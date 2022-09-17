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Саломе Зурабишвили отправилась в Великобританию на похороны Елизаветы II
Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в церемонии похорон Елизаветы II.
«Президент Грузии отбыла в Великобританию для участия в церемонии похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II», - сообщили в администрации президента.
Согласно сообщению, в рамках рабочего визита в Лондон 18 сентября президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в гражданской панихиде по королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и посетит прием от имени короля Карла III.
19 сентября Саломе Зурабишвили посетит церемонию государственных похорон и прием, который будет дан от имени министра иностранных дел Великобритании.
В рамках рабочего визита также запланирована встреча президента Грузии со спикером Палаты общин парламента Великобритании, пишет Общественный вещатель.
Другие новости дня
Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице страны возвращается предыдущее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города.
Изменения в Основной закон, подписаные Токаевым, предполагают также продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. В пятницу поправки одобрил парламент страны.
15 сентября стало известно, что городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Многие жители новое название не приняли. Они выходили на несогласованные митинги, создавали петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
В начале сентября прошлого года группа депутатов нижней палаты парламента Казахстана предложила вернуть название Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – подчеркивали депутаты. Многие из законодателей, выступивших за возвращение прежнего названия, голосовали в 2019 году «за» переименование города в Нур-Султан, отмечает «Интерфакс».
Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - «столица»).
- Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан более 30 лет. В марте 2019 года он заявил, что уходит с поста главы государства. Токаев стал его преемником. Назарбаев при этом сохранял значительное влияние.
- В январе 2022 года в Казахстане проходили массовые протесты. Первоначально основным требованием этих выступлений было снижение цен на топливо. Впоследствии появились и политические лозунги. Одним из популярных стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») – требование ухода Назарбаева из власти.
Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села Красный Хутор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле со стороны Украины села Красный Хутор. В результате, по его словам, есть одна пострадавшая. Нанесен ущерб трем домовладениям. Гладков написал об этом в своем телеграм-канале.
Красный Хутор находится в полутора километрах от границы с Украиной. Ранее сообщалось об обстрелах этого населенного пункта 14 и 15 сентября, тогда часть жителей эвакуировали.
Также на этой неделе белгородский губернатор писал об обстрелах сел Шелаево и Журавлевка. В Шелаеве легкие ранения получили двое жителей. 16 сентября, по сведениям руководства региона, обстрелу подвергся город Валуйки. Утверждается, что погиб один человек, еще двое пострадали.
Украинские власти эти сведения не комментировали.
Власти Белгородской области не раз заявляли об обстрелах приграничных территорий после начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля. С 11 апреля в регионе действует высокий режим террористической опасности.
Умер режиссер Игорь Масленников - создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
На 91-м году жизни умер режиссер Игорь Масленников. Об этом в субботу сообщили в Союзе кинематографистов России.
В организации отметили, что утром о смерти рассказала по телефону дочь режиссера. Похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Масленников - советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии России.
В 1967 году он окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». Широкую известность Масленникову принес цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Он был автором сценария для нескольких серий из этого цикла: «Собака Баскервилей» (совместно с Юрием Векслером), «Сокровища Агры» и «XX век начинается».
Помимо этих фильмов Игорь Масленников снял такие картины, как «Зимняя вишня», «Сентиментальный роман», «Пиковая дама».
Байден ответил на вопрос о последствиях для России в случае ядерного удара
Президент США Джо Байден в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине.
«По мере того, как украинская армия добивается успехов на поле боя, Владимир Путин может почувствовать себя загнанным в угол. И в этой связи мне интересно, что бы вы сказали ему относительно применения химического оружия или тактического ядерного оружия?», - спросил Байдена журналист Скотт Пелли.
«Не делайте этого», - трижды повторил Джо Байден, говоря о своем ответе. Он добавил, что сказал бы Путину также о том, что подобные действия «изменят лицо войны как ничто со времен Второй мировой».
