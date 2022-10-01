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В Грузии начинается прием заявок на участие в лотерее Green Card
В Грузии 5 октября, в 20:00, начинается прием заявок от желающих принять участие в лотерее Green Card с целью эмиграции в США, сообщает американское посольство.
Регистрация проходит только на сайте dvprogram.state.gov, и она полностью бесплатна. Посольство напоминает о частых случаях мошенничества и просит не связываться с лицами или организациями, которые помогают помощь с Green Card. Прием заявок завершится 8 ноября, в 20:00.
При регистрации присваивается уникальный код, который необходимо сохранить. Именно по этому коду, начиная с 6 мая 2023 года, на сайте dvprogram.state.gov участники смогут проверить свой статус – узнать, попали ли они в число победителей.
Ждать личного оповещения от правительства США не стоит, отмечают в посольстве. Кроме того, дипломатическое представительство напоминает, что победители должны самостоятельно оплачивать все расходы – проезд, жилье. Также власти США не будут оказывать им помощь в трудоустройстве или частные услуги.
Лотерея Green Card была учреждена законом об иммиграции 1990 года в США и проводится Государственным департаментом один раз в год. Ежегодно выдаются 550 000 иммиграционных виз, чтобы сохранить разнообразие населения США и позволить гражданам разных стран жить там на законных основаниях.
Владельцы Green Card становятся постоянными жителями США, им разрешается жить и работать на законных основаниях, получать государственную медицинскую страховку, получать льготные ссуды и иметь номер социального страхования США.
Согласно общей статистике, самый высокий процент победителей в Грузии был зафиксирован в 2018 году, когда Green Card выиграли 1 195 человек из 122 109 участников.
Другие новости дня
Шойгу: Женщин по мобилизации призывать не будут
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин в рамках объявленной в стране мобилизации не будут призывать в армию. «Этого не было и в планах на будущее», - сказал Шойгу в субботу во время посещения центров для размещения мобилизованных в Подмосковье.
Закон о мобилизации позволяет призывать женщин, имеющих военно-учетные специальности, например медиков, а указ Владимира Путина о так называемой частичной мобилизации не предусматривает освобождения женщин от призыва. Известны случаи получения врачами и медсестрами повесток.
Шойгу также сказал, что к мобилизации не будут привлекаться и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Ранее вышел указ о том, что призывать не будут студентов государственных вузов. По словам Шойгу, сейчас в указ готовятся дополнения. При этом не ясна судьба аспирантов и людей с ученой степенью. Об отсрочках для них в указе не говорится.
Мобилизация на войну в Украине была объявлена Путиным 21 сентября. Власти объявили, что «в первую очередь» должны призываться те, кто служил в армии и имеют боевой опыт. Эти критерии во многих регионах не соблюдаются, что вынужден был признать сам Путин, недавно еще раз обративший на них внимание. При этом в подписанном Путиным указе Минобороны даются большие полномочия по проведению мобилизации - фактически, призвать могут любого, кто находится в запасе.
Сообщается и о других проблемах в ходе мобилизации - в частности, с размещением и снабжением призванных.
Во многих российских городах прошли акции протеста против мобилизации, их участников задерживают, многих подвергают административному аресту. Наиболее массовые акции, кроме Москвы и Петербурга, прошли, например, в Дагестане, а также Якутии и ряде других регионов Сибири.
Азербайджан начал консультации с партнерами по расширению «Южного газового коридора»
Азербайджан начал консультации со своими партнерами относительно расширения «Южного газового коридора», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в столице Болгарии Софии церемонии, посвященной открытию греко-болгарского газового интерконнектора.
«Мы уже начали консультации с нашими партнерами относительно увеличения годового объема TANAP (трансанатолийского газопровода) с 16 до 32 миллиардов кубометров и TAP (трансадриатического газопровода) с 10 до 20 миллиардов кубометров. Без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа», - сказал Ильхам Алиев.
31 декабря 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью «Южного газового коридора». «Южный газовый коридор», протянувшийся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой единую трубопроводную систему. Основной сырьевой базой является месторождение Шах-Дениз, запасы которого составляют 1,2 трлн кубометров.
«Свобода от российского газа»: запущен газопровод из Греции в Болгарию
В субботу официально запущен в эксплуатацию газопровод из Греции в Болгарию. В торжественной церемонии в Софии приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Болгарии, Сербии, Северной Македонии и Азербайджана, главы правительств Румынии и Греции. По новому газопроводу Болгария сможет получать от 3 до 5 миллиардов кубических метров газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.
