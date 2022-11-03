С начала года граждане России купили в Грузии почти 3 тысячи квартир

Национальное агентство государственное реестра предоставило данные о рабочем статусе и приобретении имущества гражданами России, въехавшими в Грузию после начала войны в Украине.

Выписка обнародована в ответ на официальный запрос издания «Батумелеби».

Бизнес: Гражданами России с марта по середину октября зарегистрировано в Грузии 711 юридических лиц. Статус индивидуальных предпринимателей получили 9789 граждан России.

Приобретение недвижимости: 2 585 граждан купили 2 964 квартиры, общей площадью 189 084 квадратных метров в период с 1 марта по 12 октября.

Приобретение земли: 252 гражданина России приобрели в Грузии 249 земельных участков общей площадью 37,9 га. В том числе 61 земельный участок без зданий и сооружений, на остальных есть строения и конструкции. Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут приобретать землю только несельскохозяйственного назначения.

Трудоустройство: с 1 января по 1 августа текущего года в Грузии трудоустроено 1493 иностранца. 977 из них являются гражданами России - данные Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.

Общее число: МВД Грузии ранее сообщило в ответ на депутатский запрос, что в 2022 году, по 30 сентября, в Грузию въехали и к этому времени все еще проживают на территории страны 112 733 гражданина России. Это 3,05% населения Грузии.