На вопрос Пелли о последствиях , если российский президент Владимир Путин перейдет эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. «Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ», - добавил одновременно президент США.
- Владимир Путин в самом начале полномасштабного военного вторжения в Украину приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Причиной решения были названы «агрессивные высказывания» высших должностных лиц НАТО в адрес России.
- В последующие месяцы эксперты западных разведок говорили, что не наблюдают никаких изменений в функционировании российских ядерных сил.
- Ранее на этой неделе администрация Джо Байдена анонсировала дополнительный пакет военной помощи Киеву в размере шестисот миллионов долларов. С начала войны в Украине в конце февраля Вашингтон направил Киеву более 15 миллиардов долларов для нужд обороны и безопасности.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что Москва расценит как переход «красной черты», если США начнут снабжать Украину ракетами большей дальности. Сейчас Вашингтон поставляет Киеву ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 50 миль.
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
Согласно сообщению, премьер-министр Армении «представил подробности относительно ситуации, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряженности на границе».
«Шарль Мишель подтвердил готовность способствовать диалогу и миру. Обсуждены различные вопросы, связанные с урегулированием ситуации», - отмечается в сообщении.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о пожаре на российской военной базе
Украинский мэр оккупированного российской армией города Мелитополь Иван Федоров написал в субботу в телеграм-канале о том, что в 4 утра в Радионовском заповеднике, в районе Молочного лимана, загорелась российская военная база.
Других подтверждений этой информации пока нет, отмечает Русская служба Би-би-си.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме о подрыве на мине в Васильевке в пятницу автомобиля недалеко от российского КПП. «Россияне не только продолжают удерживать украинцев в качестве заложников, но и убивают гражданских хаотическим минированием по пути движения автотранспорта», - написал Андрющенко. Российская сторона это не комментировала. Обвинения в намеренных атаках против гражданского населения российское командование не раз отрицало.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в субботу о ночных обстрелах Никопольского района. По его словам, российские военные применили реактивные системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию; было выпущено более 90 снарядов. О пострадавших сведений не поступало. Повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач, написал Резниченко.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о гибели двух мирных жителей при российских атаках за минувшие сутки. По его данным, люди погибли в Святогорске и Бахмуте. Руководитель области добавил, что ночь в Донбассе прошла относительно спокойно – были только единичные обстрелы на линии фронта. «Под артиллерийский огонь попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины – Свободное поле и Бурлацкое. Объемы разрушений устанавливаем. В Соледаре россияне повредили частный дом, обошлось без пострадавших. Сегодняшняя относительно спокойная ночь – это исключение», – говорится в сообщении Кириленко.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщили, что в результате обстрела украинскими военными из американских ракетных систем залпового огня поселка Нижняя Дуванка в самопровозглашенной «ЛНР» были повреждены пять жилых домов, детский сад, разрушены объекты инфраструктуры. Украинская сторона данные не комментировала.
В ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что 16 сентября украинские войска заняли весь город Купянск. Ранее в пятницу в соцсетях появились сообщения о том, что украинская армия, перейдя реку Оскол, заняла восточную часть города Купянск в Харьковской области. Официально эта информация пока не подтверждалась.
РБК-Украина со ссылкой на украинские телеграм-каналы пишет об освобождении ВСУ сел Диброва и Щурово в Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет, отмечает издание.
В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия вытеснила российских военных из города Изюм и десятков других населенных пунктов. Российская армия покинула северные районы Харьковской области.
НПО узнали о финансировании грузинской телекомпании российским «Первым каналом»
Грузинская телекомпания Р.Б.Ж. («Первый развлекательный») финансируется российским «Первым каналом», сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на неправительственную организацию Transparency International Georgia (TI-Georgia).
«Россия 1», НТВ и «Первый канал» попали под американские санкции в начале мая. Минфин США называл их «самыми популярными государственными каналами» и объяснял ограничения тем, что они «принадлежат правительству России и контролируются им, либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».
