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Генеральное консульство Ирана открылось в армянском Капане
В Капане состоялось официальное открытие генерального консульства Исламской Республики Иран. Это первое генконсульство Ирана в Армении.
В церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел Армении и Ирана – Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиан.
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран «рассматривает безопасность Республики Армения и региона как свою безопасность».
«Наша политика заключается в уважении территориальной целостности, а также международно признанных границ», – сказал он.
«Сюникская область является одним из важнейших участков коридора Север-Юг. Мы считаем Армению одной из важнейших стран, находящихся на магистрали Север-Юг, и приложим все усилия для дальнейшего развития этого транзитного пути, а также грузовых и пассажирских перевозок по этому пути», – отметил он.
Абдоллахиан напомнил также о готовности Исламской Республики Иран открыть в городе Тебризе генконсульство Республики Армения.
Правительство Ирана приняло решение об открытии генерального консульства в Капане еще в декабре прошлого года, пишет Радио Азатутюн.
Министр иностранных дел Ирана находится в Армении со вчерашнего дня. Накануне он встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе совместной пресс-конференции министров Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть возможность предотвратить реализацию любой идеи по изменению границ.
Другие новости дня
Баку обвиняет ОБСЕ в «отказе от сотрудничества с Азербайджаном»
Официальный Баку обвиняет ОБСЕ в «отказе от сотрудничества с Азербайджаном» и угрожает отказаться от рассмотрения проекта бюджета структуры на следующий год, сообщает Радио Азатутюн.
«Вместо того, чтобы добиваться установления мира, внося вклад в укрепление доверия в регионе, они отказываются от сотрудничества с Азербайджаном и отдают предпочтение этой односторонней миссии «оценки потребностей» с уже предопределенными целями и результатами. Это даст обратный результат», - говорится в заявлении, распространенном от имени представительства Азербайджана в ОБСЕ в ходе обсуждения в Постоянном совете ОБСЕ бюджета организации на 2023 год.
«ОБСЕ является общим активом всех 57 государств-участников. Мы будем выступать против вопиющего нарушения и пренебрежения документами и решениями ОБСЕ и выступим против любых попыток подорвать дух сотрудничества, оставшийся внутри этой организации», - заявило азербайджанское представительство в международной структуре, пригрозив, что не будет рассматривать проект бюджета ОБСЕ на следующий год.
Накануне, 20 октября, МИД Азербайджана, также комментируя предстоящий визит миссии ОБСЕ в Армению, заявил, что это решение не обсуждалось ни в одной структуре ОБСЕ и решение не принималось. «Какая-либо группа, именуемая «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ», - заявили в дипломатическом ведомстве Азербайджана.
По приглашению официального Еревана 21 октября ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей. По сообщению ОБСЕ, целью этой миссии является оценка ситуации на некоторых участках границы. В состав технической группы войдут международные эксперты и представители секретариата ОБСЕ.
Теннисист Басилашвили признан невиновным по делу о насилии над женой
Тбилисский городской суд признал грузинского теннисиста Николоза Басилашвили невиновным по делу о насилии над женой – Нели Дорокашвили.
Судебное разбирательство длилось два года. В 2020 году Басилашвили задержали, освободив из-под стражи после выплаты залога в размере ста тысяч лари.
Николоз Басилашвили – первая ракетка Грузии. Он входил в двадцатку лучших теннисистов мира, а сейчас занимает 93-е место в мировом рейтинге.
Шведские дорожные камеры находят в российских беспилотниках
В Швеции участились случаи кражи фотокамер дорожной полиции с автомобильных трасс. Об этом сообщает газета Aftonbladet. В то же время Министерство обороны Украины утверждает, что обнаружило камеры похожей модели в сбитых российских беспилотных летательных аппаратах. Шведская сторона подтвердила, что ей известна эта информация.
По заявлению шведской полиции, за последние месяцы с автодорог страны пропало более 100 приборов автоматического контроля скорости. Как уточнила представитель Шведской транспортной администрации Ева Лундберг, некоторые из них потом находят вскрытыми: из них удалены именно фотокамеры, а остальные части аппаратуры - радары и процессоры, - остаются нетронутыми.
В Украине было опубликовано видео с разборкой разбившегося российского беспилотника «Орлан». Летательный аппарат сделан во многом кустарно. На кадрах видно, что в дрон вмонтирована фотокамера похожего типа.
Пресс-секретарь шведской полиции безопасности (Säpo) Фредрик Хультгрен-Фриберг заявил, что в ведомстве осведомлены о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками, но подчеркнул, что не вправе разглашать подробности разведывательной работы.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Швеция приняла решение отказаться от своего традиционного нейтралитета и подала заявку на вступление в НАТО. Она также присоединилась к многочисленным санкциям, наложенным Евросоюзом на Россию и Беларусь.
На «Верхнем Ларсе» и «Нижнем Зарамаге» больше не будут вручать повестки
На пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» с 22 октября больше не будет мобильных военкоматов, установленных там после объявления «частичной мобилизации» и наплыва желающих проехать через КПП. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала», – сообщил глава региона в телеграм-канале.
Меняйло добавил, что пограничники уже располагают «всеми необходимыми сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны».
18 октября сообщалось, что на «Верхнем Ларсе» на границе России и Грузии было выдано более 200 повесток, а на «Нижнем Зарамаге» – более 30.
Ранее глава Северной Осетии заявил, что к нему поступают жалобы на мобилизацию жителей Южной Осетии. При этом Сергей Меняйло говорил, что они безосновательны. В Цхинвали при этом указывали, что во Владикавказе не учитывают двойного гражданства призываемых и требовали убрать с «Нижнего Зарамага» призывной пункт.
В Украине погиб IT-специалист банка, которому полагалась бронь
В Украине под миномётным обстрелом погиб сотрудник российского "Райффайзенбанка" Тимур Измайлов, который был мобилизован несмотря на то, что ему полагалась бронь. Об этом сообщил его адвокат Константин Ерохин.
33-летний Измайлов занимал одну из ключевых IT-должностей в банке. Он занимался сопровождением системы "Мир". Родственники Измайлова сообщают, что его пригласили в военкомат ещё 18 сентября, за три дня до мобилизации, якобы для "уточнения документов". Там ему вручили повестку на учебные сборы, которые должны были пройти 22 сентября. 23 сентября Измайлова мобилизовали, 7 октября он оказался в зоне боевых действий в Украине, а 13 октября погиб.
По словам адвоката, Измайлову полагалась отсрочка, как IT-специалисту системно значимого банка. Ранее Минобороны заявляло, что от мобилизации будут освобождены IT-специалисты, сотрудники компаний операторов связи, СМИ и банков. Ерохин сообщает, что списки на "бронь" до сих пор не дошли до военкомата. "Подано более семи жалоб. Подан иск. Поданы обращения на все горячие линии. Публикации в СМИ и т. д. И такой итог." - написал адвокат. Родственники Измайлова заявили, что в начале октября приходили с необходимыми документами в военкомат, но там им заявили, что эти документы ничего не значат и, что "раз он мобилизован, то будет служить".
Сибирь.Реалии в пятницу сообщает о гибели в Украине мобилизованного отца троих детей из Бурятии Андрея Хомиченко. При этом российские власти в октябре пообещали предоставить многодетным отцам отсрочки, руководствуясь новыми "директивами Генштаба". Эти директивы нигде не опубликованы, а закон о мобилизации позволяет призывать отцов троих детей на войну.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 10 тысяч мобилизованных россиян вернули домой. По его словам, в случаях, когда гражданин призывается по ошибке, проводится разбирательство.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии
Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратится к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о даровании ей статуса автокефальной, то есть полностью независимой от РПЦ, церкви.
Решение об этом было принято 20 октября на соборе ЛПЦ, который прошёл в рижском Храме всех святых. Официального сообщения о решениях собора пока нет, однако о них сообщают латвийские СМИ Delfi и bb.lv со ссылкой на участников собора, мирян и священников. Утверждается, что из 161 делегата собора 160 было за обращение к патриарху и только один против.
Обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался расколом, - отмечает Delfi.
8 сентября Сейм Латвии - на фоне войны в Украине - принял представленные президентом страны поправки к закону "О Латвийской православной церкви", согласно которым эта церковь должна стать полностью независимой от Московского патриархата. На следующий день появилось заявление ЛПЦ, в котором было сказано, что государство установило статус церкви как автокефальный и юридически независимый "ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии", при этом подчёркнуто, что изменение статуса не меняет догматы веры и внутреннюю церковную жизнь.
Согласно закону, до 31 октября должны быть внесены соответствующие поправки в устав ЛПЦ. Как сообщается, они обсуждались 20 октября на соборе. Участники собора, которых цитируют латвийские СМИ, пишут о том, что сейчас "идёт канонический процесс утверждения самостоятельности нашей Церкви от Московской Патриархии".
В РПЦ в пятницу сообщили, что пока не получили официального обращения от Латвийской церкви. Ранее РПЦ осудила принятие закона в Латвии.
- Латвийская православная церковь получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году. В мировой православной традиции предполагается, что для признания автокефалии разрешение на независимость поместной церкви должна дать её материнская церковь, то есть в данном случае РПЦ.
- Власти Латвии, Украины и ряда других стран обвиняют руководство РПЦ в поддержке агрессии против Украины. Патриарх Кирилл неоднократно заявлял о "героизме" российских военных и о том, что в Донбассе идёт некая метафизическая борьба со злом, ряд священников и иерархов РПЦ открыто высказываются в поддержку войны.
- В 2019 году была провозглашена автокефалия Православной церкви Украины. Томос об автокефалии выдал не Московский патриархат, а Константинопольский. В РПЦ сошли эти действия расколом. Украинская православная церковь, которая после образования ПЦУ осталась самоуправляемой частью РПЦ, после российского вторжения в Украину заявила о своей независимости. Её статус в данный момент не определён - РПЦ не предоставляла ей автокефалию и в то же время не обвиняла в расколе.
Гражданам Украины запрещают выезд из России в Беларусь
Граждане Украины, желающие выехать из России в Беларусь по железной дороге, при покупке билетов получают уведомления, в которых написано, что они будут высажены из поезда. Телеканал "Дождь" сообщил как минимум о пяти таких случаях.
В уведомлениях, которые не содержат информации о том, кем они выданы, указано, что "в настоящее время пересечение границы России на российско-белорусском участке иностранными гражданами является нарушением правил пересечения государственной границы". Потенциальных пассажиров предупреждают, что пограничная служба высадит их из поезда и наложит штраф от двух до пяти тысяч рублей. При этом никаких ссылок на действующие нормы закона или подзаконные акты в тексте уведомлений не имеется. Комментариями пограничных ведомств России и Беларуси "Дождь" не располагает.
Юристы правозащитного проекта Every Human Being, впервые сообщившего о ситуации, подчёркивают, что запрета на выезд из России иностранцев в российском законодательстве нет; никаких новых приказов, которые содержали бы такой запрет, тоже не публиковалось. Нет подобных норм и в белорусском законодательстве. "Это очередной инструмент запугивания и прямой сигнал насильно депортированным в РФ украинцам, что выехать у них не получится," - считает основатель проекта Полина Мурыгина.
- Ранее сообщалось, что граждане Украины испытывали трудности при пересечении границ России со странами Евросоюза: некоторых из них задерживали на пограничных пунктах и подвергали длительным допросам, однако после них всё же пропускали в страны назначения.
- Граждан России призывного возраста после объявления Владимиром Путиным мобилизации несколько раз снимали с поездов, следовавших из России в Беларусь.
Путин создал Координационный совет по снабжению армии
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов. О необходимости создать такой орган - не предусмотренный законодательством - Путин говорил на этой неделе на заседании Совета безопасности.
Согласно указу, совет должен координировать работу органов власти по снабжению армии и других силовых структур во время специальной военной операции (так власти России называют войну в Украине). Прокремлёвские блогеры сравнивали эту структуру с действовавшим во время Второй мировой войны в СССР Государственным комитетом обороны. ГКО, впрочем, в отличие от нового совета, принадлежала вся полнота власти.
Сам Путин не вошёл в состав Координационного совета. Его возглавил глава правительства Михаил Мишустин. В состав совета вошли несколько вице-премьеров, ряд министров, руководители силовых ведомств и мэр Москвы.
В ходе войны, а в особенности после начала мобилизации, от российских военных, их родственников и активистов поступали многочисленные жалобы на снабжение армии.
Санкции Киева затронули бывших абхазских и югоосетинских чиновников
Санкции, утвержденные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, затронули бывших чиновников из самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
В документе указано, что данные лица в качестве наблюдателей принимали участие в выборах в т.н. «ДНР» и «ЛНР». Речь идет о непризнанном международным сообществом голосовании, прошедшем в конце 2018 года.
В санкционный список попали:
- Руслан Тедеев – экс-заместитель председателя югоосетинского парламента;
- Бахва Тедеев – экс-депутат югоосетинского парламента;
- Игорь Чочиев – экс-депутат югоосетинского парламента;
- Давид Газзаев – бывший советник югоосетинского президента;
- Игорь Козаев – экс–руководитель администрации югоосетинского президента;
- Олег Аршба – заместитель главы абхазского МИДа;
- Тамаз Гогия – экс–председатель абхазского ЦИКа;
- Алмасхан Ардзинба – экс–депутат абхазского парламента.
Отметим, что санкции против вышеперечисленных лиц Украина уже вводила в 2019 году. Новые меры вводятся сроком на пять лет. Они, в частности, предусматривают запрет на въезд в Украину, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие ограничения.
Как сообщалось ранее, Зеленский ввел санкции против российских бизнесменов, а также родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
В Южной Осетии выясняют обстоятельства гибели ребенка в больнице
Кабинет министров самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудил в ходе заседания правительства резонансный случай в больнице, произошедший накануне – смерть маленького ребенка.
Как пишет агентство «Рес», руководитель администрации президента Алан Джиоев обратился к и.о. министра здравоохранения Алле Чочиевой с просьбой доложить о принимаемых мерах по выяснению обстоятельств произошедшего.
По словам Чочиевой, ребенок поступил в приемное отделение цхинвальского республиканского медцентра в 5:20 с симптомами бронхообструктивного синдрома.
«Ребенку в приемном отделении детской больницы была оказана первая помощь. Как доложил руководитель учреждения, помощь была оказана в соответствии с порядками и стандартами оказания помощи. Полчаса ребенок находился в приемном отделении. Дальше было принято решение перевести его в соматическое отделение. По пути в отделение ребенку резко стало плохо, и не доходя уже до реанимации, произошла остановка сердца», – сказала Чочиева.
И.о. министра уточнила, что попытки реанимировать ребенка не привели к желаемому результату.
«Тело вывезли в Северную Осетию на экспертизу. Мы не смогли организовать судмедэкспертизу на месте. Наш специалист отказался её проводить, хотя в соответствии со своими функциональными обязанностями она должна проводить это исследование», – проинформировала Чочиева.
Сообщается, что историю болезни ребенка изъяли правоохранительные органы. Чочиева добавила, что в отношении местного судмедэксперта также будут приняты соответствующие меры.
Алан Джиоев поручил Чочиевой провести служебное расследование по данному трагическому инциденту.
Новым британским премьером тори видят Джонсона, Сунака или Мордонт
Сегодня в Великобритании начинается новая гонка за кресло премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Для выдвижения потенциальному кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее ста своих коллег – депутатов Палаты общин от Консервативной партии, которая имеет в парламенте большинство.
В нижней палате британского парламента сейчас 357 депутатов-тори, а значит, баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, который и станет премьер-министром, смогут максимум три кандидата. Пока никто не объявил о своём выдвижении, однако депутаты-консерваторы уже начали публично высказываться в поддержку потенциальных кандидатов.
