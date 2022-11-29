Работники Тбилисского метрополитена требуют повышения заработной платы

Работники тбилисского метро требуют повышения заработной платы на 20% - если с транспортной компанией договориться не получится, возможна забастовка. В этом случае остановится метро, которым ежедневно пользуется около полумиллиона человек.

Тбилисская транспортная компания подтверждает запланированную встречу с профсоюзами метрополитена. В компании говорят, что обсуждают с сотрудниками повышение заработной платы, предусмотренное бюджетом на 2023 год, сообщила грузинская служба Радио Свобода.

В тбилисском метрополитене работает более двух тысяч человек, интересы четверти из них представляет независимый профсоюз Ertoba 2013. В организации заявили, что решения будут приниматься в зависимости от итогов встречи. В случае, если договоренностей не будет, сотрудники метрополитена могут начать забастовку в новом году.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Тбилисский метрополитен уже бастовал летом 2018 года, - тогда встали все 23 станции и город был парализован. После забастовки зарплаты у сотрудников повысились на 10-30%. Повышение на 15% было и в начале этого года, но работники метро говорят, что «все съела инфляция».

«Заработная плата должна быть увеличена на 20% на фоне инфляции и роста цен на потребительские товары в стране. Это даже не повышение зарплаты, а индексация. Увеличить эту сумму на 20% перед работниками – прямая обязанность работодателей», – сказал председатель профсоюза «Эртоба 2013» Рати Капанадзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в будущем году запланировано повышение зарплат работникам столичного метрополитена на 10%. Пока неясно, удовлетворит ли это профсоюз.