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Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном, сообщает Радио Азатутюн.
Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.
Глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил журналистам, что ОДКБ «пока не достает шашку из ножен» и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, передает РИА Новости.
По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация. «Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии», - подчеркнул он.
«Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы», - отметил Анатолий Сидоров.
Другие новости дня
МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской сети
Запорожская АЭС вновь подключена к украинской сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех поврежденных линий электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.
На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но электроэнергия по-прежнему требуется для охлаждения реакторов и поддержания необходимых функций. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям. Почти две недели ЗАЭС была отключена от украинской энергосети из-за продолжающихся обстрелов в области.
Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало российские власти вывести войска с территории Запорожской АЭС. В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене назвали принятую МАГАТЭ резолюцию «антироссийской».
- Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений, в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года.
Устроивший стрельбу в пригороде Тбилиси задержан
Мужчина, открывший стрельбу сегодня в поселке Кикети близ Тбилиси, задержан. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель начальника полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.
В общей сложности ранены были пять человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Остальные госпитализированы.
Телеканал «Пирвели» сообщает, что причиной произошедшего стал денежный спор. По предварительным данным, вооруженный мужчина ворвался к соседям и открыл стрельбу, когда те принимали гостей. Нападавший скрылся с места преступления. Операция по его задержанию проходила на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке. Территория была перекрыта.
Официальное заявление МВД пока не распространило.
В связи с произошедшим следствие было начато по двум статьям УК Грузии, которые предусматривают попытку убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение-ношение огнестрельного оружия.
В Берлине прошла завершающая акция «Лагеря демократии»
17 сентября в Берлине прошла завершающая акция так называемого «Лагеря демократии», который немецкая НКО UnKremlin разбила перед зданием Бундестага и вблизи администрации канцлера.
На площади перед парламентом была поставлена клетка, имитирующая камеры российской тюрьмы. Наверху клетки развевался российский флаг как символ диктаторских режимов. В клетке находился активист и правозащитник времен ГДР Рональд Бентлинг, который в годы социализма не раз сидел в тюрьмах по политическим мотивам.
В течение двух с половиной месяцев на большой площади, которая считается одним из самых посещаемых туристами и жителями Берлина мест, были размещены плакаты, разъясняющие политику германского правительства и возможности поддержки Украины в войне, которую развязала Россия.
«Украина – это страна, которая вырвалась из клещей СССР. Мы осознаем опасность того, что Путин может расширить свои империалистические планы и после Украины прийти в Берлин. Поэтому поддержка Украины – и в наших национальных интересах. Моей акцией я хочу выразить солидарность с многочисленными политических заключенными в России, которые еще перед 24 февраля оказались в застенках Кремля», – сказал Рональд Бентлинг.
Основатель движения UnKremlin Дмитрий Баграш рассказал Радио Свобода, что «Лагерь демократии» был задуман как место в центре германской столицы, в котором люди могут получить информацию о захватнической войне России, задать вопросы о планах германского правительства по поддержке Украины, а также вести дискуссии с организаторами акции и между собой.
На плакатах, обрамляющих пространство лагеря, были очерчены два возможных пути: белые плакаты символизирует «правильную дорогу», которая ведет к победе Украины – поставки вооружений, финансовая, гуманитарная и военная помощь, а также жесткая санкционная политика по отношению к Кремлю. Черные плакаты содержат тезисы, которые иногда слышны от немецких пацифистов, ультраправых и популистов – прекращение поставок вооружений, переговоры с Путиным на основании потери территорий Украины и отмена санкций. Каждый из посетителей лагеря имел возможность прочитать аргументы «белой» и «черной» дороги и самостоятельно сделать выводы.
Неподалеку от «Лагеря демократии» была разбита палатка акции германских пацифистов «Лагерь мира», которые выступают за прекращение поставок вооружений и срочные мирные переговоры с Кремлем. Между посетителями «Лагеря демократии» и акции пацифистов в завершающий день разгорелись споры о правильном выборе пути. Эти дискуссии отражали и споры, постоянно ведущиеся в немецкой общественности, в СМИ, а также между политическими течениями и партиями в ФРГ.
