В окрестностях Тбилиси горит лес

Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на своего конкурента Pfizer и его немецкого партнёра BioNTech за нарушение патентных прав при разработке вакцины против COVID-19. Moderna утверждает, что они скопировали ее технологию, разработанную за годы до пандемии коронавируса.

Иск о возмещении денежного ущерба был подан в окружной суд США, также Moderna обратится в суд Германии. По словам генерального директора компании, иски направлены на защиту инновационной технологии, которую Moderna начала разрабатывать в 2010 году, вложила в это миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии COVID-19. Именно благодаря этой технологии компания смогла быстро создать вакцину против коронавируса.

В своих исках Moderna требует выплаты роялти от коммерческой реализации вакцины Pfizer/BioNTech после 8 марта 2022 года, за исключением продаж правительству США и странам с низким и средним уровнем дохода.

Отмечается, что Moderna подала иск только сейчас, поскольку в октябре 2020 года обязалась не защищать свои патенты во время пандемии, чтобы обеспечить глобальный доступ к вакцинам. Компания не требует запрета на продажу вакцины конкурентов и не намерена распространять действие своего патента на страны с низким и средним уровнем дохода.

Pfizer и BioNTech заявили, что их разработка оригинальна – они уверены в своей интеллектуальной собственности и будут защищаться от обвинений. Ранее подобные иски к Pfizer, BioNTech и Moderna подали другие фармацевтические компании.

Вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer/BioNTech появились почти одновременно. Однако разрешение на экстренное использование в США первой получила вакцина Pfizer/BioNTech – в декабре 2020 года. Такое же разрешение было выдано компании Moderna спустя неделю.

Реализация вакцины в 2022 году уже принесла Pfizer около 22 миллиардов долларов, в то время как Moderna получила почти в два раза меньше – 10,4 миллиарда долларов.