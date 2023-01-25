Зурабишвили - Зеленскому: Ваша победа будет нашей победой

За подписку на аккаунты, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в запрещенной в России соцсети инстаграм обещают полтора десятка айфонов и спортивный Mercedes-AMG GT. Общая стоимость призов составляет почти 10 млн рублей. За счет каких средств были куплены обещанные подарки, неизвестно, сообщает Кавказ.Реалии.

Информация о конкурсе появилась на странице блогера и основателя лиги боев по смешанным единоборствам среди непрофессионалов Hype Fighting Championship Асхаба Тамаева. Подписаться нужно на аккаунты ya_pomoshnik_kra_95 – его связывают с самим Кадыровым, власти Чечни заявляли, что аккаунт, якобы, ведет помощник политика Умар Даудов. А также страницы bugor_jr и bugor_jr, которые принадлежат племяннику главы Чечни и, до недавнего времени, министру спорта республики Хамзату Кадырову, и dustum – это аккаут 15-летнего сына политика Адама Кадырова.

Эти страницы имеют от 621 тысячи до 8,5 млн подписчиков, часть из которых может быть ботами, на это указывает ряд факторов. Имея два с половиной миллиона подписчиков в телеграме, Рамзан Кадыров не отказывается от инстаграма. Например, аффилированный с ним аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, 11 марта заявивший о прекращении «работы», не удаляя этот пост, уже в начале апреля продолжил публикацию материалов о Кадырове и войне в Украине.

Социальную сеть инстаграм заблокировали по требованию Генпрокуратуры России в марте 2022 года. После этого соцсеть покинули 54% российских авторов, а публикаций из России стало на 55% меньше.