Премьер-министр Эстонии: Нельзя уступать России даже на дюйм
На совещании министров обороны и военного руководства стран НАТО в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что главная цель Кремля – реализация имперской идеи через запугивание. Поэтому Россия угрожает миру голодом и ядерной катастрофой и ведет энергетическую войну.
Каллас подчеркнула, что Кремль говорит о переговорах, потому что надеется получить на них то, чего не смог добиться силой. «Именно поэтому нельзя уступать России даже на дюйм», – отметила эстонский премьер-министр.
Каллас считает, что во время войны миру придется адаптироваться к новой ситуации. В области отношений с Россией это означает придерживаться четырех принципов:
- Во-первых, это безусловная поддержка Украины. Эта поддержка приближает мир, поэтому Европе нужно ускорить и увеличить предоставление военной помощи Киеву.
- Во-вторых, Россия должна быть «привлечена к ответственности за военную агрессию, преступление агрессии и военные преступления».
- В-третьих, цена агрессии для России «должна стать неподъемной», для этого необходимо ужесточать санкции и обеспечить ее международную изоляцию.
- В-четвертых, НАТО жизненно необходима полностью надежная оборона.
8 сентября стало известно, что Эстония, а также Латвия, Литва, Польша, с 19 сентября запретят пересечение границы с Россией в сторону ЕС гражданам страны с туристическими шенгенскими визами. В тексте заявления говорится, что принявшие такое решение страны считают поездки россиян угрозой общественной и внутренней безопасности. Страны заявили о намерении продолжить добиваться общего запрета на уровне Европейского союза.
Эрдоган: Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда, передает информагентство.
Cпикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Это первый визит спикера Пелоси в Армению, отмечает в своем послании и посольство США в Ереване.
По сообщению посольства США, в ходе визита 17-19 сентября запланированы встречи спикера Палаты представителей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно- американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.
Сообщается, что Нэнси Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и выступит в арт-центре «Гафесчян».
В состав американской делегации входят председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер, сообщает Радио Азатутюн.
Визит Пелоси, которая является третьим по рангу официальным лицом США, не является региональным. Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению из Германии. О планах визита Пелоси в соседние страны ничего не сообщалось.
После поездки в Тбилиси Собчак предложила записать ее в «плохие русские»
Российская журналистка и бывший политик Ксения Собчак во время своей командировки в Грузию заявила, что не будет «ругать Родину на экспорт», пишет агентство «Новости-Грузия».
«За два дня командировки в Тбилиси, и постоянных вопросов на камеру от местных журналистов поняла важную вещь: я с СВО (специальная военная операция – ред.) согласиться не могу, но ругать Родину «на экспорт» - не мое. Мы с ней, с Родиной, как-нибудь сами разберемся. Видимо, я все-таки «плохая русская». Так и запишите», -пишет Собчак в своем Telegram.
Журналистка делится с подписчиками и другим наблюдением, которое сама она относит к «удивительным открытиям»: «люди реально не понимают, как можно быть против в***ы, но не хотеть подписываться под слоганом «Слава Украине».
Собчак приехала в Тбилиси ранее на этой неделе. В интервью грузинской телекомпании «Пирвели» она заявила, что против войны в Украине. При этом она считает, что сейчас важно работать именно из России.
В 2018 году Ксения Собчак принимала участие в выборах президента России и была политическим оппонентом Владимира Путина. В отличие от многих российских журналистов, блогеров и оппозиционных политиков, которым в последнее время отказывают во въезде в Грузию, каких-либо проблем на границе у Собчак не было.
Скончался один из раненых во время стрельбы в Кикети
Один из раненых сегодня во время стрельбы в поселке Кикети близ Тбилиси скончался, сообщает телеканал «Мтавари». По предварительной информации, в общей сложности пострадали пять человек, в том числе две женщины. Раненых госпитализировали.
