До 100 человек были задержаны во время акции протеста в Баку. Вышедшие на митинг, организованный оппозиционной партией «Народный фронт», требовали свободы собраний, освобождения политзаключенных, открытия сухопутных границ Азербайджана и проведения свободных выборов.

Акция была назначена на 16:00 перед зданием Исполнительной власти, за час до этого полиция оцепили территорию вокруг городской администрации. С обеих сторон пешеходной дороги в направлении к мэрии были сосредоточены сотрудники полиции. Большое число полицейских автомобилей и два спецавтобуса были пригнаны к станции метро «Ичери шехер».

Как пишет SOVA со ссылкой на Turan.az, примерно с 15:40 полиция стала задерживать всех, кто появлялся и выступал перед журналистами на площадке перед станцией метро, в том числе женщин.

Участники акции применили новую тактику: они появлялись на месте акции по одному и не сразу. Потом протестующие стали появляться группами по 4-6 и более человек, скандируя: «Свободу!», «В отставку!», «Свободу политзаключенным!» Благодаря этому, время акции растянулось и полиция не могла задержать сразу всех.

Протестующих задерживали и затаскивали в полицейские машины и спецавтобусы, но полицейских машин не хватало и были вызваны новые. Наибольшую активность проявила группа женщин, которая продолжала выкрикивать антиправительственные лозунги из полицейского автобуса, пишет агентство. В общей сложности протест продолжался в течение часа.

Несмотря на разгон и задержания председатель «Народного фронта» заявил, что митинг прошел «успешно». «Несмотря на то, что до 100 активистов партии были задержаны у себя дома, а многие протестующие были арестованы на дорогах, так и не добравшись до места проведения акции, сотни членов партии и других протестующих прошли к месту проведения акции», - написал он в Facebook после митинга.