Согласно документации Национальной комиссии по коммуникациям, «Первый канал» заплатил Р.Б.Ж. за рекламу от 100 000 до 500 000 лари только в первом квартале 2022 года. Точная сумма не уточняется, поскольку комиссия публикует общую информацию о доходах больше 7 тысяч лари.
По данным издания «Нетгазети», грузинская телекомпания получала финансирование из того же источника и в 2021 году.
Р.Б.Ж. – развлекательный телеканал, который был зарегистрирован в Грузии в 2015 году. Компания имеет лицензию на специализированное вещание на грузинском языке с развлекательной тематикой. Ее владельцами являются гражданка России Ольга Милиева (90%) и гражданин Грузии Ираклий Адамия (10%).
В 2015 году на Р.Б.Ж. была предпринята попытка ретрансляции российского «Первого канала». Тогда регулятор запретил ей вещание и оштрафовал на 2500 лари за нарушение закона.
За несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, комиссия вынесла этой же компании предупреждение за трансляцию программ «Первого канала» на русском языке и поручила немедленно устранить нарушение. Тогда Р.Б.Ж. начал трансляцию развлекательных программ «Общественного российского телевидения», но уже в переводе на грузинский язык. При этом логотип ОРТ «Стерео+» был сохранен.
В отчете «Института развития свободы информации» (IDFI), опубликованном в марте 2022 года, было указано, что переведенные на грузинский язык программы «Первого канала» занимают большую часть эфирного времени Р.Б.Ж.
Кыргызстан из-за обстрелов ввел режим ЧС на границе с Таджикистаном
В Баткенской области Кыргызстана в связи с вооруженными столкновениями в граничащих с Таджикистаном районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщило в субботу МЧС страны. В министерстве указали на необходимость работ по эвакуации части населения.
«Интерфакс» пишет, что стороны приступили к новому раунду переговоров. Они проходят в селе Кульканд, в Согдийской области Таджикистана.
Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Сообщалось о перестрелках между военнослужащими в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга.
В кыргызской погранслужбе утверждают, что в пятницу таджикская сторона начала обстрел ее пограничных нарядов. Сообщалось о столкновениях не только в Баткенском, но и Лейлекском районе. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов, в том числе, по населенным пунктам. Сообщалось о ракетном ударе по областному центру - Баткену.
В погранслужбе Таджикистана заявили, что кыргызская сторона в пятницу с вертолетов и дронов нанесла удары по нескольким таджикским населенным пунктам. Утверждается, что в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района при атаке с дрона была разрушена соборная мечеть.
Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе, обвинив друг друга в нарушении договоренностей, передает Кыргызская служба Радио Свобода.
По данным Минздрава Кыргызстана, жертвами столкновений стали 24 человека, раненых свыше ста. Более 136 тысяч жителей эвакуированы. Официальной информации о погибших и раненых граждан Таджикистана нет. По сведениям агентства «Азия-Плюс», убитых более десяти.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что приграничные конфликты всегда сопровождаются жертвами, и потери понесли обе стороны. Жапаров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан уточнили свои границы, осталось только закрепить договоренности на бумаге. «Как показывает история, вопросы границ требуют осторожности и сдержанности», - написал Жапаров на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что Кыргызстан не отдаст «ни одного квадратного метра своей земли и будет твердо защищать национальные интересы».
Почти половина из примерно 970 километров совместного участка границы Кыргызстана и Таджикистана до сих пор официально не разграничена, на этом фоне периодически происходят конфликты и стычки.
Представитель Карабаха находится с рабочим визитом в США
15 сентября начался рабочий визит министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна в Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщают власти самопровозглашенного Карабаха, отмечая, что 16 сентября Давид Бабаян посетил посольство Республики Армения в Вашингтоне и встретился с работниками посольства.
