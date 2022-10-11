Югоосетинский лидер надеется на скорое завершение «спецоперации»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразил надежду на скорое завершение т.н. «специальной военной операции» в Украине.

«Я надеюсь, что в самое ближайшее время и спецоперация, и все негативные процессы, которые происходят в мире, завершатся, и мы будем чаще встречаться в разных регионах России, дружественных странах. Я думаю, долго ждать не придется», – сказал Гаглоев на встрече с делегациями из Абхазии и России, прибывшими в Цхинвали на празднование юбилея Юго-Осетинского университета.

Сегодня же в Цхинвали простились с погибшим на войне в Украине Альбертом Джуссоевым. Алан Гаглоев посмертно наградил его медалью «Защитнику Отечества».

«Нет ни одного человека среди нашей молодежи, который бы скрывался от мобилизации. Каждый из наших ребят считает своим долгом в это тяжелое время защитить народ Донбасса. Многие, проявив героизм и мужество, к сожалению, отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», – сказал Гаглоев.

Как сообщалось ранее, с 2018 году Джуссоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Он погиб на запорожском направлении.

По информации югоосетинского Минобороны, тело военнослужащего было найдено спустя две недели после гибели, идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК.