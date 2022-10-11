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Югоосетинский лидер надеется на скорое завершение «спецоперации»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразил надежду на скорое завершение т.н. «специальной военной операции» в Украине.
«Я надеюсь, что в самое ближайшее время и спецоперация, и все негативные процессы, которые происходят в мире, завершатся, и мы будем чаще встречаться в разных регионах России, дружественных странах. Я думаю, долго ждать не придется», – сказал Гаглоев на встрече с делегациями из Абхазии и России, прибывшими в Цхинвали на празднование юбилея Юго-Осетинского университета.
Сегодня же в Цхинвали простились с погибшим на войне в Украине Альбертом Джуссоевым. Алан Гаглоев посмертно наградил его медалью «Защитнику Отечества».
«Нет ни одного человека среди нашей молодежи, который бы скрывался от мобилизации. Каждый из наших ребят считает своим долгом в это тяжелое время защитить народ Донбасса. Многие, проявив героизм и мужество, к сожалению, отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», – сказал Гаглоев.
Как сообщалось ранее, с 2018 году Джуссоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Он погиб на запорожском направлении.
По информации югоосетинского Минобороны, тело военнослужащего было найдено спустя две недели после гибели, идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли 19 уроженцев Южной Осетии (военнослужащих и добровольцев): Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев и Альберт Джуссоев.
Другие новости дня
60-летней петербурженке грозит срок за записку на могиле родителей Путина
В Петербурге против 60-летней Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Ей грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сына Цыбаневой.
По словам Максима Цыбанева, его мать ходила на кладбище в прошлую пятницу (пресс-служба городских судов уточняет, что это был четверг), а утром в понедельник к ней в квартиру пришел полицейский, после чего её увезли в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Петербурга.
Адвокат по назначению Сергей Трусов заявил, что против пенсионерке возбуждено дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.
"Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть", – рассказал Максим Цыбанев.
По словам адвоката, следствие намерено ходатайствовать о заключении петербурженки под стражу. Сегодня суд не стал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.
- 27 сентября неизвестные активисты оставили на могиле родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку с жалобой на поведение их сына. На плакате в виде страницы из школьного дневника было написано: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!".
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным министерства, переговоры с российской стороной были очень тяжёлыми. В итоге Киев вернул 62 тела своих солдат, включая останки военнопленных, из колонии в Еленовке.
Сколько тел было передано России, не уточняется. Где прошел обмен, также неизвестно. Российская сторона сообщение украинского ведомства не комментировала.
Колонию в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка "Азов", обстреляли 29 июля. По данным Минобороны России, погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения.
Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из ракетных установок HIMARS.
Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных.
Расследование телеканала CNN пришло к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.
Экс–заместителю главы СГБ Грузии ужесточили обвинение
Прокуратура Грузии ужесточила обвинение бывшему заместителю главы Службы государственной безопасности Грузии Иосифу (Сосо) Гогашвили, сообщив о появлении в деле новых обстоятельств.
В частности, следствие утверждает, что в 2015-2018 годах, работая первым заместителем начальника СГБ, Гогашвили «с превышением должностных полномочий незаконно добывал сведения, представляющие государственную тайну, в личных целях и хранил их по месту жительства»; «Передал часть вынесенной информации другому лицу» и «умышленно разгласил гостайну»; Незаконно раздобыл кадры личной жизни ряда лиц, которые незаконно хранил на принадлежащих ему электронных устройствах.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на данном этапе Гогашвили инкриминируют следующие статьи Уголовного Кодекса Грузии:
- Часть 1 статьи 157-1 – незаконные добывание, хранение, использование, распространение тайны личной жизни или иное обеспечение доступа к ней;
- Часть 4 статьи 157 – незаконные добывание, хранение, использование, распространение информации, отражающей личную жизнь, или персональных данных либо иное обеспечение доступа к ним, повлекшие значительный вред с использованием служебного положения;
- Часть 1 статьи 333 – превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства;
- Часть 1 статьи 320 – умышленное разглашение государственной тайны;
- Часть 3 статьи 236 — незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Гогашвили грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
- Сосо Гогашвили покинул правящую партию «Грузинская мечта» в октябре 2020 года. В 2015-2018 годах он работал заместителем начальника Службы государственной безопасности. До того, в 2014-м, был начальником Генеральной инспекции МВД.