«Были обсуждены вопросы, связанные с региональными развитиями, защитой интересов Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в США и укреплением армянского триединства. В тот же день министр провел встречу с руководящим составом Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни. Обсуждался широкий спектр тем, затрагивающих связи Родины и Диаспоры, последние региональные процессы.
Министр высоко оценил роль Армянской Ассамблеи в деле развития Арцаха и продвижения интересов народа Арцаха. Во встречах принимали участие замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян», - говорится в сообщении МИД Нагорного Карабаха, передает Радио Азатутюн.
Зеленский: Экспорт аммиака из России возможен, если она вернет пленных
Президент Украины Владимир Зеленский согласится на возобновление поставок российского аммиака по трубопроводу через Украину только в том случае, если Россия вернет военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. Аммиак используется для производства удобрений.
«Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН», – сказал Зеленский. Он добавил, что Россия держит под стражей больше украинских солдат, чем Украина – российских.
ООН призывает возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, остановленную после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что ООН, Евросоюз и США «снова и снова повторяют», что западные санкции не распространяются на продукты питания и удобрения.
«Нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис на рынке», – сказал Гутерриш. По его словам, в разных странах люди перестали сажать и сеять, потому что у них нет удобрений.
Кремль отверг условие Зеленского. «Разве люди и аммиак – это одно и то же?» – прокомментировал предложение Украины Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Ранее Путин говорил, что Россия готова поставить на мировой рынок около двух миллионов тонн аммиака, «но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования».
Подозрения в коллаборационизме предъявлены 223 украинцам
В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационной деятельности объявили 223 украинцам. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Однако среди фигурантов дел о коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. На данный момент известно о 19 таких дел, четверым сообщено о подозрении.
Они «пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам», – сказал Клименко.
Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, «встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию».
- По данным замминистра обороны Украины, с 6 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила как минимум 388 населённых пунктов в Харьковской области, и один – в Донецкой, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск «передислокацией».
«Досье»: руководство ПАСЕ связано с российской разведкой
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ассамблеи и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки (ГРУ). Избрание Кокса на пост в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» и издания EUobserver.
Кокс – сенатор из Нидерландов. Пост председателя он занял в конце января – за месяц российского нападения на Украину. Кокса называли пророссийским политиком – он, в частности, поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за её участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того как Россия была лишена права голоса из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Как отмечают расследователи, идея избрания Кокса председателем ПАСЕ родилась в Москве не позже лета 2017 года.
В сети кремлевского влияния оказались также предыдущий председатель ПАСЕ испанец Педро Аграмунт, который в 2017 году посетил Сирию вместе с российской делегацией и затем был вынужден уйти в отставку, его предшественник нидерландец Рене ван дер Линден, а также бывший генеральный секретарь организации француз Бруно Аллер, пишет «Досье».
Главным координатором этой сети, как говорится в расследовании, оказался Валерий Левицкий. Он был генконсулом России в Страсбурге. В в апреле 2018 года, вскоре после покушения в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, Левицкого выслали из Франции как агента ГРУ - за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сейчас он работает замначальника управления международного сотрудничества Госдумы. Левицкий, комментируя свою высылку, причастность к разведке отверг.
«Досье» пишет, что ещё до аннексии Крыма российские власти искали способы не исполнять решения ЕСПЧ - в том числе для того, чтобы не выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. «Как показывают документы, еще одним инструментом в этом процессе были попытки Кремля повлиять на политику Совета Европы изнутри - в частности, тайно вербуя союзников на самом высшем уровне», - отмечают журналисты.
По информации расследователей, в 2014 году, вскоре после введения ограничений полномочий российской делегации, Левицкий составил «Список контактов ПАСЕ», в котором был отмечен Кокс. Именно Левицкий первый придумал выдвинуть Кокса в председатели ПАСЕ. Это случилось во время встречи с бывшим генеральным секретарем ПАСЕ Бруно Аллером, который, очевидно, тоже сотрудничал с российской стороной, говорится в материале «Досье».
