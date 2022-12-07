Госсекретарь США отреагировал на воздушные удары по целям в России

Национальный совет Латвии по электронным СМИ решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала «Дождь». Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

По его словам, решение принято с учетом «государственной безопасности и общественного порядка». Аболиньш говорит, что руководство телеканала не понимало характер и серьезность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом.

«Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес», – сказано в заявлении «Дождя».

Ранее телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за изображение карты аннексированного Крыма в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Сообщалось, что канал могут лишить разрешения на вещание за три серьёзных нарушения.

2 декабря стало известно, что латвийская служба госбезопасности начала расследование из-за сообщений «Дождя», которые, по данным ведомства, могли свидетельствовать о помощи, оказываемой телеканалом солдатам российской армии.

Поводом для заявлений латвийских властей в адрес телеканала «Дождь» стали высказывания ведущего Алексея Коростелёва в эфире программы «Здесь и сейчас» вечером 1 декабря. Журналист обратился к зрителям с просьбой присылать на почту или в телеграм сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях российской армии в войне с Украиной.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал Коростелёв.

2 декабря «Дождь» сообщил, что прекратил с журналистом сотрудничество.

«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелёвым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне», – сказала глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко отметил, что реплика Коростелёва «вводит в заблуждение зрителей» и «создаёт ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии России». Телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, сказал Дзядко.

Алексей Коростелёв, комментируя случившееся, написал в телеграме, что он никогда не обращался с просьбой о помощи для российской армии.

«Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать», – сообщил журналист, отметив, что его слова были вырваны из контекста.

По словам Коростелёва, он помогает мобилизованным только тем, что рассказывает о них.

«Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России – странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же», – пишет журналист.

После увольнения Коростелёва об уходе с телеканала объявили журналисты «Дождя» Владимир Роменский и Маргарита Лютова.