- Гогашвили задержали в ходе спецоперации в собственном доме в ночь на 16 июля. По данным прокуратуры, из его дома изъяли связанные с деятельностью СГБ документы под грифом «секретно», а также документацию, содержащую персональные данные и различные электронные носители.
Россия атаковала энергообъекты на западе Украины
Российская армия атаковала несколько энергетических объектов во Львовской области. По данным местных властей, произошли три взрыва. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе.
Местные власти говорят, что регион максимально использует генераторы, но пока не ясно, когда энергосистемы области заработают на полную мощность.
По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области.
Еще одно попадание по объекту критической инфраструктуры зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов.
Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.
В Винницкой области второй раз за день была атакована Ладыженская ТЭС. Ранения получили 6 человек. На предприятии утверждают, что второй удар по станции был нанесен в то время, когда там работали спасатели.
По данным ВСУ, над Украиной за сегодняшний день сбито 18 российских крылатых ракет.
Российское Минобороны заявило, что атаковало объекты военного назначения и системы энергетики Украины. По словам представителя ведомства, цель удара достигнута.
Оперативно проверить заявления сторон в условиях войны невозможно.
В России движение «Весна» и компанию Meta внесли в список террористов
Антивоенное молодёжное движение "Весна" и американскую корпорацию Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, внесли в российских список организаций, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Росфинмониторинг.
В конце сентября 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать молодёжное демократическое движение "Весна" экстремистским и запретить его деятельность. После вторжения России в Украину "Весна" призывала участвовать в антивоенных митингах и акциях.
В мае против восьмерых членов движения было возбуждено уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В сентябре стало известно, что это дело объединили в одно производство с другим уголовным делом – по статье о вовлечении лиц в массовые беспорядки, возбуждённым ещё в марте. Из-за объединения дел участникам "Весны" грозит до десяти лет лишения свободы.
В конце марта 2022 года суд в Москве признал деятельность американской корпорации Meta экстремистской и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp, так как он "не осуществляет публичное распространение информации". За пользование социальными сетями гражданам и организациям наказание не грозит.
У попавших в список Росфинмониторинга лиц и организаций блокируют все счета и банковские карты. Сейчас в перечне уже 534 организации, которые ведомство считает причастными к экстремизму или терроризму. Среди них – Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального и штабы Навального.
Грузия, Турция и Азербайджан проводят совместные учения
Военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана проводят совместные полевые тактические учения «Кавказский орел-2022».
Церемония открытия трехсторонних учений сегодня состоялась в учебном центре специального назначения имени майора Гелы Чедиа в Мухровани близ Тбилиси. Об этом сообщает Минобороны Грузии.
Трехсторонние учения сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции «Кавказский орел» проводятся ежегодно во всех трех странах по принципу ротации. В прошлом году учения принимала Турецкая Республика, пишет агентство «Новости-Грузия».
Целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения подразделениями специальных операций Сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде.
Группы специального назначения, участвующие в учении «Кавказский орел-2022», поделятся опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций.
Участникам учений пожелали успеха заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и командующий Силами специальных операций Сил обороны полковник Теймураз Клатеишвили.
В мероприятии приняли участие военный атташе Турции, подполковник Бурак Алтынер, военный атташе Азербайджанской Республики полковник Фуад Ибрагимов и представители сил обороны.
С 2020 года абхазские паспорта получили 6693 человека – оппозиция
В оппозиционном Абхазском народном движении (АНД) утверждают, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека.