Самым показательным примером роли ван дер Линдена, по мнению расследователей, может быть отчёт Левицкого в 2017 году. В нём россиянин изложил план по спасению Педро Аграмунта, оказавшегося в центре скандала из-за поездки в Сирию вместе с российской делегацией.
По словам Левицкого, чтобы помочь Аграмунту дотянуть до конца срока, необходимо обратиться за толкованием устава в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Таким образом, вопрос об отстранении Аграмунта затянется, и он сможет дольше оставаться на своем посту. По задумке Левицкого, Рене ван дер Линден должен был довести этот план до Кокса, а тот – добиться исполнения.
Как отмечает «Досье», Кокс помимо работы над отменой санкций сам предлагал российским политикам неофициальные встречи. Например, в декабре 2017 года он добился того, чтобы делегацию российских парламентариев, в числе которых был нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий, пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж.
ПАСЕ остаётся идеальным местом для разведки и вербовки источников. Здесь собираются парламентарии 46 стран, а значит, влияние, достигнутое в ПАСЕ, легко распространить, говорится в публикации.
Тот факт, что Россия исключена из Совета Европы, не меняет этого положения дел, пока тайные контакты ключевых его сотрудников с Кремлем и ГРУ остаются нерасследованными, делает вывод «Досье».
В разговоре с EUobserver Тини Кокс свою причастность к российским спецслужбам отверг. Кокс занимает жесткую позицию по отношению к Москве из-за Украины. ПАСЕ под его руководством приняла рекомендацию об исключении России из состава Совета Европы.
Идею Кадырова о «самомобилизации» поддержали уже четыре губернатора
Губернатор Магаданской области Сергей Носов стал еще одним главой региона, поддержавшим идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «внутренней самомобилизации».
Носов также предложил создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают. Об этом магаданский губернатор написал в своем телеграм-канале.
Это уже четвертый глава региона, который поддержал идею Кадырова о «самомобилизации». Ранее в поддержку этой инициативы высказались российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Последний обещал направить от региона в Украину 250 добровольцев.
Также о своей «солидарности с коллегами» заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал идею Кадырова «правильной» и предложил главам муниципальных образований сопровождать своих бойцов, чтобы на месте решать вопросы их снабжения всем необходимым.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе уже сформировали батальон из добровольцев, а «в вопросах обороны и безопасности будут придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства». По его словам, сейчас областные власти сосредоточены на гуманитарных задачах и поддержке семей военнослужащих.
Накануне Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести «самомобилизацию» и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».
- В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
- На фоне неудач российской армии на фронте в России вновь заговорили о всеобщей мобилизации.
- О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь, речь идет о Москве. Ранее «Медуза» писала о наборе наемников в «собянинский полк».
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует проводить всеобщую мобилизацию.
В Литве пересмотрят школьные учебники на русском языке
Министерство образования Литвы заявило, что подвергнет пересмотру все учебники на русском языке, предназначенные для литовских школ. Глава министерства Юргита Шюкжидинене сообщила, что в школьной программе недопустим образ России, который представляли старые учебники. Всего пересмотру подвергнутся 13 книг.
Первой книгой, вызвавшей критику властей, стал учебник русского языка «В добрый путь», в котором Россия описывалась как демократическое государство. В частности, литовским школьникам в учебнике предлагалось совершить путешествие в «российский» Крым. Учебник изъят из обращения; остальные школьные учебники на русском проверит Национальное агентство по образованию (NEA).
В случае, если учебники будут признаны не соответствующими современной политической ситуации, они будут удалены из библиотек. Школам, которые успели их закупить, возместят расходы на приобретение нового учебного материала.