Подсчёт их высказываний ведёт газета The Telegraph. По её последним данным, бывшего министра финансов Риши Сунака поддержали 48 депутатов, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – именно после него этот пост заняла Лиз Трасс – 37. В поддержку лидера Палаты общин Пенни Мордонт высказались 16 депутатов. Аналогичный подсчёт ведёт сайт Guido Fawkes.
Если к утру понедельника, 24 октября, сто голосов сумеет собрать лишь один кандидат – он безоговорочно станет новым премьер-министром Великобритании. Если же не менее ста голосов получат несколько претендентов – состоится второй тур. В таком случае за кандидатов смогут проголосовать онлайн все квалифицированные члены Консервативной партии, а окончательные результаты будут объявлены в пятницу, 28 октября.
Официально пока никто из консерваторов не объявлял о том, что будет бороться за лидерство. Джонсон летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. По оценкам букмекеров, сейчас он один из фаворитов, однако главным фаворитом считается Сунак.
- Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании рекордные 45 дней.
- В истории Великобритании женщины занимали пост премьер-министра лишь трижды. Ими были Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс.
Арестович о Грузии: будем проецировать туда силу, должны спасать грузин
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в будущем будет «спасать грузин».
«Мы будем проецировать туда силу, мы должны будем спасать грузин. Спасать Молдову, Армению. Всех спасать. Это хорошая история, потому что для миллиона наших пацанов и девчат, которые отвоевали, всегда найдется работа в ближайшее время на постсоветском пространстве», – отметил он, добавив, что имеет в виду «миротворцев, стабилизационные операции, гуманитарную операцию».
Арестович обсудил с украинскими журналистами ситуацию в Грузии. Он назвал правительство страны «пророссийским, которое неспособно принимать решения, которое разрушило все, что создал Саакашвили». Арестович ссылается на грузин, которые, по его словам, указывают на наличие коррупции в полиции, «где все продается».
Обсуждая миграцию россиян, журналист Николай Фельдман сказал, что «русские готовятся аннексировать Грузию». А Арестович предположил, что Россия, структурно изменив состав населения в некоторых областях, может провести там фейковые референдумы и присоединить территории.
Арестович и ранее делал скандальные заявления, которые вызывали критику со стороны грузинских властей. Он, в частности, говорил, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию», а политике властей Грузии на выборах даст оценку грузинский народ.
Новое заявление совпало с решением президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах
Присяжные в Нью-Йорке вынесли вердикт по гражданскому делу о сексуальных домогательствах, в которых обвинялся актёр Кевин Спейси. Другой актёр, Энтони Рэпп, в 2017 году заявил, что Спейси приставал к нему в 1986 году на вечеринке. Рэппу тогда было 14 лет, Спейси уже был совершеннолетним.
По утверждениям актёра, Спейси, который был сильно пьян, пытался склонить его к сексу. Присяжные пришли к мнению, что Рэпп не сумел доказать свои утверждения.
Иск был подан в суд в 2020 году, Рэпп требовал около 40 миллионов долларов компенсации. Спейси отрицал обвинения. При этом он говорил, что не помнит случая, о котором говорил Рэпп, но всё же принёс ему извинения на случай, если он действительно в пьяном виде вёл себя так, как описывал Рэпп.
Этот актёр был не единственным, обвинившим Спейси в домогательствах. Обвинения привели к тому, что актёр, двукратный обладатель "Оскара", был уволен из сериала "Карточный домик" и других проектов. При этом суды в США пока не вынесли ни одного вердикта против Спейси по делам о домогательствах, связанных с обвинениями против него.
Дела против Спейси рассматриваются и в Британии, где около 20 сотрудников театра "Олд Вик" подали жалобы на его неподобающее поведение - он какое-то время был художественным руководителем театра.
В Херсоне нанесён удар по Антоновскому мосту
Украинские военные вечером в четверг нанесли удар по району Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщает местное интернет-издание "Мост", которое предполагает, что в это время по переправе, сооружённой около моста, передвигались российские военные и техника. Отмечается также, что этот район незадолго до обстрела посетили замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.