Лидер движения Адгур Ардзинба направил список лиц, получивших паспорта, генеральному прокурору самопровозглашенной республики Адгуру Агрба. В документе указано, что абхазские паспорта получили: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004.
«Просим вас провести проверку на предмет соблюдения законодательства Республики Абхазия при выдаче паспорта Республики Абхазия данным лицам», – сказано в документе, который опубликовал телеграм-канал RESPUBLICA.
- Весной текущего года в Абхазии приняли, а затем отменили поправки в Гражданский кодекс, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».
- В оппозиции выступают против подобных законопроектов, заявляя, что цель поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
- Тема паспортизации стала одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке абхазского президента Александра Анкваба в 2014 году.
Под санкции Новой Зеландии попали Evraz и российская водка
МИД Новой Зеландии расширил санкции в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Под ограничения попали 51 бизнесмен и 24 человека, которые причастны к аннексии оккупированных территорий Украины. В список среди прочих вошли председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов, гендиректор "Ростеха" Александр Михеев, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.
Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута в своем заявлении отдельно отметила, что санкции затронули председателя совета директоров Evraz Group Александра Абрамова, который имеет связи с Новой Зеландией и, по данным властей, имеет там особняк стоимостью 50 миллионов долларов, хотя в стране не проживает.
Министр подчеркнула, что при введении санкций в отношении Абрамова власти применяли индивидуальный подход и вводили ограничения после анализа связей бизнесмена с местной экономикой. В итоге Абрамову запретили въезд в Новую Зеландию, но не стали замораживать активы.
Махута отметила, что, по словам, представителей бизнесмена, Абрамов не имел отношения к нападению российских войск на Украину и не жил в России с 2016 года. Глава МИД выразила надежду, что Абрамов осудит действия Москвы в отношении украинцев.
Помимо прочего введён запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, включая новозеландские вина и морепродукты, российские водку и икру.
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Вашингтон предоставит Киеву современные средства ПВО
Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны. Об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.
Байден осудил российские ракетные удары по территории Украины в понедельник и пообещал оказывать Киеву дальнейшую поддержку, необходимую для самообороны. Президент подчеркнул своё постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами для привлечения России к ответственности за действия на украинской территории.
Зеленский назвал разговор с Байденом продуктивным и подтвердил, что главной темой были поставки Украине систем ПВО. "Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал Зеленский в телеграме.
С момента начала российского нападения на Украину США предоставили Киеву помощь в области безопасности в объеме около 17 миллиардов долларов, а также ввели против Москвы широкий спектр экономических санкций.
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В Грузии и Армении не комментируют версии Москвы о взрыве на Крымском мосту
Российские СМИ и телеграм-каналы описывают предполагаемый маршрут грузовика, который подорвался на Крымском мосту утром 8 октября.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 9 октября лишь заявил, что маршрут движения грузовика установлен.
«Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.
Телеграм-канал Baza накануне сообщил, что груз со взрывчаткой привезли в Россию на машине с грузинскими номерами. Власти Грузии пока не комментируют эту информацию, а также заявление Александра Бастрыкина.
Baza пишет, что растаможку грузовик прошёл на территории Армении.
Маршрут фуры не комментируют и в Комитете государственных доходов Армении.
«После того, как машина пересекла границу (предположительно, речь идет о границе Грузии и России – ред.), она доехала до Армавира (Краснодарский край), там разгрузилась и вернулась в Северную Осетию», – говорится в сообщении телеграм-канала Baza.
Более подробно предполагаемый маршрут описывает прокремлевский военный журналист Александр Коц. В статье для «Комсомольской правды» он утверждает, что в этой операции были задействованы две большегрузные машины. Коц пишет, что груз, состоящий из 22 поддонов пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны), прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии.
«Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по WhatsApp. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, едущих в Россию, – затем машина въехала на территорию РФ через КПП Верхний Ларс», – говорится в статье.
