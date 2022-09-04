Хвича Кварацхелия признан рекордсменом «Наполи»

«Хвича Кварацхелия стал рекордсменом «Наполи», так как за последние 14 лет ни один игрок команды не выступал так хорошо, как грузинский форвард в первых турах», пишет calcioinpillole.

«Хвича Кварацхелия оказал решающее влияние на «Наполи». Предлагаем данные, подтверждающие хорошую игру грузина. Хвича Кварацхелия – настоящий пилот «Наполи» на старте сезона. Новое приобретение неаполитанцев принесло им голы и результативные передачи. В матче 5-го тура «Серии А» против «Лацио» Кварацхелия сыграл решающую роль и принес своей команде победу - 2:1».

По сообщению OptaPaolo, после того, как Хвича Кварацхеля забил 5 мячей в «Серии А», он стал рекордсменом команды. Ни один игрок не забивал больше в первых четырех играх за «Наполи» с сезона 2007/08, когда неаполитанцы вернулись в «Серию А», - пишет calcioinpillole, передает Общественный вещатель.

Напомним, что Хвича Кваарцхелия забил 4 гола и сделал одну результативную передачу в первых 5 матчах, дважды входил в символическую сборную тура, а также был признан лучшим игроком августа по версии «Ассоциации футболистов Италии».