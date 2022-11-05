Вице-спикер Сейма Польши: У нашего посольства очереди, грузины массово уезжают

Индийская сервисная IT-компания Infosys, основанная тестем премьер-министра Великобритании Риши Сунака Нараяной Мурти, продолжает операции в России больше чем через полгода после заявлений об уходе из страны. Об этом пишет газета The Guardian.

Компания продолжает оплачивать офис с сотрудниками и платить местным субподрядчикам, работая на неназванного глобального клиента, передает газета. Представитель компании заявил журналистам, что последние работавшие с клиентами сотрудники уволились «в последние недели».

В апреле исполнительный и управляющий директор компании Салил Парех заявлял, что компания начала переносить бизнес из России. По его словам, в Infosys были «очень обеспокоены» ситуацией в Украине и выделили 1 миллион долларов на гуманитарную помощь. Он утверждал, что у московского офиса нет ни одного клиента из России. Через семь месяцев после этого заявления на внешней стене дома, где располагается офис компании, оставалась висеть табличка с ее логотипом, пишет The Guardian.

Великобритания придерживается одной из самых жестких в мировой политики линий в отношениях с Россией. Лондон активно поддерживает Украину в войне, отправляя военную помощь, обучая военный персонал и оказывая дипломатическую поддержку.

Британская оппозиция требовала от Сунака объяснить, почему его семья продолжает зарабатывать деньги в России во время войны. При этом Infosys - индийская компания, политика страны по отношению к Москве гораздо мягче.

Жене премьер-министра принадлежит всего 0.91% акций Infosys . Однако эта доля оценивается в 700 миллионов долларов, а компания целиком - в 77 миллиардов.