О ракетном обстреле района переправы сообщают также ряд украинских и российских телеграм-каналов.
Заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что при ударе по переправе 4 человека были убиты и около 10 ранены. По его данным, среди погибших и пострадавших мирные жители и местные пророссийские журналисты.
Во время активных боевых действий проверить, насколько утверждения сторон соответствуют фактам, не всегда возможно.
Антоновский мост, связывающий Херсон с левым берегом Днепра, выведен из строя в результате украинских ракетных обстрелов. Рядом с мостом сооружена паромная переправа, по которой в последние дни организовано перемещение жителей Херсона и других правобережных районов области на левый берег. Оккупационные власти призывают жителей уезжать, утверждая, что украинские войска готовят наступление и обстрелы Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, при отступлении они могут подорвать дамбу. Российская сторона обвиняет в таких планах Украину.
Утром в пятницу власти Харькова и Запорожья заявили о российских ракетных обстрелах этих городов. В Запорожье, по данным местных властей, пострадали жилые дома и инфраструктура города, данных о пострадавших пока нет. В Харькове был поражён промышленный объект, сообщается о 6 раненых.
ЕП поддержал непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали
Европейский парламент одобрил инициативу о непризнании для поездок в ЕС загранпаспортов, выданных Россией на «незаконно оккупированных территориях Украины и Грузии».
Как сообщается на сайте Европарламента, для принятия законодательного проекта согласован мандат на переговоры с Советом ЕС. 540 депутатов голосовали за, 6 были против, 36 воздержались.
Депутаты Европарламента отметили, что аннексия Россией Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины является незаконной, и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых самопровозглашенных регионов – Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому государства-члены ЕС и союзники из Европейской экономической зоны больше не должны принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах.
Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не следует принимать в будущем.
Ранее решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии, согласовали послы стран ЕС.
Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
Зеленский заявил о минировании российской армией Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области.
Зеленский сказал об этом в четверг, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета в Брюсселе. "У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".
Украинский президент добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция – вода для неё берется именно из Каховского водохранилища. Зеленский выступил за отправку на Каховскую ГЭС международной наблюдательной миссии и возвращение туда украинского персонала.
Дамба на Каховской ГЭС - одна из трех находящихся под контролем России переправ через Днепр. В недавнем анализе американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские военные могут при отступлении из Херсона взорвать её, чтобы затопить город и его окрестности, отмечает Русская служба Би-би-си.
Во вторник на этой неделе командующий объединённой группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил в первом после недавнего назначения публичном выступлении, что удары по плотине планируют украинские военные. Американские эксперты из ISW увидели в этом признак того, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом" и возложить ответственность за возможную катастрофу на Украину.
- Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона смс-ки, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии. Глава оккупированного региона Владимир Сальдо распорядился эвакуировать на левый берег Днепра с правого все местные пророссийские органы власти. Днём ранее Сальдо объявил, что жителей четырех районов "организованно переместят" на левый берег и в Россию, отметив, что это может затронуть 50-60 тысяч человек. Замглавы пророссийской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов заявил, что очень скоро может начаться украинское наступление.
- Генерал Сергей Суровикин в выступлении во вторник назвал обстановку на херсонском направлении "весьма непростой". "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", - сказал Суровикин, не исключив "принятия непростых решений".
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
США: иранские военные в Крыму помогают операторам дронов
Небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Россией Крыму, "непосредственно участвуя" в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.
По словам Кирби, Иран направил сравнительно немного военных специалистов с целью помочь россиянам в запусках военных беспилотников. О том, что в Крыму находятся военнослужащие иранского корпуса стражей исламской революции, которые помогают эксплуатировать иранские дроны также заявило британское правительство.
"По имеющейся у нас информации, иранцы направили в Крым инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию техники, в то время как пилотируют беспилотники россияне", - сообщил Джон Кирби. Он добавил, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против Ирана и найти способы затруднить продажу такого вооружения России.