В Грузии горит крупнейший завод по производству сахара
Пожар тушат на территории крупнейшего в Грузии завода по производству сахара в Карельском муниципалитете, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пожар начался на складе Агарского сахарного завода сегодня во второй половине дня. По словам работников предприятия, там хранилось до 300 тонн сахара. Часть продукции была уничтожена огнем, часть – затопило водой при тушении.
О пострадавших во время происшествия до сих пор не сообщалось.
На месте мобилизовано десять пожарно-спасательных бригад. Их работу осложняет ветер. Кроме того, как указывают очевидцы, кровля цеха изготовлена из легковоспламеняющегося материала.
По словам пожарных, опасности распространения огня на другие строения на территории завода уже нет. Ожидается, что в ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован.
Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.
Расследователи и СМИ сообщили о взятии Купянска армией Украины
Украинские войска, по всей вероятности, освободили левобережную восточную часть города Купянска в Харьковской области. Об этом пишут журналисты-расследователи в соцсетях и командир украинского подразделения «Кракен» Сергей Величко в телеграме.
Информацию о переходе Купянска под контроль украинских военнослужащих также подтвердил источник Радио Свобода.
Это означает, что вооруженные силы Украины смогут продолжить контрнаступление на левом берегу реки Оскол.
Киев информацию о взятии Купянска пока не прокомментировал.
Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пресс-конференции в Самарканде и говоря о действиях украинских войск, отметил, что Москва видит «попытки проведения терактов» и отвечает на это сдержанно, но ответ может оказаться более серьезным. «Посмотрим, чем оно закончится, флаг в руки», - сказал Путин о контрнаступлении украинских военных.
Кроме того, российский президент сообщил, что план спецоперации корректировке не подлежит, а основная цель Москвы - освобождение Донбасса.
- В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
- Представители украинского руководства заявляют, что сейчас не готовы к переговорам с Россией. Их минимальное требование – вывод войск со всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым.
- Российские требования к Киеву не формализованы, Путин ранее называл целями операции признание Украиной аннексии Крыма, самопровозглашенных республик Донбасса, а также некие демилитаризацию и денацификацию.
В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в районах Харьковской области, недавно освобожденных в ходе наступления украинских войск, были обнаружены не менее 10 мест, где во время российской оккупации предположительно пытали людей.
Две пыточные, по его словам, были найдены в городе Балаклея, в том числе на территории Балаклейского отделения полиции. Украинские СМИ в пятницу публикуют фото и видео пыточных камер.
«На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства», – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Также Клименко рассказал подробности о массовом захоронении в лесу возле Изюма. По его словам, с марта там были похоронены не менее 445 человек. Среди них украинские военнослужащие и мирные жители.
Эксгумация началась сегодня. По сообщению корреспондентов Reuters и Радио Свобода, из могил извлекли в том числе тела с веревками на шее и связанными руками. Предположительно, речь идет о телах украинских военнослужащих.
Присутствующий на месте эксгумации уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что речь может идти о свидетельствах того, что перед смертью их пытали.
По его словам, кроме военнослужащих в могилах похоронены жители Изюма, погибшие или при обстрелах города, или во время российской оккупации. Начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов пояснил, что пока украинские власти не могут точно сказать, как умерли все, захороненные на кладбище. Многие погибли от артиллерийского огня или ракетных ударов. “Необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю», – отметил Клименко.
Сотрудники мониторинговой миссии по правам человека в Украине планируют посетить Изюм в связи с сообщениями об обнаруженном там коллективном захоронении, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
В апреле в городе Буча и ряде других городов Киевской области были обнаружены тела и могилы местных жителей, убитых во время российской оккупации. По крайней мере часть этих людей, по многочисленным свидетельствам, были убиты российскими военными намеренно.
Минюст РФ внес Максима Галкина в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России внесло комика Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 16 сентября.
Из сообщения на сайте Минюста следует, что российские власти считают, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
Максим Галкин - популярный российский актер-комик и телеведущий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Они вернулись в страну, Галкин остался за границей.
