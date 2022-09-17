НПО узнали о финансировании грузинской телекомпании российским «Первым каналом»

Грузинская телекомпания Р.Б.Ж. («Первый развлекательный») финансируется российским «Первым каналом», сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на неправительственную организацию Transparency International Georgia (TI-Georgia).

«Россия 1», НТВ и «Первый канал» попали под американские санкции в начале мая. Минфин США называл их «самыми популярными государственными каналами» и объяснял ограничения тем, что они «принадлежат правительству России и контролируются им, либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».

Согласно документации Национальной комиссии по коммуникациям, «Первый канал» заплатил Р.Б.Ж. за рекламу от 100 000 до 500 000 лари только в первом квартале 2022 года. Точная сумма не уточняется, поскольку комиссия публикует общую информацию о доходах больше 7 тысяч лари.

По данным издания «Нетгазети», грузинская телекомпания получала финансирование из того же источника и в 2021 году.

Р.Б.Ж. – развлекательный телеканал, который был зарегистрирован в Грузии в 2015 году. Компания имеет лицензию на специализированное вещание на грузинском языке с развлекательной тематикой. Ее владельцами являются гражданка России Ольга Милиева (90%) и гражданин Грузии Ираклий Адамия (10%).

В 2015 году на Р.Б.Ж. была предпринята попытка ретрансляции российского «Первого канала». Тогда регулятор запретил ей вещание и оштрафовал на 2500 лари за нарушение закона.

За несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, комиссия вынесла этой же компании предупреждение за трансляцию программ «Первого канала» на русском языке и поручила немедленно устранить нарушение. Тогда Р.Б.Ж. начал трансляцию развлекательных программ «Общественного российского телевидения», но уже в переводе на грузинский язык. При этом логотип ОРТ «Стерео+» был сохранен.

В отчете «Института развития свободы информации» (IDFI), опубликованном в марте 2022 года, было указано, что переведенные на грузинский язык программы «Первого канала» занимают большую часть эфирного времени Р.Б.Ж.