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты.
Что стало причиной произошедшего, на данном этапе неизвестно. Стрелявший скрылся. МВД Грузии заявляет, что его личность установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.
В связи с произошедшим следствие было начато по двум статьям УК Грузии, которые предусматривают попытку убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение-ношение огнестрельного оружия.
Стрельба в пригороде Тбилиси – несколько человек ранены
В поселке Кикети в пригороде Тбилиси некоторое время назад произошла стрельба, сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительной информации, ранены несколько человек, в том числе две женщины. Пострадавших переводят в больницы.
Одновременно телеканал «Мтавари» передает, что во время стрельбы были убиты два человека.
На месте мобилизованы сотрудники полиции.
В Коктебеле неизвестный поджег машины у дома Дмитрия Киселева
В аннексированном Крыму, в Коктебеле, разыскивают неизвестного, который в ночь на 17 сентября поджег два легковых автомобиля у дома российского телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «ЧП / Крым».
Сообщается, что ЧП произошло в субботу около двух часов ночи. Сотрудники полиции склоняются к версии, что неизвестный хотел поджечь именно машины Киселева, пишут «Осторожно, новости». По предварительным данным, автомобили были сожжены неизвестным в медицинской маске и бахилах.
Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели машина для гольфа и внедорожник Land Rover.
По данным «Осторожно, новости», возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца.
Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.
Мать лидера «Грузинской мечты» подает в суд на оппозиционный телеканал
Мать председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе подает в суд на оппозиционный телеканал ТВ «Пирвели». Как сообщает проправительственный телеканал «Имеди», Тамар Заалишвили обвиняет телекомпанию в распространении ложной информации и требует ее опровержения.
Дело касается сюжета, вышедшего в эфир в июле 2021 года. В нем журналист Мака Чихладзе заявила, что Театральный университет, вероятно, выдавал поддельные дипломы. Но когда это выяснилось, Заалишвили, занимавшая в прошлом должность замдиректора Национального центра качества образования, подготовила справку о том, что документы являются подлинными. Один героев сюжета утверждал, что «молчание ведомств» связано именно с тем, что в деле фигурировала мать Кобахидзе.
Сама Заалишвили, однако, настаивает, что каждая фраза, прозвучавшая в эфире ТВ «Пирвели», была построена на лжи. По ее словам, в репортаже умышленно искажены факты, будто она своей подписью подтвердила подлинность поддельного диплома, выданного театральным вузом. Теперь мать лидера «Грузинской мечты» требует опровержения распространенной информации, которая нанесла ущерб ее репутации и репутации ее сына, а также компенсации морального вреда.
Решение суда станет известно 20 сентября.
Саломе Зурабишвили отправилась в Великобританию на похороны Елизаветы II
Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в церемонии похорон Елизаветы II.
«Президент Грузии отбыла в Великобританию для участия в церемонии похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II», - сообщили в администрации президента.
Согласно сообщению, в рамках рабочего визита в Лондон 18 сентября президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в гражданской панихиде по королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и посетит прием от имени короля Карла III.
19 сентября Саломе Зурабишвили посетит церемонию государственных похорон и прием, который будет дан от имени министра иностранных дел Великобритании.
В рамках рабочего визита также запланирована встреча президента Грузии со спикером Палаты общин парламента Великобритании, пишет Общественный вещатель.
Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице страны возвращается предыдущее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города.
Изменения в Основной закон, подписаные Токаевым, предполагают также продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. В пятницу поправки одобрил парламент страны.
15 сентября стало известно, что городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Многие жители новое название не приняли. Они выходили на несогласованные митинги, создавали петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
В начале сентября прошлого года группа депутатов нижней палаты парламента Казахстана предложила вернуть название Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – подчеркивали депутаты. Многие из законодателей, выступивших за возвращение прежнего названия, голосовали в 2019 году «за» переименование города в Нур-Султан, отмечает «Интерфакс».
Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - «столица»).
- Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан более 30 лет. В марте 2019 года он заявил, что уходит с поста главы государства. Токаев стал его преемником. Назарбаев при этом сохранял значительное влияние.
- В январе 2022 года в Казахстане проходили массовые протесты. Первоначально основным требованием этих выступлений было снижение цен на топливо. Впоследствии появились и политические лозунги. Одним из популярных стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») – требование ухода Назарбаева из власти.
Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села Красный Хутор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле со стороны Украины села Красный Хутор. В результате, по его словам, есть одна пострадавшая. Нанесен ущерб трем домовладениям. Гладков написал об этом в своем телеграм-канале.
Красный Хутор находится в полутора километрах от границы с Украиной. Ранее сообщалось об обстрелах этого населенного пункта 14 и 15 сентября, тогда часть жителей эвакуировали.
Также на этой неделе белгородский губернатор писал об обстрелах сел Шелаево и Журавлевка. В Шелаеве легкие ранения получили двое жителей. 16 сентября, по сведениям руководства региона, обстрелу подвергся город Валуйки. Утверждается, что погиб один человек, еще двое пострадали.
Украинские власти эти сведения не комментировали.
Власти Белгородской области не раз заявляли об обстрелах приграничных территорий после начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля. С 11 апреля в регионе действует высокий режим террористической опасности.
Умер режиссер Игорь Масленников - создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
На 91-м году жизни умер режиссер Игорь Масленников. Об этом в субботу сообщили в Союзе кинематографистов России.
В организации отметили, что утром о смерти рассказала по телефону дочь режиссера. Похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Масленников - советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии России.
В 1967 году он окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». Широкую известность Масленникову принес цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Он был автором сценария для нескольких серий из этого цикла: «Собака Баскервилей» (совместно с Юрием Векслером), «Сокровища Агры» и «XX век начинается».
Помимо этих фильмов Игорь Масленников снял такие картины, как «Зимняя вишня», «Сентиментальный роман», «Пиковая дама».
Байден ответил на вопрос о последствиях для России в случае ядерного удара
Президент США Джо Байден в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине.
«По мере того, как украинская армия добивается успехов на поле боя, Владимир Путин может почувствовать себя загнанным в угол. И в этой связи мне интересно, что бы вы сказали ему относительно применения химического оружия или тактического ядерного оружия?», - спросил Байдена журналист Скотт Пелли.
«Не делайте этого», - трижды повторил Джо Байден, говоря о своем ответе. Он добавил, что сказал бы Путину также о том, что подобные действия «изменят лицо войны как ничто со времен Второй мировой».
На вопрос Пелли о последствиях , если российский президент Владимир Путин перейдет эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. «Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ», - добавил одновременно президент США.
- Владимир Путин в самом начале полномасштабного военного вторжения в Украину приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Причиной решения были названы «агрессивные высказывания» высших должностных лиц НАТО в адрес России.
- В последующие месяцы эксперты западных разведок говорили, что не наблюдают никаких изменений в функционировании российских ядерных сил.
- Ранее на этой неделе администрация Джо Байдена анонсировала дополнительный пакет военной помощи Киеву в размере шестисот миллионов долларов. С начала войны в Украине в конце февраля Вашингтон направил Киеву более 15 миллиардов долларов для нужд обороны и безопасности.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что Москва расценит как переход «красной черты», если США начнут снабжать Украину ракетами большей дальности. Сейчас Вашингтон поставляет Киеву ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 50 миль.
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
Согласно сообщению, премьер-министр Армении «представил подробности относительно ситуации, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряженности на границе».
«Шарль Мишель подтвердил готовность способствовать диалогу и миру. Обсуждены различные вопросы, связанные с урегулированием ситуации», - отмечается в сообщении.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о пожаре на российской военной базе
Украинский мэр оккупированного российской армией города Мелитополь Иван Федоров написал в субботу в телеграм-канале о том, что в 4 утра в Радионовском заповеднике, в районе Молочного лимана, загорелась российская военная база.