Одна из целей проекта - снижение энергетической зависимости Болгарии от России. На это обратила внимание в своем выступлении фон дер Ляйен, которая назвала запуск газопровода «переломным моментом» для энергетической безопасности Болгарии и «началом новой эры» для страны и всей юго-восточной Европы. «Он означает свободу от зависимости от российского газа», - сказала глава Еврокомиссии. «В Болгарии и по всей Европе люди ощущают последствия войны, развязанной Россией, но благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму», - подчеркнула она.
Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, газопровод заработал через 13 лет после того, как впервые появилась идея его создания. Это произошло зимой 2009 года, когда Россия в одностороннем порядке прекратила транзит через Украину и на неделю оставила регион без поставок природного газа. Ввод в эксплуатацию газопровода произошел через пять месяцев после того, как Россия в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Болгарию из-за отказа последней следовать предложенной «Газпромом» схеме с открытием рублевого счета для оплаты.
3 миллиарда кубометров газа - это практически все годовое потребление Болгарии. Мощность газопровода в будущем может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров, что позволит поставлять газ из Болгарии в другие страны, в частности в Румынию, Молдову или Украину.
Строительство 182-метрового газопровода из греческого Комотини до Стары-Загоры было начато в 2019 году и частично профинансировано из бюджета Евросоюза.
Запуск газопровода произошел на фоне крупной аварии на газопроводах «Северный поток», которую называют следствием диверсии, и прекращения поставок российского газа в ряд стран ЕС. В субботу итальянская компания Eni сообщила о полном прекращении поставок газа из России - «Газпром», как утверждается, уведомил ее о невозможности транзита газа через Австрию. Комментариев «Газпрома» пока нет, когда будут возобновлены поставки - неизвестно.
Выписывают ли камеры штрафы на иностранные номера - объяснения МВД Грузии
МВД Грузии работает над урегулированием вопроса начисления штрафов, выписанных машинам с иностранными номерами с помощью дорожных видеокамер. Об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
По его словам, информация о том, что камеры не могут распознавать иностранные номера, неверна. Тем не менее, чиновник признал, что механизмы исполнения нуждаются в доработке.
«Умные камеры» распознают и фиксируют эти номера. Однако со штрафами есть определенные правовые проблемы, поскольку, когда лицо штрафуют по видео-штрафу, напомню, что штраф должны отправить по адресу проживания, это создает трудности, и мы работаем, чтобы урегулировать этот вопрос и происходило эффективное исполнение», - сказал Дарахвелидзе журналистам.
На дорогах в масштабах Грузии установлено до 3 тысяч «умных камер», сообщает агентство «Новости-Грузия». После того, как камера фиксирует автомобиль, нарушивший ПДД, автоматически составляется протокол о штрафе, который по SMS посылают на телефонный номер владельца машины.
Если в течение 10 дней штраф не оплачивается, квитанцию отправляют автовладельцу по почте. В том случае, если физическая передача невозможна, квитанция публикуется на сайте МВД Грузии. На 30 день она считается врученной. После этого на оплату штрафа у автовладельца есть еще 30 дней. В противном случае применяется порядок принудительного исполнения, установленный законодательством Грузии.
Украинские военные вошли в город Лиман в Донецкой области
Украинские военные вошли в город Лиман Донецкой области, за который в последние дни велись упорные бои. Российские прокремлевские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, заявляют, что российские войска уже оставили город. Официально ни российские, ни украинские военные пока это не подтвердили.
В субботу в соцсетях опубликовано видео с украинскими солдатами на въезде в Лиман. Пока неясно, означает ли это, что российские войска отступили из города.
Представители украинских властей и командования ранее в субботу заявили об окружении российской группировки в Лимане. Представитель армейского командования «Восток» Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил в субботу, что в Лимане находились до 5,5 тысячи российских военных, однако в окружение могли попасть не все из них, поскольку некоторые успели отступить.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что в Лимане остаются около 5 тысяч российских военных. Он утверждает, что они «попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ», и теперь могут или попытаться прорваться, или погибнуть, или сдаться. По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты. Дальнейшее наступление, по его словам, может развиваться в направлении Луганской области – Кременной, а затем Северодонецкой агломерации.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил успехи украинских сил на лиманском направлении, отметив, в частности, что украинские войска освободили поселок Ямполь. В соцсетях публикуются свидетельства украинского контроля над рядом других населенных пунктов в окрестностях Лимана.
Американский Институт изучения войны предполагает, что украинские силы возьмут Лиман под контроль в течение 72 часов.
Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат. Российские военные корреспонденты также сообщают о переброске резервов, не уточняя, идет ли речь о мобилизованных.
Стороны военных конфликтов могут распространять неверные сведения о ходе боевых действий.
