензии к пенитенциарной системе и психиатрической лечебнице. По их данным, Сванидзе, находившийся уже две недели в следственном изоляторе, два дня назад был переведен из тюрьмы в Глдани в психиатрический центр в связи с ухудшением состояния. Стрельба произошла сегодня на рассвете, когда в клинику прибыла служба сопровождения заключенных, чтобы вернуть обвиняемого в тюрьму.

Мать заключенного рассказывает, что сегодня собиралась встретиться с ним: «Я собиралась к нему сегодня, и когда пришла, мне сказали, что он нанес себе увечья и ему делают операцию. У него проникающее ранение головы, поврежден мозг. Не понимаю, как пистолет оказался в его руках, было несколько выстрелов. Я знаю одно - он ни в коем случае не должен был суметь отобрать пистолет у конвоя. Тем более, его перевод не должен был происходить без врачей».

Родственники молодого мужчины также не могут понять, почему вооруженного конвоира допустили в психиатрическую клинику. «В такое закрытое заведение конвоир ни при каких обстоятельствах не входит с оружием. У меня есть сомнения, что вооруженный конвойный был один. Я не знаю, как туда попал вооруженный человек, факт, что этого не должно было случиться», - сказал журналистам член семьи пострадавшего заключенного.

Гурама Сванидзе арестовали 2 августа после того, как отказался платить за бензин. Судья не учел просьбу родителей оплатить долг сына и отправил Сванидзе в тюрьму. Именно после этого у заключенного начались психические проблемы, сообщает подробности телекомпания «Пирвели».