Других подтверждений этой информации пока нет, отмечает Русская служба Би-би-си.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме о подрыве на мине в Васильевке в пятницу автомобиля недалеко от российского КПП. «Россияне не только продолжают удерживать украинцев в качестве заложников, но и убивают гражданских хаотическим минированием по пути движения автотранспорта», - написал Андрющенко. Российская сторона это не комментировала. Обвинения в намеренных атаках против гражданского населения российское командование не раз отрицало.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в субботу о ночных обстрелах Никопольского района. По его словам, российские военные применили реактивные системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию; было выпущено более 90 снарядов. О пострадавших сведений не поступало. Повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач, написал Резниченко.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о гибели двух мирных жителей при российских атаках за минувшие сутки. По его данным, люди погибли в Святогорске и Бахмуте. Руководитель области добавил, что ночь в Донбассе прошла относительно спокойно – были только единичные обстрелы на линии фронта. «Под артиллерийский огонь попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины – Свободное поле и Бурлацкое. Объемы разрушений устанавливаем. В Соледаре россияне повредили частный дом, обошлось без пострадавших. Сегодняшняя относительно спокойная ночь – это исключение», – говорится в сообщении Кириленко.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщили, что в результате обстрела украинскими военными из американских ракетных систем залпового огня поселка Нижняя Дуванка в самопровозглашенной «ЛНР» были повреждены пять жилых домов, детский сад, разрушены объекты инфраструктуры. Украинская сторона данные не комментировала.
В ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что 16 сентября украинские войска заняли весь город Купянск. Ранее в пятницу в соцсетях появились сообщения о том, что украинская армия, перейдя реку Оскол, заняла восточную часть города Купянск в Харьковской области. Официально эта информация пока не подтверждалась.
РБК-Украина со ссылкой на украинские телеграм-каналы пишет об освобождении ВСУ сел Диброва и Щурово в Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет, отмечает издание.
В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия вытеснила российских военных из города Изюм и десятков других населенных пунктов. Российская армия покинула северные районы Харьковской области.
НПО узнали о финансировании грузинской телекомпании российским «Первым каналом»
Грузинская телекомпания Р.Б.Ж. («Первый развлекательный») финансируется российским «Первым каналом», сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на неправительственную организацию Transparency International Georgia (TI-Georgia).
«Россия 1», НТВ и «Первый канал» попали под американские санкции в начале мая. Минфин США называл их «самыми популярными государственными каналами» и объяснял ограничения тем, что они «принадлежат правительству России и контролируются им, либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».
Согласно документации Национальной комиссии по коммуникациям, «Первый канал» заплатил Р.Б.Ж. за рекламу от 100 000 до 500 000 лари только в первом квартале 2022 года. Точная сумма не уточняется, поскольку комиссия публикует общую информацию о доходах больше 7 тысяч лари.
По данным издания «Нетгазети», грузинская телекомпания получала финансирование из того же источника и в 2021 году.
Р.Б.Ж. – развлекательный телеканал, который был зарегистрирован в Грузии в 2015 году. Компания имеет лицензию на специализированное вещание на грузинском языке с развлекательной тематикой. Ее владельцами являются гражданка России Ольга Милиева (90%) и гражданин Грузии Ираклий Адамия (10%).
В 2015 году на Р.Б.Ж. была предпринята попытка ретрансляции российского «Первого канала». Тогда регулятор запретил ей вещание и оштрафовал на 2500 лари за нарушение закона.
За несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, комиссия вынесла этой же компании предупреждение за трансляцию программ «Первого канала» на русском языке и поручила немедленно устранить нарушение. Тогда Р.Б.Ж. начал трансляцию развлекательных программ «Общественного российского телевидения», но уже в переводе на грузинский язык. При этом логотип ОРТ «Стерео+» был сохранен.
В отчете «Института развития свободы информации» (IDFI), опубликованном в марте 2022 года, было указано, что переведенные на грузинский язык программы «Первого канала» занимают большую часть эфирного времени Р.Б.Ж.