Утверждается, что в Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
Российский военкор Коц предполагает, что взрывчатка была заложена в рулоны с пленкой в Болгарии, однако не приводит каких-либо доказательств, лишь подозревает, что в организации взрыва могли принять участие иностранные спецслужбы. В статье также говорится, что водитель первой фуры уже дает показания.
Ранее сообщалось, что водителем грузовика, который взорвался на Крымском мосту, был 51-летний Махир Юсубов. Он, предположительно, получил заказ на перевозку товара через интернет. Источники в силовых структурах РФ говорят, что водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном взрыве.
Сегодня стало известно, что проверки в связи с заявлениями российских властей проводятся и в Болгарии – Государственным агентством национальной безопасности и Министерством внутренних дел страны.
- Взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября. Погибли несколько человек, разрушены плиты одной из автомобильных дорог. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что совершит её при первой возможности.
- Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим актом, совершённым Украиной.
- В ответ на взрыв на Крымскому мосту российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам.
- Владимир Путин перед совещанием с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что удар был нанесён по предложению Министерства обороны высокоточным оружием. Он обвинил Киев в совершении ещё нескольких атак и заявил, что удары стали ответами на них.
Российские хакеры атаковали американские аэропорты
Сайты нескольких крупнейших аэропортов США стали в понедельник объектом кибератак, источник которых находится на территории России. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на официальные лица.
Атаки не затронули систем, ответственных за контроль воздушного движения и безопасность полетов. Они на некоторое время полностью или частично заблокировали доступ к сайтам аэропортов, в том числе, с информацией о прилетах и вылетах самолетов. Первым объектом атак стал нью-йоркский аэропорт La Guardia, затем атаки распространились на аэропорты Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Де-Мойна.
Как сказал в интервью телеканалу ABC Джон Халкуист, сотрудник фирмы Mandiant, занимающейся кибербезопасностью, за этой атакой, скорее всего, стоит группа российских хакеров Killnet. По его словам, нет свидетельств причастности российских властей к организации этих атак. Группа Killnet стала известна после начала российского вторжения в Украину атаками на компьютерные системы в странах-союзниках Украины. В последнее время она брала на себя ответственность за атаки на сайты американских государственных служб.
"В данный момент эти атаки не нанесли ущерба, но мы внимательно следим за ними", - заявил представитель федеральной службы безопасности на транспорте.
Глава демократической фракции в Сенате Чак Шумер считает, что эти атаки являются реакцией на взрыв Керченского моста. "Мы просим наши власти подтвердить информацию о том, кто стоит за этими атаками, а затем принять соответствующие решительные действия с тем, чтобы россияне знали, что им это не сойдет с рук", - заявил сенатор Шумер.
По Запорожью в четвертый раз за неделю был нанесён ракетный удар
В ночь на 11 октября по Запорожью был нанесён ракетный удар. Это стало четвертой по счёту атакой на город почти за неделю. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что целями ударов стали объекты инфраструктуры.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ракетного удара была повреждена школа, больница и несколько жилых домов. Есть пострадавшие.
Ранее Россия наносила удары по Запорожью утром 10 октября во время массированной атаки на города Украины.
В результате ракетного удара по Запорожью в ночь на 9 октября погибли не менее 13 человек, более 80 получили ранения. В городе пострадали 9 многоэтажных жилых домов. У одного из них взрывом выбит целиком подъезд. Разрушены 5 домов частного сектора. При обстреле Запорожья 6 октября погибли 17 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 3 октября в результате ракетных ударов в Запорожье погибли не менее 43 человек.
- Большая часть Запорожской области продолжает находиться под контролем российских военных, она аннексирована Россией. Самый крупный город региона, Запорожье, российской армии захватить не удалось.
Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Румынию
Начался официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Румынию.
В международном аэропорту «Генри Коанда» Коанда» в Бухаресте президента встречали: посол Грузии в Румынии Николоз Николозишвили, государственный секретарь министерства иностранных дел Юлиан Фота, посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.
