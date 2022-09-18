Пелоси и Пашинян обсудили вопросы повестки армяно-американских отношений

17 сентября в Берлине прошла завершающая акция так называемого «Лагеря демократии», который немецкая НКО UnKremlin разбила перед зданием Бундестага и вблизи администрации канцлера.

На площади перед парламентом была поставлена клетка, имитирующая камеры российской тюрьмы. Наверху клетки развевался российский флаг как символ диктаторских режимов. В клетке находился активист и правозащитник времен ГДР Рональд Бентлинг, который в годы социализма не раз сидел в тюрьмах по политическим мотивам.

В течение двух с половиной месяцев на большой площади, которая считается одним из самых посещаемых туристами и жителями Берлина мест, были размещены плакаты, разъясняющие политику германского правительства и возможности поддержки Украины в войне, которую развязала Россия.

«Украина – это страна, которая вырвалась из клещей СССР. Мы осознаем опасность того, что Путин может расширить свои империалистические планы и после Украины прийти в Берлин. Поэтому поддержка Украины – и в наших национальных интересах. Моей акцией я хочу выразить солидарность с многочисленными политических заключенными в России, которые еще перед 24 февраля оказались в застенках Кремля», – сказал Рональд Бентлинг.

Основатель движения UnKremlin Дмитрий Баграш рассказал Радио Свобода, что «Лагерь демократии» был задуман как место в центре германской столицы, в котором люди могут получить информацию о захватнической войне России, задать вопросы о планах германского правительства по поддержке Украины, а также вести дискуссии с организаторами акции и между собой.

На плакатах, обрамляющих пространство лагеря, были очерчены два возможных пути: белые плакаты символизирует «правильную дорогу», которая ведет к победе Украины – поставки вооружений, финансовая, гуманитарная и военная помощь, а также жесткая санкционная политика по отношению к Кремлю. Черные плакаты содержат тезисы, которые иногда слышны от немецких пацифистов, ультраправых и популистов – прекращение поставок вооружений, переговоры с Путиным на основании потери территорий Украины и отмена санкций. Каждый из посетителей лагеря имел возможность прочитать аргументы «белой» и «черной» дороги и самостоятельно сделать выводы.

Неподалеку от «Лагеря демократии» была разбита палатка акции германских пацифистов «Лагерь мира», которые выступают за прекращение поставок вооружений и срочные мирные переговоры с Кремлем. Между посетителями «Лагеря демократии» и акции пацифистов в завершающий день разгорелись споры о правильном выборе пути. Эти дискуссии отражали и споры, постоянно ведущиеся в немецкой общественности, в СМИ, а также между политическими течениями и партиями в ФРГ.