Кыргызстан из-за обстрелов ввел режим ЧС на границе с Таджикистаном
В Баткенской области Кыргызстана в связи с вооруженными столкновениями в граничащих с Таджикистаном районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщило в субботу МЧС страны. В министерстве указали на необходимость работ по эвакуации части населения.
«Интерфакс» пишет, что стороны приступили к новому раунду переговоров. Они проходят в селе Кульканд, в Согдийской области Таджикистана.
Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Сообщалось о перестрелках между военнослужащими в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга.
В кыргызской погранслужбе утверждают, что в пятницу таджикская сторона начала обстрел ее пограничных нарядов. Сообщалось о столкновениях не только в Баткенском, но и Лейлекском районе. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов, в том числе, по населенным пунктам. Сообщалось о ракетном ударе по областному центру - Баткену.
В погранслужбе Таджикистана заявили, что кыргызская сторона в пятницу с вертолетов и дронов нанесла удары по нескольким таджикским населенным пунктам. Утверждается, что в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района при атаке с дрона была разрушена соборная мечеть.
Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе, обвинив друг друга в нарушении договоренностей, передает Кыргызская служба Радио Свобода.
По данным Минздрава Кыргызстана, жертвами столкновений стали 24 человека, раненых свыше ста. Более 136 тысяч жителей эвакуированы. Официальной информации о погибших и раненых граждан Таджикистана нет. По сведениям агентства «Азия-Плюс», убитых более десяти.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что приграничные конфликты всегда сопровождаются жертвами, и потери понесли обе стороны. Жапаров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан уточнили свои границы, осталось только закрепить договоренности на бумаге. «Как показывает история, вопросы границ требуют осторожности и сдержанности», - написал Жапаров на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что Кыргызстан не отдаст «ни одного квадратного метра своей земли и будет твердо защищать национальные интересы».
Почти половина из примерно 970 километров совместного участка границы Кыргызстана и Таджикистана до сих пор официально не разграничена, на этом фоне периодически происходят конфликты и стычки.
Представитель Карабаха находится с рабочим визитом в США
15 сентября начался рабочий визит министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна в Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщают власти самопровозглашенного Карабаха, отмечая, что 16 сентября Давид Бабаян посетил посольство Республики Армения в Вашингтоне и встретился с работниками посольства.
«Были обсуждены вопросы, связанные с региональными развитиями, защитой интересов Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в США и укреплением армянского триединства. В тот же день министр провел встречу с руководящим составом Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни. Обсуждался широкий спектр тем, затрагивающих связи Родины и Диаспоры, последние региональные процессы.
Министр высоко оценил роль Армянской Ассамблеи в деле развития Арцаха и продвижения интересов народа Арцаха. Во встречах принимали участие замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян», - говорится в сообщении МИД Нагорного Карабаха, передает Радио Азатутюн.
Зеленский: Экспорт аммиака из России возможен, если она вернет пленных
Президент Украины Владимир Зеленский согласится на возобновление поставок российского аммиака по трубопроводу через Украину только в том случае, если Россия вернет военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. Аммиак используется для производства удобрений.
«Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН», – сказал Зеленский. Он добавил, что Россия держит под стражей больше украинских солдат, чем Украина – российских.
ООН призывает возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, остановленную после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что ООН, Евросоюз и США «снова и снова повторяют», что западные санкции не распространяются на продукты питания и удобрения.
«Нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис на рынке», – сказал Гутерриш. По его словам, в разных странах люди перестали сажать и сеять, потому что у них нет удобрений.
Кремль отверг условие Зеленского. «Разве люди и аммиак – это одно и то же?» – прокомментировал предложение Украины Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Ранее Путин говорил, что Россия готова поставить на мировой рынок около двух миллионов тонн аммиака, «но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования».