По словам посла Грузии в Румынии Николоза Николозишвили, этот визит имеет как символическую, так и практическую цель. По его объяснению, историческую значимость визиту придает тот факт, что президенты подпишут документ - совместную декларацию «об установлении стратегических отношений между Грузией и Румынией».
Информацию распространила администрация президента Грузии.
В Тбилиси протестовали против ракетных ударов по Украине
Возле парламента Грузии сегодня вечером, 10 октября, прошла акция, организованная грузинскими и украинскими активистами и беженцами. Несколько сотен человек пришли на проспект Руставели, чтобы выразить возмущение возобновлением массированных ракетных обстрелов Украины со стороны российской армии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники акции принесли к парламенту плакаты с надписями «Россия – террористическое государство».
Один из участников акции – молодой мужчина из России, в знак протеста демонстративно сжег свой паспорт.
С утра 10 октября бомбежкам подверглись 15 областей Украины. Россия бомбила Киев, Запорожье и Славянск. По данным Генштаба Украины, было запущено 84 крылатых ракет и 24 беспилотных аппарата, 13 из которых были иранского производства. Украинское ПВО уничтожило 56 целей - 43 ракеты и 13 беспилотников.
В результате бомбежек погибли 11 и было ранено 87 человек (половина из них в Киеве). Обстреляны полтора десятка тепло- и электростанций. Под ударами в центре Киева оказался Университет имени Тараса Шевченко и железнодорожный вокзал.
Лукашенко подчинил госбезопасность Беларуси исключительно себе
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны. Теперь они будут подчинены исключительно главе государства. Ранее КГБ подчинялся также правительству Беларуси и Совету Безопасности.
Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.
- КГБ Беларуси - преемник КГБ Белорусской СССР. В 1991 году, после объявления независимости страны, был подписан указ о формировании Комитета государственной безопасности; тогда он подчинялся Верховному совету республики.
- В отношении КГБ Беларуси существует множество свидетельств о его действии как репрессивного органа, о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.
Красный Крест опроверг приостановку деятельности в Украине
Международный комитет Красного Креста опроверг сообщение о временной остановке своей деятельности в Украине из соображений безопасности. Ранее об этом агентству Reuters сообщил представитель организации.
О приостановке деятельности было объявлено спустя несколько часов после массированного ракетного удара по Украине, нанесенного российскими войсками. Как рассказал газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь отделения Красного Креста в Украине, сегодня утром одна из ракет взорвалась рядом с офисом организации в Киеве. Он не сообщил, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников.
- Международный Красный Крест ведет в Украине гуманитарную деятельность: оказывает помощь мирным жителям, пострадавшим от военных действий, следит за соблюдением норм гуманитарного права и их нарушениями. Одна из сторон деятельности Красного Креста - переговоры и организация обменов военнопленными и телами погибших.
СБУ объявила в розыск бывшего президента России Дмитрия Медведева
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента России Дмитрия Медведева. Его разыскивают по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, совершенном представителем власти.
В базе данных украинского МВД говорится, что политик, занимающий сейчас должность заместителя председателя Совета безопасности России разыскивается в рамках досудебного расследования.
Максимальное наказание по вменяемой ему статье - до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Медведев решение украинской стороны пока не прокомментировал.
В розыск также объявлена официальный представитель МИД России Мария Захарова, депутаты Госдумы и руководители правоохранительных органов, за исключением генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на включение Медведева в список разыскиваемых СБУ.
Красный Крест приостановил деятельность в Украине
Международный комитет Красного Креста временно останавливает свою деятельность в Украине из соображений безопасности. Об этом представитель организации сообщил агентству Reuters. Также приостановил свою деятельность в Украине и Норвежский совет по делам беженцев. Он пообещал, что гуманитарные миссии снова начнут работу, как только это будет безопасно.