- Лиман перешел под контроль российских войск в мае нынешнего года. Это важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаку на север и запад Луганской области. Украинское наступление на Лиман началось после успешного наступления в Харьковской области к северо-востоку и северу от города.
- В пятницу президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских регионов. После ее формального утверждения официальная Москва будет считать территорию Донецкой области своей, вместе с окруженным Лиманом.
Politico: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью
Заявление президента Украины о том, что Киев будет добиваться вступления в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на не названных по имени представителей администрации.
Издание отмечает, что вопрос вступления Украины в НАТО является непростым для Вашингтона, поскольку 5 статья Североатлантического договора предполагает участие стран-членов НАТО в отражении агрессии против любого из союзников. Администрация США подчеркивает, что, несмотря на поддержку Украины в различных формах, стремится избежать войны с Россией.
Комментируя слова Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление Украины в НАТО, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Он подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако в данный момент более актуально оказывать Украине практическую помощь для отражения российской агрессии.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Украина, по ее мнению, должна получить «гарантии безопасности», однако прямо не сказала о поддержке ее вступления в НАТО. Конгрессмен-демократ Майк Квигли, который недавно посетил Киев, прямо поддержал украинскую заявку, сказав, что цель НАТО как раз и состоит в том, чтобы защищать демократии от авторитарных режимов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, в пятницу вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских регионов, частично оккупированных Россией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, ответил, что двери НАТО открыты для всех демократических государств, но пока главной задачей НАТО является продолжение поддержки Украины. При этом он отметил, что НАТО не является участником войны с Россией.
Поддержку ускоренному вступлению Украины в НАТО накануне выразили государства Балтии, а также Канада. Напротив, сдержанную позицию заняла Германия. Для принятия страны в состав НАТО необходимо согласие всех 30 стран Североатлантического союза. Сейчас идет процедура вступления Швеции и Финляндии.
Недопущение вступления Украины в НАТО было одним из требований России перед началом войны. В ходе переговоров между Москвой и Киевом в первые недели после российского вторжения обсуждалась возможность отказа Украины от вступления в союз в обмен на некие гарантии безопасности. Переговоры не привели к какому-либо результату.
«Грузинская мечта» десять лет у власти - премьер страны поблагодарил Иванишвили
Премьер Ираклий Гарибашвили назвал 1 октября 2012 года «самой важной датой в современной истории Грузии». Ровно десять лет назад в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых к власти в стране пришла партия «Грузинская мечта», созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Личная роль г-на Бидзины Иванишвили имела решающее значение в этом процессе. В условиях полной безысходности, глубоких политических, экономических и социальных кризисов ему удалось мобилизовать энергию людей и придать ей направление. В итоге мы сделали то, что раньше казалось невозможным – мирно сменили антигосударственный режим и заложили фундамент успешного развития Грузии», - пишет Гарибашвили на своей странице в Facebook.
Премьер считает, что его команде удалось «не только сохранить и укрепить политическую стабильность в стране, но и провести масштабные социально-экономические реформы, углубить демократические процессы, укрепить безопасность и оборону», и все это максимально приблизило страну к вступлению в ЕС.
«Сегодня я еще раз благодарю основателя «Грузинской мечты», г-на Бидзину Иванишвили, членов нашей партии, сторонников, все общество. Считаю, что дальнейший прогресс Грузии должен основываться на единстве правительства и народа, которое мы создали ровно десять лет назад», - заключил Гарибашвили.
Байден назвал диверсией повреждения «Северных потоков»
Президент США Джо Байден в пятницу назвал повреждение газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море сознательным актом диверсии.
Он подчеркнул, что пока не известно, что конкретно привело к повреждению газопроводов, и при этом обвинил президента России Владимира Путина в распространении «дезинформации и лжи» о случившемся. По словам Байдена, США вместе с союзниками пытаются установить, что именно произошло с трубопроводом, а также начали помогать союзникам защищать критически важную инфраструктуру. Подробностей он не привел.
Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил «англосаксов» в том, что они совершили диверсию на газопроводах. Никаких доказательств он не привел. «Англосаксами» представители российских властей называют Великобританию и США.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу признал, что у Москвы «нет данных» о возможной причастности спецслужб стран Запада к диверсиям на газопроводе. «Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали», – сказал Патрушев, не уточнив, о чем именно идет речь.
Крупные утечки из обоих газопроводов «Северный поток» произошли 26 сентября. Как Россия, так и страны Евросоюза называют случившееся диверсией. Предполагается, что трубопроводы могли быть подорваны: сейсмологи зафиксировали несколько взрывов на дне Балтийского моря приблизительно в тех местах, где произошли утечки. Повреждены были обе трубы газопровода «Северный поток» и одна – «Северного потока – 2».
