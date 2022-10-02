Армения обвинила Азербайджан в расстреле военнопленных и требует международного расследования. По информации армянских СМИ, в Telegram-каналах распространяется видеозапись расстрела солдат.

Согласно заявлению МИД Армении, видеоматериал подтверждает военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, в том числе внесудебные казни армянских солдат, пытки солдат, в том числе женщин.

«Республика Армения требует четкой оценки ужасных военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана в этот и предыдущие периоды», - говорится в заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны призвал международное сообщество категорически осудить это военное преступление и принять соответствующие меры для прекращения агрессии Азербайджана.

«В соцсети опубликовано очередное ужасающее видео, где азербайджанские солдаты самовольно наказывают группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении. Армения будет использовать все доступные международные механизмы для обеспечения расследования и уголовного преследования», - сказал Никол Пашинян.

С заявлением по распространенному видеоматериалу выступил специальный представитель Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Если подлинность этих кадров подтвердится, то это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные должны быть наказаны», - сказал Тойво Клаар.

На этот факт отреагировала Генеральная прокуратура Азербайджана. «Военная прокуратура Азербайджана полностью расследует подлинность видеороликов данной категории, а также время и место их съемки, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие важные детали. для установления объективной истины. По результатам расследования будут приняты правовые меры», - говорится в сообщении.