Подозрения в коллаборационизме предъявлены 223 украинцам
В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационной деятельности объявили 223 украинцам. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Однако среди фигурантов дел о коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. На данный момент известно о 19 таких дел, четверым сообщено о подозрении.
Они «пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам», – сказал Клименко.
Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, «встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию».
- По данным замминистра обороны Украины, с 6 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила как минимум 388 населённых пунктов в Харьковской области, и один – в Донецкой, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск «передислокацией».
«Досье»: руководство ПАСЕ связано с российской разведкой
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ассамблеи и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки (ГРУ). Избрание Кокса на пост в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» и издания EUobserver.
Кокс – сенатор из Нидерландов. Пост председателя он занял в конце января – за месяц российского нападения на Украину. Кокса называли пророссийским политиком – он, в частности, поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за её участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того как Россия была лишена права голоса из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Как отмечают расследователи, идея избрания Кокса председателем ПАСЕ родилась в Москве не позже лета 2017 года.
В сети кремлевского влияния оказались также предыдущий председатель ПАСЕ испанец Педро Аграмунт, который в 2017 году посетил Сирию вместе с российской делегацией и затем был вынужден уйти в отставку, его предшественник нидерландец Рене ван дер Линден, а также бывший генеральный секретарь организации француз Бруно Аллер, пишет «Досье».
Главным координатором этой сети, как говорится в расследовании, оказался Валерий Левицкий. Он был генконсулом России в Страсбурге. В в апреле 2018 года, вскоре после покушения в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, Левицкого выслали из Франции как агента ГРУ - за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сейчас он работает замначальника управления международного сотрудничества Госдумы. Левицкий, комментируя свою высылку, причастность к разведке отверг.
«Досье» пишет, что ещё до аннексии Крыма российские власти искали способы не исполнять решения ЕСПЧ - в том числе для того, чтобы не выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. «Как показывают документы, еще одним инструментом в этом процессе были попытки Кремля повлиять на политику Совета Европы изнутри - в частности, тайно вербуя союзников на самом высшем уровне», - отмечают журналисты.
По информации расследователей, в 2014 году, вскоре после введения ограничений полномочий российской делегации, Левицкий составил «Список контактов ПАСЕ», в котором был отмечен Кокс. Именно Левицкий первый придумал выдвинуть Кокса в председатели ПАСЕ. Это случилось во время встречи с бывшим генеральным секретарем ПАСЕ Бруно Аллером, который, очевидно, тоже сотрудничал с российской стороной, говорится в материале «Досье».
Самым показательным примером роли ван дер Линдена, по мнению расследователей, может быть отчёт Левицкого в 2017 году. В нём россиянин изложил план по спасению Педро Аграмунта, оказавшегося в центре скандала из-за поездки в Сирию вместе с российской делегацией.
По словам Левицкого, чтобы помочь Аграмунту дотянуть до конца срока, необходимо обратиться за толкованием устава в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Таким образом, вопрос об отстранении Аграмунта затянется, и он сможет дольше оставаться на своем посту. По задумке Левицкого, Рене ван дер Линден должен был довести этот план до Кокса, а тот – добиться исполнения.
Как отмечает «Досье», Кокс помимо работы над отменой санкций сам предлагал российским политикам неофициальные встречи. Например, в декабре 2017 года он добился того, чтобы делегацию российских парламентариев, в числе которых был нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий, пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж.
ПАСЕ остаётся идеальным местом для разведки и вербовки источников. Здесь собираются парламентарии 46 стран, а значит, влияние, достигнутое в ПАСЕ, легко распространить, говорится в публикации.
Тот факт, что Россия исключена из Совета Европы, не меняет этого положения дел, пока тайные контакты ключевых его сотрудников с Кремлем и ГРУ остаются нерасследованными, делает вывод «Досье».
В разговоре с EUobserver Тини Кокс свою причастность к российским спецслужбам отверг. Кокс занимает жесткую позицию по отношению к Москве из-за Украины. ПАСЕ под его руководством приняла рекомендацию об исключении России из состава Совета Европы.
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