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что в трубопроводах находились около 800 млн кубометров газа. По его словам, возобновление работоспособности «Северных потоков» – «сложная техническая задача». Ранее германская газета Tagesspiegel писала со ссылкой на источники, что ремонт газопроводов может оказаться невозможным.
Прокачка газа по «Северному потоку – 1» была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам, а «Северный поток – 2» не был запущен в эксплуатацию, после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада. «Газпром» продолжает в ограниченном объеме поставлять газ в страны ЕС через Украину, а также по трубопроводу по дну Черного моря. Эти объемы существенно ниже довоенных.
Украина заявила о похищении военными РФ директора Запорожской АЭС
Российские военные похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом заявил директор украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.
Запорожская АЭС в городе Энергодар Запорожской области с марта находится под контролем российских военных. На станции продолжает работать украинский персонал.
Как говорится в заявлении главы «Энергоатома», 30 сентября около 16 часов Мурашов был задержан патрулем, когда ехал в автомобиле от железнодорожной станции в Энергодар. Сообщается, что ему завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. Информации о его местонахождении нет.
В заявлении отмечается, что Мурашов как гендиректор ЗАЭС несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции. Его задержание создает опасность для эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции. Директор «Энергоатома» обратился к главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси с призывом задействовать все возможные меры для освобождения Мурашова. Российская сторона предполагаемое похищение пока не комментировала.
Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с ее территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом. Около месяца назад станцию посетила комиссия МАГАТЭ во главе с Гросси, два специалиста международного агентства остались там на длительный срок для мониторинга ситуации.
В грузинской столице отмечают «Тбилисоба» - традиционный праздник города
1 и 2 октября в грузинской столице отмечают «Тбилисоба» - традиционный праздник города, посвященный сбору урожая. В течение двух дней, с утра и до позднего вечера, жителей и гостей Тбилиси ждут ярмарки и фестивали, костюмированные представления, спортивные и развлекательные мероприятия, танцевальные выступления и гала-концерт, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Все самое интересное будет происходить в Старом городе – в парке Рике, в ущелье Легвтахеви, на мосту Метехи, на площади Орбелиани и в сквере Ладо Гудиашвили. Для участия в мероприятиях в Тбилиси приехали делегации из 14 городов мира. Праздничную программу также подготовил Этнографический музей под открытым небом имени Георгия Читая.
Гостей будут знакомить с культурой разных регионов Грузии. Специальные экспозиции расскажут о старинных ритуалах и традициях – от сбора урожая (ртвели) до семейного застолья. Запланированы концерты фольклорных ансамблей, мастер-классы по приготовлению традиционных грузинских блюд, винные дегустации и многое другое.
Посещение – бесплатное. Более того, с проспекта Чавчавадзе (от поворота на Черепашье озеро) до Этнографического музея 1 и 2 октября будут ходить маршрутки. Стоимость поездки 50 тетри.
Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался. С 2018 года «Тбилисоба» ежегодно проводится в первый выходной октября. В течение двух последних лет праздник не отмечали из-за пандемии коронавируса.
Россия в ООН наложила вето на резолюцию с осуждением «референдумов»
Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции с осуждением «референдумов» в контролируемых Россией и пророссийскими сепаратистами регионах Украины. Документ подготовили США и Албания.
В поддержку проекта резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Бразилия, Габон, Индия и Китай – воздержались.
В проекте резолюции осуждались «незаконные референдумы», проведенные на оккупированных территориях Украины, и содержался призыв к странам не признавать законным изменение границ Украины. Авторы проекта резолюции также призывали Россию немедленно вывести свои войска из Украины.
«Резолюция не была принята только из-за одного голоса против – голоса России, – сказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. – Мы уже устали от постоянного повторения, что позволять России использовать право Советского Союза накладывать вето на решения Совета Безопасности не дает этому органу выполнять свою главную ответственность по уставу ООН, а именно поддержание международного мира и безопасности».
24 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета Безопасности ООН.
«Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осужденную Генассамблеей ООН, – приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической», – сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.
- 30 сентября президент России Владимир Путин и руководители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также оккупационных администраций части Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав России. Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооруженным путем бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.
В Буркина-Фасо совершен второй за год военный переворот
В западноафриканской стране Буркина-Фасо военные свергли переходного президента подполковника Поля-Анри Дамибу, который пришел к власти в январе 2022 года – также в результате военного переворота.
Накануне вечером военные во главе с новым самопровозглашенным лидером страны Ибрагимом Траоре захватили государственное телевидение. Они объявили согражданам, что действие конституции приостановлено, правительство распущено, границы закрыты на неопределенный срок, и призвали всех «мирно заниматься своими делами».