Необходимость посылки инструкторов скорее всего была вызвана проблемами, которые стали очевидными после первых попыток использования иранских дронов для нанесения воздушных ударов по целям в Украине. По данным американской разведки, начав их эксплуатацию в августе, россияне столкнулись с отказами оборудования, возможности дронов не соответствовали спецификациям, заявленным производителями. Скорее всего, причиной было отсутствие у россиян опыта эксплуатации этого вооружения.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили о том, что поставки Ираном беспилотников России производятся в нарушение резолюции Совета безопасности ООН 2015 года, согласно которой в обмен на ослабление режима санкций Тегеран брал обязательство не экспортировать определенные виды вооружений. США и союзники намерены вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. Москва и Тегеран настаивают на том, что Россия не импортирует иранские беспилотники.
Югоосетинские власти освободили задержанного днем ранее жителя села Бершуэти
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером освободили гражданина Грузии, 55-летнего Тамаза Глурджидзе. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
Житель села Бершуэти был задержан 19 октября. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы.
«После получения информации о незаконном задержании сразу же была активирована «горячая линия» и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центральных властей. Информация была передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и нашим международным партнерам. Вся ответственность за деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», –заявили в СГБ Грузии.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
В ФРГ пожар в приюте для беженцев из Украины расследуют как поджог
В германской земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке страны, пожар уничтожил приют (шелтер) для украинских беженцев.
Полиция сообщила в четверг, 20 октября, что расследует произошедшее как поджог.
14 человек, живших в этом приюте в населенном пункте Грос-Штремкендорф, а также трое его сотрудников были спасены и не пострадали. Пожар в здании бывшего отеля вспыхнул ночью 19 октября. «Следствие склоняется к версии поджога, не исключена политическая подоплека», - отметили в полиции.
Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер подчеркнула, что если версия поджога подтвердится, то ответственные за это «бесчеловечное преступление» будут наказаны по всей строгости закона.
Содействие расследованию оказывает полицейское подразделение соседнего города Росток, которое занимается политически мотивированными делами.
Отмечается, что двумя днями ранее, 17 октября, у входа не территорию шелтера обнаружили свастику. И это обстоятельство сейчас тоже изучается.
Более миллиона беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети, прибыли в ФРГ с начала российского военного вторжения в их страну почти 8 месяцев назад. В основном людей встречали тепло, многие германские семьи размещали украинцев в своих домах и квартирах. С недавних пор кое-кто высказывает недовольство и враждебность по отношению к беженцам из Украины и другим иностранцам. Но таких голосов меньшинство.
Российский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом
Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны геноцидом и военным преступлением. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов города.
В суд с соответствующим иском обратилась прокуратура Петербурга, которой это поручил генпрокурор России Игорь Краснов. Ведомство требовало признать, что блокада Ленинграда, которая велась «оккупационными властями и войсками Германии и военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии», была геноцидом и военным преступлением.
Италия и Финляндия в годы войны были союзниками нацистской Германии. Другие перечисленные государства были или оккупированы Германией, или же, как Чехия, вовсе не существовали; Латвию Советский Союз официально считал своей частью – Латвийской ССР. Эти страны не участвовали в войне против СССР, на стороне Германии воевали добровольцы из них.
Суду прокуратура сообщила, что ущерб от блокады составил 35,3 триллиона рублей. По данным ведомства, количество жителей, погибших в результате блокады, составило не менее 1 миллиона 93 тысяч человек. Ранее считалось, что в блокадном Ленинграде погибли около 649 тысяч человек.
- Ленинградский областной суд 10 октября удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании действий немецких войск и их союзников на территории области в 1941-1944 годах военными преступлениями и геноцидом. Суд постановил, что от действий немецких войск пострадали не менее 435 тысяч мирных жителей и военнопленных.
- В августе 2021 года Псковский областной суд признал преступления, совершенные в регионе в годы Второй мировой войны нацистами, геноцидом народов Советского Союза.
- В 2020 году суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942-1943 году. Тогда, по версии следствия, немецкие войска, их союзники и коллаборационисты убили не менее 2600 советских граждан.
