В Грузии сегодня празднуют день Успения Богородицы - Мариамоба

В Грузии сегодня отмечают «Мариамоба» - православный праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Мариамоба – государственный праздник и официальный выходной.

В этот день праздничные службы проходят во всех действующих храмах Грузинской православной церкви. Празднование Успения начинается накануне с всенощного бдения.

Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати великих церковных праздников в православии. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.

В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие одновременно печальное - потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостное - потому что это день Ее соединения с Сыном.

Дева Мария или по-грузински Мариам - особо почитается в Грузии, так как, по библейскому преданию, именно Грузия стала одним из уделов, предназначенных Богородице для распространения христианства.

В мае 2019 года в Грузии появился государственный праздник в честь того, что Грузия является «Уделом Богородицы».

Мариам – одно из самых распространенных имен в Грузии. По данным Агентства развития государственных сервисов министерства юстиции Грузии, в стране проживает более 100 тысяч женщин по имени Мариам. Мариам – еврейское имя, которое означает неустрашимая, бесстрашная, непокорная. С арабского это имя переводится как «служащая Богу».