Траоре объяснил, что его предшественник Дамибу не справился с исламистскими повстанцами, хотя обещал сделать страну более безопасной. Некоторые демонстранты на улицах столицы поддержали новых военных лидеров, некоторые призывали обратиться за помощью к российским наемникам, как это сделали во время переворота в соседней Мали.
ООН выразила озабоченность и призвала к спокойствию в стране. «Буркина-Фасо нужен мир, ей нужна стабильность и единство для борьбы с террористическими группами и преступными сетями, действующими в некоторых ее частях», – заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.
- Буркина-Фасо, ранее носившая название Верхняя Вольта, провозгласила свою независимость от Франции в 1960 году. С тех пор в стране произошли несколько военных переворотов. Последний избранный в 2015 году президент Рок Каборе был свергнут в январе 2022 года.
- В последние годы в Буркина-Фасо с населением почти в 21 миллион человек растет активность исламистских формирований, присягнувших на верность группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида». В результате их атак погибли тысячи жителей Буркина-Фасо, еще два миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
США выделят еще 12,3 млрд долларов на помощь Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, среди прочего включающий выделение 12,3 миллиарда долларов на поддержку Украины.
Транш, в частности, будет направлен на военную помощь, поддержание работы украинского правительства, а также «на подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине» – на это планируется выделить 35 миллионов долларов из-за высказываний президента России Владимира Путина.
Ранее законопроект был принят Конгрессом США. «Мы поддерживаем народ Украины. Поддерживаем их в борьбе за свою жизнь, за свою демократию и за мировую демократию против российской агрессии», – обосновала принятие законопроекта депутат Роза ДеЛауро, выступая в Палате представителей – низшей палате Конгресса США.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Всего США уже выделили Украине почти 44 миллиарда долларов, Великобритания – более 6 миллиардов, Германия – более трех. Помощь остальных стран меньше.
- Ранее представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнем», и принятие подобных законов «будет иметь негативный эффект». Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам, в том числе США, ноту с осуждением подобных действий.
В Краснодаре рэпер Walkie покончил с собой из-за войны и мобилизации
В Краснодаре в пятницу покончил с собой рэп-артист Иван Петунин, выступавший под сценическим псевдонимом Walkie. Он оставил видеопослание, в котором заявил, что не готов идти на войну и убивать людей. Walkie выбросился из окна своей квартиры.
В видео, которое он записал перед самоубийством, Walkie рассказывает, что принял фатальное решение из-за объявления в России частичной мобилизации. Он также сообщил, что все семь месяцев с начала вооруженного вторжения России в Украину ему «было очень больно». Walkie придерживался пацифистских позиций и не хотел брать в руки оружие. Певец рассказал, что у него есть отсрочка от призыва по состоянию здоровья, но он не верит, что военкоматы будут принимать отсрочки во внимание, и считает, что частичная мобилизация вскоре превратился в полную. «Мы все стали заложниками одного маньяка», - сказал Walkie.
Перед смертью рэпер также отправил текстовое послание своей девушке, призвав ее хранить память о нем и помнить, что он всегда жил по совести.
Ивану Петунину было 27 лет. За полдня до смерти он выложил в интернет свой новый альбом «Walk Out Boy 3».
Власти Монголии пообещали выдавать россиянам виды на жительство
Иммиграционное агентство Монголии готово выдавать вид на жительство россиянам, которые обратятся с такой просьбой. Об этом сообщил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.
Он заявил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство. Гражданам России, которые обращаются с заявлениями о пребывании в стране на определенный период времени, будет выдан соответствующий тип внж.
После того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении мобилизации для войны в Украине, Монголия стала одной из стран, куда начали массово уезжать россияне. Сообщается, что в страну въехало более шести тысяч граждан России, 750 человек продлили срок своего пребывания, ещё более тысячи обратились за консультацией по вопросу получения вида на жительство.
Wissol Group купил здание Общественного вещателя Грузии за более чем 23 млн долларов
Расположенное в центре Тбилиси здание Общественного вещателя Грузии (ОВГ) продано через аукцион за 65,1 миллиона лари (более 23 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Здание площадью около 24 тысяч кв. метров и земельный участок в 33,2 тысячи кв. метров на улице Костава приобрела компания Wissol Group. Информацию об этом журналистам подтвердил ее основатель Сосо Пхакадзе. По его словам, на месте здания ОВГ будет построен многофункциональный комплекс.