С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. «Вы одновременно молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома,» - обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с обвинением Галкина в предательстве интересов родной страны, а также назвала его «геем, женившимся «на пожилой женщине для обогащения и пути в карьере». Ей возразил поп-певец Филипп Киркоров, резко раскритиковавший ее слова: «Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей?» Киркоров призвал прекратить травлю оппонентов и охоту на ведьм.
В Великобритании протестуют сторонники отмены монархии
В Великобритании на фоне похорон Елизаветы II проходят протесты противников монархии. Несколько человек с плакатами Not My King («Не мой король») были задержаны полицией в Лондоне и Эдинбурге. Они требуют упразднения института монархии и провозглашения Великобритании республикой.
Полиция чаще всего не арестовывает протестующих, но требует перенести выступления в другое место, где они не мешали бы тем, кто пришел отдать дань памяти королеве.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила: «Для абсолютного большинства жителей страны это время траура, но фундаментальное право на протест остается краеугольным камнем нашей демократии».
- Антимонархическое движение существует в Великобритании много веков. Наиболее влиятельным оно стало в ХХ веке, когда королевская власть уступила власти парламента и премьер-министра и начала играть скорее символическую роль.
- Основные претензии антимонархистов к короне заключаются в том, что короли и королевы Великобритании, как и всех монархий Европы, больше не принимают политических решений, однако содержание королевского двора осуществляется из средств налогоплательщиков и дорого им обходится.
- По опросам 2021 года, за отмену института монархии в Великобритании выступало 24% граждан.
Путин и Эрдоган обсудили поставки российского газа Турции
В ближайшее время в силу вступит договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Вместе с тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Эрдоган намерен потребовать у Путина скидку в 25 процентов на поставки газа.
Кроме того, Эрдоган намерен добиться возможности оплачивать часть поставок в лирах, уточняют собеседники Bloomberg. Так президент Турции намерен стабилизировать экономику страны перед выборами в следующем году. Сейчас уровень инфляции в стране превышает 80 процентов, годовой рост цен на продукты превысил 90 процентов.
Турция – одна из немногих стран мира, которая не присоединилась к санкциям против России из-за Украины. При этом Анкара оказывает гуманитарную и военную помощь Киеву и предлагает себя как посредника для переговоров по урегулированию конфликта.
Госдума может запретить карты без российского Крыма
В Государственную думу России внесены два законопроекта, предполагающих введение ответственности за распространение изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Такими, например, могут считаться географические карты, на которых аннексированный Крым или южные Курильские острова, принадлежность которых оспаривает Япония, обозначены не как часть российской территории. За их изготовление и демонстрацию гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток, юридическим лицам - штраф до 1 млн. рублей.
Как уточняет ТАСС, ответственность будет наложена и в случаях "распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством".
Автором законопроекта стали депутат Госдумы Василий Пискарёв и его заместители Анатолий Выборный и Эрнест Валеев. Пискарёв упомянул случай с продававшимися в магазинах стройматериалов обоями для детской комнаты с изображением карты мира, где Крым был обозначен как часть Украины, и заявил, что такие инциденты нужно считать частью "гибридной войны, развязанной Западом против России".
Большинство стран мира не признают аннексию Крыма Российской Федерацией, и на публикуемых в них картах Крым обозначен как территория Украины. Кроме того, Крым обозначен как часть Украины и на российских картах, изданных до аннексии в 2014 году.
Уроженец Южной Осетии погиб от ранений, полученных на войне в Украине
Участник российского вторжения в Украину, уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахмат Засеев скончался в госпитале Ростова-на-Дону.
По информации югоосетинских источников, Засеев попал в больницу 13 мая с ранением и контузией. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Ахмата, но спасти его не удалось.
Засееву было 26 лет. Он родом из поселка Кваиси.
Ранее было известно о смерти на войне в Украине 17 уроженцев Южной Осетии –добровольцев и военнослужащих РФ.