О приостановлении деятельности было объявлено спустя несколько часов после массированного ракетного удара по Украине, нанесенного российскими войсками. Как рассказал газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь отделения Красного Креста в Украине, сегодня утром одна из ракет взорвалась рядом с офисом организации в Киеве. Он не сообщил, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников.
- Международный Красный Крест ведет в Украине гуманитарную деятельность: оказывает помощь мирным жителям, пострадавшим от военных действий, следит за соблюдением норм гуманитарного права и их нарушениями. Одна из сторон деятельности Красного Креста - переговоры и организация обменов военнопленными и телами погибших.
Украина остановит экспорт электроэнергии в ЕС из-за атак России
Министерство энергетики Украины сообщило, что с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз. Это необходимо для стабилизации энергетической системы после массированного ракетного удара со стороны России.
Ведомство обвинило Москву в энергетическом терроре против Украины и усилении энергетического давления на Евросоюз.
Минэнерго напомнило, что Киев выполнял свои обязательства перед ЕС даже во время остановки Запорожской АЭС, но массированные обстрелы энергообъектов в понедельник заставляют остановить экспорт электроэнергии.
- Города Украины подверглись утром в понедельник массированным ракетным ударам. Сообщается об ударах по столице страны Киеву, а также Днепру, Харькову, Житомиру, Николаеву, Кривому Рогу, ряду городов Западной Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Удары наносятся волнами в течение всего дня. Атака была крупнейшей с начала российского нападения на Украину 24 февраля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаке подверглась вся территория страны, а главной ее целью стали гражданские объекты, прежде всего объекты энергетики.
- Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось.
Британские юристы предложили закрепить права животных и деревьев
Если страны хотят справиться с ухудшением климата и утратой биоразнообразия, важно юридически признать права нечеловеческих существ – животных, деревьев и даже рек. Об этом говорится в докладе британской ассоциации юристов The Law Society.
С развитием отношений между людьми и природными системами, внедрением биотехнологий, возникают новые вопросы о правах и ответственности, говорят эксперты. "Иногда мы видим себя вне природы, считаем природу чем-то, чем мы можем манипулировать, – сказала соавтор доклада доктор Триш О’Флинн. – Но на самом деле мы от природы, мы в природе, мы просто другой вид".
В своём докладе эксперты обращают внимание на бинарный подход, который используют люди по отношению к нечеловеческим существам, – он определяет, кто продолжит жить, а кто умрёт. Среди подобных бинарных конструкций: родной/чужой, здоровый/нездоровый, милый/мерзкий и другие. В этой связи возникают вопросы об этичности возрождения исчезнувших видов или истребления существующих, говорят эксперты.
Иногда бинарный подход применяется и к людям, отмечается в докладе. Например, трансгендеры уже сейчас сталкиваются с отторжением в обществе из-за отношения к их телам в рамке "мило/мерзко". В этой связи нужно задуматься, как будут относиться к биохакерам, биороботам, автономным роботам, химерам человека и животного в будущем.
Один из ответов – вывести решения, которые люди принимают по отношению к окружающей среде, и их последствия в юридическую плоскость. "Растёт понимание того, что нужно делать что-то новое, чтобы у наших детей была планета, на которой приятно жить, и тем более – можно выжить", – отметила соавтор доклада доктор Венди Шульц.
- В 2008 году Эквадор стал первой в мире страной, закрепившей права природы в своей Конституции. Закон признаёт неотъемлемые права экосистем на существование и процветание, даёт людям право подавать петиции от имени природы и обязывает правительства устранять нарушения этих прав. В 2022 году в Эквадоре юридически признали права диких животных.
- По состоянию на июнь 2021 года законы о правах природы действовали на местном и национальном уровнях как минимум в 39 странах.
В Абхазии назначили нового главного санитарного врача
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба представил коллективу Республиканской санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) нового руководителя – Аллу Беляеву.