«Наша группа уже давно занимается девелопментом коммерческой недвижимости в Тбилиси и других городах Грузии. В частности, мы строим и оперируем торговыми центрами средних размеров, в которых главный арендатор – компания Carrefour. Основываясь на накопленном опыте, некоторое время назад мы приняли решение начать девелоперскую деятельность, а именно строительство жилых квартир», - сказал Пхакадзе в комментарии «Бизнес-партнеру».
Он добавил, Wissol Group намерен работать вместе с иностранными специалистами, чтобы «создать интересную концепцию» и «многофункциональную инфраструктуру» на месте здания ОВГ.
Продать объект пытались и раньше. Ранее его выставляли на аукцион по цене 40 миллионов долларов, однако покупатель не нашелся.
Здание ОВГ на улице Костава – в аварийном состоянии. Попечительский совет еще в 2017 году попросил Министерство экономики выделить участок под новое здание. В итоге с 2020 года для Общественного телевидения решено строить новое здание. Оно расположится на площади в два гектара на улице Политковской в Ваке-Сабурталинском районе столицы. Ориентировочная стоимость проекта - 46,8 миллиона лари (15 миллионов долларов). ОВГ объединяет два телеканала и две радиостанции, финансируемые из государственного бюджета.
Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию отправят 120 тысяч человек
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В этом году осенний призыв перенесен на месяц и начнется 1 ноября. Согласно документу, в армию будут призваны 120 тысяч человек. Осенью прошлого года в армию призвали 127,5 тысячи человек.
В Генштабе заявили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, а после демобилизации они отправятся домой.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определенного законом возраста и так далее.
Грузинская оппозиция предлагает вслед за Украиной подать заявку в НАТО
Лидеры грузинских оппозиционных партий, придерживающихся либеральных и прозападных взглядов, призвали власти последовать примеру Украины и подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Киев принял соответствующее решение сегодня, 30 сентября, сразу после того, как в Москве объявили об аннексии четырех оккупированных украинских областей, пишет SOVA.
Лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе напомнил, что, заявляя об ускоренном вступлении Киева в Североатлантический альянс, Зеленский сослался на прецедент Финляндии и Швеции. Они подали заявки без получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ, MAP).
«Территории Украины и Грузии оккупированы Россией. Грузия первой столкнулась с российской агрессией и первой вступила в бой с путинской ордой. Это историческое окно для Грузии. О какой бы ускоренной процедуре не шла речь, мы должны требовать такой же процедуры», - сказал Джапаридзе.
Основательница партии «Дроа!» Элене Хоштария считает: чтобы Грузия продолжила путь евроинтеграции, в стране должна смениться власть: «Создание НАТО и Евросоюза принесло Европе десятилетия мира. Расширение НАТО и Евросоюза в этом регионе также принесет мир и развитие. Решение Бухареста [саммита в Бухаресте в 2008 году] о будущем членстве касалось Украины и Грузии вместе. «Мечта» привела нас к тому, что и этот пакет разваливается. «Мечта» совершает еще одно историческое преступление, когда мы остаемся за пределами этой волны расширения НАТО». По словам Хоштария, либо жители страны избавятся от нынешних властей и у них будет перспектива, либо Грузия останется «на российской свалке».
Схожую позицию заняла один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе: «Если бы у нас было национальное, западное правительство, находящаяся в состоянии войны Украина была бы первым защитником интересов Грузии. Мы бы вместе пошли в Евросоюз и НАТО. Решение Бухарестского саммита стало бы главным посланием Украины. Но Иванишвили сделал все, чтобы отдалить Грузию от Украины. Вот почему мы должны избавиться от Иванишвили», - заявила она.
Ранее Тбилиси уже последовал примеру Киева, когда подал заявку на получение в ускоренном порядке статуса кандидата на вступление в ЕС. Позже в Евросоюзе приняли решение предоставить такой статус Украине и Молдове, предложив Грузии сначала выполнить 12 рекомендаций, а затем стать кандидатом в члены ЕС.
СГБ Грузии сообщило о возобновлении «бордеризации» в зоне грузино-осетинского конфликта
«Представители российских оккупационных сил возобновили процесс «бордеризации» у линии разделения с Цхинвальским регионом», - сообщает сегодня Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По сообщению ведомства, металлические столбы с проволочными заграждениями устанавливают в селе Кнолеви Карельского муниципалитета примерно в 150 км от Тбилиси.
В связи с фактом задействована «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Как отмечается, данный вопрос будет поднят на очередном заседании в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнети, а также в ходе Женевских международных дискуссий, пишет агентство «Новости-Грузия».
Бордеризация – процесс обозначения де-факто границы, которую власти самопровозглашенной республики Южная Осетия считают государственной, а Тбилиси и международное сообщество – незаконной. По инициативе югоосетинских властей, поддерживаемых Россией, бордеризация на разделительной линии началась в 2011 году и затронула уже около четырех десятков грузинских сел в Горийском и Карельском муниципалитетах. За эти годы российские военные установили проволочные ограждения общей протяженностью почти 70 километров. Самый большой участок у села Земо Никози – 12 километров.
