Опрос NDI в Грузии: 75% поддерживают вступление в ЕС, 69% – в НАТО

В Грузии снизилось количество сторонников вступления страны в Евросоюз, свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).

Отвечая на вопрос «Вы одобряете или не одобряете заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС?», вариант «одобряю» выбрали 75% респондентов – это почти на 10% меньше, чем в конце 2019 года. 14% сказали, что не одобряют вступление страны в ЕС – в прошлом году их число колебалось на уровне 8-11%.

Почти половина респондентов – 47% – считают, что политика властей Грузии должна быть прозападной. 31% настаивают на прозападной политике и одновременно поддержке хороших отношений с Россией. Число тех, кто выступает за более тесные связи с Москвой, в целом не превышает 9%.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», у респондентов также попросили перечислить факторы, которые, по их мнению, препятствуют вступлению Грузии в ЕС. 25% считают, что это отсутствие политической воли правительства, 19% – территориальные конфликты, 17% – Россия, 15% – позиция Брюсселя, 14% – политическая нестабильность в Грузии, 13% – отсутствие демократии, 10% – неразвитая экономика.

Количество противников растет на фоне непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС в июне текущего года. 62% респондентов сказали, что знают об этом событии. Большинство из них (56%) винят в этом правительство Грузии.

Лишь треть респондентов (32%) верят, что нынешние власти Грузии способны выполнить все условия предоставления стране статуса – они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. При этом абсолютное большинство (71%) считают, что выполнение этих рекомендаций важно.

69% населения Грузии поддерживают курс страны на вступление в НАТО. Лишь 12% респондентов сказали, что они против интеграции Грузии в альянс, а 16% затруднились с ответом.

У респондентов также поинтересовались, как они оценивают ответ властей Грузии на войну в Украине. 32% считают, что парламент и правительство страны должны делать больше для поддержки Украины. Более половины считают, что действия властей достаточные.

Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.