Суд в Москве заочно арестовал Марину Овсянникову
Суд в Москве заочно арестовал бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которую обвиняют по делу о фейках про армию России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Овсянниковой назначили арест сроком почти на два месяца. С августа этого года она была под домашним арестом. Однако в октябре стало известно, что журналистка сбежала вместе с дочерью. МВД обявило ее в розыск. По словам адвоката Овсянниковой, его подзащитная находится за границей. При этом ранее суд не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала.
Дело в отношении Овсянниковой было заведено из-за антивоенного пикета напротив Кремля. Она держала плакат с фотографиями погибших украинских детей.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время», в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в «организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления». Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.
Норвегия приостановила обработку ходатайств россиян об убежище
Норвегия приостановила процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами России. Об этом, в частности, пишет в четверг «Немецкая волна».
Как следует из публикации издания, решение приняло Норвежское иммиграционное управление.
Сейчас на норвежской границе находятся около 300 россиян, запросивших в стране убежище, но власти Норвегии, входящей в Шенгенское соглашение, дожидаются выработки единой позиции в вопросе о массовом притоке россиян руководством Европейского Союза. «Это очень сложная и ответственная ситуация, мы должны тщательно все оценить. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим посмотреть, как с этим будут поступать в остальной Европе», - пояснила сотрудница иммиграционного управления Венче Фоне. Она отметила, что ни одно дело россиян еще не было рассмотрено, и, таким образом, ни на одно заявление еще не был дан какой-либо ответ.
Одновременно Венче Фоне сказала, что в Осло понимают, что многие граждане России бежали в Норвегию, чтобы их не мобилизовали и не отправили воевать с Украиной.
Европейская комиссия после объявления в России мобилизации 21 сентября и аннексии самопровозглашенных «ЛНР» «ДНР», а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей рекомендовала ужесточить визовые требования к россиянам, в частности, более детально проверять, не представляет ли собой заявитель угрозу для безопасности ЕС.
Страны Евросоюза и Норвегия в феврале, после начала российского вторжения в Украину, запретили россиянам пользоваться дронами на своей территории. За последнюю неделю за нарушение этого правила в Норвегии были арестованы семь человек – четверо из них, как утверждали власти, фотографировали с воздуха стратегические объекты.
Лондон вслед за ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России
Великобритания ввела санкции против трех иранских генералов и одной связанной с производством оружия фирмы в Иране - в связи с информацией об использовании Россией иранских дронов для ударов в ходе войны в Украине.
Британское министерство финансов добавило в санкционный список против Ирана компанию Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотных аппаратов серии «Шахед». Именно они упоминались в сообщениях об обстрелах украинских городов, в частности, объектов энергоснабжения в последние недели. В Лондоне подчеркивают, что дроны поставляются в Россию «для использования в незаконном вторжении на украинскую территорию».
Ранее в четверг решение об ужесточении санкций против Тегерана за беспилотники, которые Россия применяет в Украине, одобрили страны-члены Евросоюза. Об этом сообщило в твиттере руководство председательствующей сейчас в ЕС Чехии. Позднее решение было опубликовано в Европейском журнале, что означает его автоматическое вступление в силу.
Под европейские санкции тоже попала Shahed Aviation Industries и три иранских военачальника - это глава Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани. Их потенциальные счета в ЕС будут заморожены, также им запрещены поездки в страны-члены блока.
За последние дни Россия нарастила применение иранских беспилотников «Шахед-136» при атаках в Украине. При этом и Москве, и в Тегеране отрицают сведения о сделке по поставкам в Россию иранского вооружения.
Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Тем самым украинские власти впервые дали комментарий об ответственности за инцидент. Свое заявление Зеленский сделал в интервью канадскому телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно» - сказал президент Украины про взрыв на Крымском мосту. Российские власти возлагают вину на украинскую сторону. Президент Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины.
Ранее Киев неоднократно говорил о том, что считает мост легитимной военной целью. После взрыва украинские чиновники, с одной стороны, выражали удовлетворение в связи с разрушением моста, с другой, писали о том, что взрыв мог быть делом российских спецслужб.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве.
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