«Алла Ивановна, вы будете возглавлять большой, слаженный и дружный коллектив. Мы вместе должны вывести работу СЭС совершенно на другой уровень. Вы прекрасно понимаете, какие задачи перед вами поставлены министерством здравоохранения. Ковид ещё не закончился, во всём мире есть вспышки, не нужно ослаблять бдительность. Вы являетесь большим профессионалом», – отметил Бутба.
Алла Беляева, в свою очередь, поблагодарила главу Минздрава за оказанное доверие, пишет агентство «Апсныпресс».
«Я надеюсь, что мы вместе с санитарной службой выполним все поставленные перед нами задачи, прилагая к этому максимум усилий», – сказала она.
Ранее должность главного санитарного врача Абхазии занимала Людмила Скорик. Против неё возбудили уголовное дело, обвинив в хищении более трех миллионов рублей. Скорик, летом покинувшая Абхазию, отвергает все обвинения.
Число жертв массированного удара по Украине достигло 11 человек
В результате массированного российского ракетного удара по городам Украины в понедельник погибли, по последним данным властей, 11 человек - из них 6 в Киеве и 4 в городе Днепр. Данные, которые приводят Национальная полиция и служба по чрезвычайным ситуациям, могут быть не полными. Число пострадавших, по всей видимости, превысило 100 - только в Киеве их более 50, в Днепре около 20.
Удары были нанесены и по другим крупным городам, таким как Харьков, Львов, Кривой Рог. Главной целью, судя по всему, были объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких областях Украины до сих пор отсутствует электроснабжение или отмечаются перебои с ним, есть также перебои с водой.
Так, во Львове по состоянию на 15.00 мск 90 процентов территории города оставалось без электричества, не ходили трамваи и троллейбусы. В городе также отсутствует горячее водоснабжение, холодная вода подаётся через резервные источники.
Власти призвали украинцев ограничить вечером, с 17 до 23 часов, потребление электроэнергии, чтобы не допустить веерных отключений электричества.
По данным Генштаба Вооружённых сил Украины, по территории страны было выпущено 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, около половины удалось сбить. Минобороны России сообщило о поражении всех целей.
Атака была крупнейшей с начала российского вторжения 24 февраля и затронула почти всю территорию страны. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось.
Поддерживающие Украину в войне против России страны Запада осудили массированный ракетный удар.
Сотрудник Госохраны пытался ввезти в Абхазию более 100 млн рублей
Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны (ГСО) самопровозглашенной республики Абхазия отстранили от занимаемой должности на время проведения расследования.
Руслан Чепи-ипа был задержан на российской стороне де-факто границы по реке Псоу, на автомобильном пункте пропуска «Адлер». Об этом сообщили в пресс-службе ГСО.
По информации ведомства, абхазский чиновник пытался вывезти из России в Абхазию крупную сумму наличных денег – более 100 миллионов рублей (более 1.5 млн долларов).
Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, Руслан Чепи-ипа перевозил деньги в чемодане.
- Уточнение: в первоначальной версии новости было ошибочно указано, что сотрудник Госохраны пытался вывезти деньги из Абхазии в Россию.
В Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии – российский военнослужащий Альберт Джуссоев. Об этом сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики.
«Альберт Джуссоев – офицер разведгруппы, героически погиб, пожертвовав своей жизнью ради спасения боевых товарищей в ходе выполнения боевой задачи на запорожском направлении. Группа попала в засаду противника, завязался ожесточенный бой, Джуссоев получил тяжелое ранение, потерял часть нижней конечности. Понимая, что бойцы погибнут, спасая его, он приказал оставить ему гранату и отступать. Он прикрывал своих сослуживцев пока был в состоянии. Альберт Джуссоев погиб, уничтожив группу противника», – сказано в сообщении.
По информации югоосетинского ведомства, тело военнослужащего было найдено спустя 14 суток, идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК.
С 2018 году Джуссоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Принимал участие в российском вторжении в Украину с первых дней.
Ранее сообщалось о смерти на войне в Украине 18 уроженцев Южной Осетии – добровольцев и военнослужащих РФ.
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