СГБ подчеркивает, что установленные в рамках процесса бордеризации разграничительные сооружения и сооружения ограничивают свободу передвижения, усложняют повседневную жизнь местного населения и подрывают обстановку в плане безопасности.
Президент Грузии осудила аннексию Россией четырех областей Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила подписание договоров о вхождении в состав России украинских территорий, захваченных российскими войсками в ходе боевых действий.
«Формализация фиктивного референдума в продолжение вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего», - говорится в сообщении Зурабишвили в Twitter.
Она подчеркнула, что Грузия «отвергает такие грубые нарушения международного права» и подтвердила «полную поддержку территориальной целостности Украины».
Одновременно глава государства осудила планы по мобилизации новобранцев на оккупированных территориях Украины и Грузии, указав, что это является «очередным грубым нарушением суверенитета обеих стран».
- С 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, противоречащие международному праву и уставу ООН, о присоединении к России. Согласно итогам, которые опубликовали местные власти, в том числе сформированные там военно-гражданские администрации, участники голосования поддержали присоединение к РФ.
- Сегодня в Кремле российский президент Владимир Путин заключил с назначенными Россией властями оккупированных территорий договоры, которые являются первым этапом вхождения в состав РФ, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Ранее в Тбилиси осудили проведенные Россией на захваченных территориях т.н. референдумы. В МИД страны подчеркнули, что Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Западные газеты опубликовали текст Навального о будущем России
В американской газете The Washington Post и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья оппозиционного российского политика Алексея Навального "Вот как должна выглядеть послепутинская Россия". Газеты опубликовали её на английском, русском и немецком языках.
Навальный заявляет, что Россия не только не должна победить в войне с Украиной, но и должна стать государством, которое не хотело бы развязывать новые войны. В качестве главной причины войны он называет имперский авторитаризм российских политиков, в особенности когда максимум власти сосредоточен в руках президента. Поэтому, считает Навальный, Россия после Путина должна перейти от президентской республики к парламентской.
Ключевыми для парламентской республики Навальный считает радикальное сокращение власти в руках одного человека, формирование правительства парламентским большинством, независимую судебную систему и значительное увеличение полномочий местных властей. Избежать тотального контроля за властью со стороны одного агента, по мнению Навального, помог бы допуск оппозиции на выборы.
Политик также заявил, что российский народ должен самы выбирать свой путь развития, но мировому сообществу следует максимально ясно обозначить свое стратегическое видение России как парламентской демократии. Он считает, что уже сейчас парламентская демократия - желанный выбор для многих политических группировок, действующих вокруг Путина. Только она, как пишет Навальный, может стать первым шагом к России — "доброму соседу, помогающему решать проблемы, а не создающему их".
В своей статье Навальный также подтвердил, что из колонии ИК-6, где он находится, несколько заключённых были призваны на украинский фронт. Это, как и репрессии в отношении несогласных с войной, он считает признаком того, что значительная часть населения России не поддерживает агрессивную политику Путина и не склонна к имперским амбициям.
- Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала его отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его сторонники считают все эти дела политически мотивированными.
- 30 сентября состоялось очередное судебное заседание по иску Алексея Навального к исправительной колонии ИК-6 из-за необоснованных, по мнению Навального, помещений его в штрафной изолятор. В ходе заседания, проходившего по видеосвязи, Навальный снова высказался против войны России в Украине и проведения частичной мобилизации россиян. В ответ на это судья отключил звук на мониторе.
Съезд осетинского народа перенесли на 2023 год
XI съезд осетинского народа состоится в 2023 году. Решение о его переносе на следующий год было принято на заседании координационного совета Международного общественного движения «Высший совет осетин». Об этом сообщил председатель югоосетинского Совета движения Роберт Гаглойти.
«В работе координационного совета приняли участие четыре представителя Южной Осетии. На повестку дня было вынесено несколько вопросов, и один из них как раз касался переноса даты проведении XI съезда осетинского народа. Этот вопрос поднимался не случайно. Как известно, политическая ситуация в мире остается сложной, и не все представители диаспор могут приехать и принять участие в съезде», – сказал он.
Гаглойти пояснил, что необходимо учитывать мнение всех диаспор, и именно с такой позицией и подошли к дате проведения осетинского съезда члены координационного совета.
