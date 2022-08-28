«Нацдвижение» обвинило Нацбанк Грузии в «тайных закупках иностранной валюты»

Национальный банк Грузии фактически отменил валютные аукционы и тайно скупает иностранную валюту на фоне колебаний лари, заявил один из лидеров оппозиционного Единого национального движения Роман Гоциридзе.

«Этим летом мы узнавали о покупке валюты Нацбанком вне открытых аукционов не в тот же день, а постфактум, по итогам месяца через 25 дней. В июле так было приобретено более 100 миллионов долларов», - цитирует Гоциридзе агентство «Новости-Грузия».

Он утверждает, что Нацбанк отклонил его депутатский запрос по этому вопросу.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда оперативной информацией о действиях Нацбанка на валютном рынке владеет узкая группа людей, которая может манипулировать курсом лари или продавать эту информацию», - утверждает депутат.

По словам Гоциридзе, исходя из этих предположений, а также на фоне «подозрительных колебаний лари последние месяцы» он решил поддержать предложение о создание следственной комиссии в парламенте.