Опрос NDI в Грузии: 75% поддерживают вступление в ЕС, 69% – в НАТО
В Грузии снизилось количество сторонников вступления страны в Евросоюз, свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).
Отвечая на вопрос «Вы одобряете или не одобряете заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС?», вариант «одобряю» выбрали 75% респондентов – это почти на 10% меньше, чем в конце 2019 года. 14% сказали, что не одобряют вступление страны в ЕС – в прошлом году их число колебалось на уровне 8-11%.
Почти половина респондентов – 47% – считают, что политика властей Грузии должна быть прозападной. 31% настаивают на прозападной политике и одновременно поддержке хороших отношений с Россией. Число тех, кто выступает за более тесные связи с Москвой, в целом не превышает 9%.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», у респондентов также попросили перечислить факторы, которые, по их мнению, препятствуют вступлению Грузии в ЕС. 25% считают, что это отсутствие политической воли правительства, 19% – территориальные конфликты, 17% – Россия, 15% – позиция Брюсселя, 14% – политическая нестабильность в Грузии, 13% – отсутствие демократии, 10% – неразвитая экономика.
Количество противников растет на фоне непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС в июне текущего года. 62% респондентов сказали, что знают об этом событии. Большинство из них (56%) винят в этом правительство Грузии.
Лишь треть респондентов (32%) верят, что нынешние власти Грузии способны выполнить все условия предоставления стране статуса – они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. При этом абсолютное большинство (71%) считают, что выполнение этих рекомендаций важно.
69% населения Грузии поддерживают курс страны на вступление в НАТО. Лишь 12% респондентов сказали, что они против интеграции Грузии в альянс, а 16% затруднились с ответом.
У респондентов также поинтересовались, как они оценивают ответ властей Грузии на войну в Украине. 32% считают, что парламент и правительство страны должны делать больше для поддержки Украины. Более половины считают, что действия властей достаточные.
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
В очередь к гробу Елизаветы II перестали пускать
Власти Великобритании объявили, что в очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II вставать больше нельзя. Очередь "переполнилась". Допуск приостановили "по крайней мере" на шесть часов.
К моменту приостановки длина очереди достигала 7,9 километра, время ожидания оценивалось в 14 часов.
Круглосуточная церемония публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце началась вечером 14 сентября. Очередь к гробу с Елизаветой II начала формироваться более чем за двое суток до официального начала. Ожидалось, что всего проститься с королевой придут до миллиона человек.
Британские чиновники разработали маршрут очереди, длина которой не должна превышать восемь километров. Согласно плану, на всём маршруте предусмотрены туалеты, первая помощь и круглосуточное питание. Желающим проститься с королевой выдают цветные браслеты с номером их места в очереди. Для тех, кто по состоянию здоровья не может долго в ней стоять, создана отдельная очередь – с определёнными временными слотами.
Также власти выпустили рекомендации для потенциальных участников церемонии. Согласно им, следует "почтительно" одеться, а у гроба с королевой хранить молчание. Желающим проститься не разрешили приносить цветы, игрушки, свечи и фотографии. Запрещены транспаранты и флаги. В зале Вестминстерского дворца, где стоит закрытый гроб с королевой, нельзя фотографировать или снимать видео.
Церемония публичного прощания закончится вечером в понедельник, 19 сентября. Королеву Елизавету II похоронят в Виндзорском замке.
- Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
- К гробу королевы в пятницу не была допущена китайская делегация. Предположительно, причиной отказа стали санкции, наложенные Китаем на семерых членов правительства Великобритании, осудивших притеснения уйгурского населения. Им был запрещён въезд в Китай, их активы в стране были заморожены.
- Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же, как представители Беларуси и Мьянмы. Президент России Владимир Путин ограничился телеграммой с соболезнованиями. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российские официальные лица "и не собирались" участвовать в похоронах.
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