«Путем голосования, с учетом мнений представителей всех диаспор мира и общественно – политической ситуации, было принято решение о переносе даты проведения на следующий год. Пока точная дата не утверждена, она зависит от многих объективных причин. Кстати, все диаспоры были поставлены в известность, и те, которые сегодня оказались в сложной ситуации и не смогут приехать, предложили перенести проведение съезда», – отметил Гаглойти.
Он подчеркнул, что подготовительная работа по проведению съезда проводится как в Северной Осетии, так и в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Зеленский: сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО
Сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.
Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.
Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал Зеленский.
Он подписал заявку совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.
- На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году члены альянса пришли к соглашению, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако не стали предоставлять странам План действий по подготовке к членству.
- В 2021 году Москва потребовала дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО.
- Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Москву в середине февраля текущего года подчеркнул, что в обозримом будущем принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
- В сентябре текущего года агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к российскому руководству, сообщило, что Путин в начале войны отверг соглашения по Украине, включающие отказ Киева от вступления в альянс.
Путин подписал документы об аннексии четырех областей Украины
Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца выступил с речью, в которой объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.
Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооружённым путём бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.
После выступления Путин и руководители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав России.
О чём говорил Путин
В своём выступлении Путин заявил, что аннексируемые регионы так называемой Новороссии связаны с Россией тысячелетней историей. Он также попросил минутой молчания почтить память погибших на войне российских солдат, а также сепаратистов, упомянув имена убитых Александра Захарченко, Арсена Павлова (Моторолы) и других. Он также подверг резкой критике Беловежские соглашения о роспуске СССР 1991 года, сказав, что они развалили страну вопреки воле людей. По утверждениям Путина, за вступление в Россию выступили "миллионы" людей.
Путин призвал, как он выразился, киевский режим завершить боевые действия и начать переговоры, но при этом подчеркнул, что Россия не будет обсуждать статус четырёх аннексируемых областей.
Путин также обрушился с критикой на страны Запада, вновь обвинив его в стремлении развалить Россию, «неоколониализме» и расизме. По его словам, Запад ведёт против Москвы «гибридную войну». Он провозгласил Россию «страной-цивилизацией», которая не будет жить по отстаиваемым Западом правилам. Он также заявил, что страны Запада «покушаются на наших философов», по всей вероятности, имея в виду гибель в результате взрыва дочери радикального философа Александра Дугина. Путин также спросил, хотят ли россияне называться «родитель номер 1», «родитель номер 2» и «родитель номер 3», и хотят ли они, чтобы детей учили, что кроме женщин и мужчин есть ещё какие-то гендеры.
По словам Путина, Запад злится на Россию, поскольку не смог превратить её в колонию, благодаря российскому централизованному государству, основанному, как заявил российский президент, на "духовных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма». Говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, Путин сказал, что США «создали прецедент». Путин также обвинил «англосаксов» во взрывах на газопроводах «Северный поток», не приведя никаких доказательств.
По словам Путина, сейчас идёт «битва» за «большую историческую Россию». Что он имеет в виду под этими словами, он не пояснил. Ранее Путин, в частности, называл «исторической России» Советский Союз. В завершение своей речи Путин процитировал философа Ивана Ильина.
Кто собрался в Кремле
В Георгиевском зале собрались депутаты и члены Совета Федерации, высшие чиновники, главы регионов, прокремлёвские общественные деятели и журналисты государственных и прокремлёвских СМИ, а также представители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.
Как и на подобном заседании в 2014 году, когда Путин объявлял об аннексиии Крыма, отсутствовал патриарх Кирилл. В РПЦ заявили, что он заболел коронавирусной инфекцией.
Что будет дальше
Накануне Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Ещё в феврале Путин признал независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами Донецка и Луганска ещё в 2014 году. Российские власти ссылаются на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях 23-27 сентября. Украина и многие другие страны называют прошедшее голосование псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.
Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье, а также значительную часть Донецкой области. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.
Формально процесс аннексии территорий, как ожидается, завершится на следующей неделе. Её должны одобрить Госдума и Совет Федерации. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит. Украинские военные продолжают наступать, в частности, в Донецкой области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что российские власти будут считать аннексированные территории частью России, соответственно боевые действия украинских военных на их территории Москва будет считать агрессией. Ранее Путин говорил, что для отражения "агрессии" Россия готова применить все средства.
Ожидается, что после церемонии подписания документов в Кремле Путин выступит на митинге в поддержку аннексии на Красной площади.
- Общее число регионов Украины в её международно признанных границах, аннексированных Россией, достигло шести. В 2014 году Россия аннексировала Крым и Севастополь. Этот шаг также не был признан подавляющим большинством стран мира. Нынешняя аннексия происходит на фоне войны, жертвами которой стали по меньшей мере десятки тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих с обеих сторон конфликта.
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