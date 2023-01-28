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Гиули Аласания: В интервью Саакашвили речь идет об Украине
В интервью Саакашвили не подразумевается грузин, - об этом заявила мать бывшего президента Грузии Гиули Аласания, говоря о той части интервью изданию Spiegel, в которой Михаил Саакашвили говорит: «Не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были российскими агентами».
По словам Аласания, в Украине к Михаилу Саакашвили приходили люди, которые предупреждали его, что он должен вернуться в Грузию до октября. По ее словам, это была спецоперация Кремля, пишет Общественный вещатель.
«В связи с этим со стороны общественности произошла какая-то спекуляция по поводу кто и что имеется в виду. Никакой грузин не подразумевается. Речь идет об Украине. Сейчас в России самый распространенный и популярный термин - ИПСО, означающий информационно-психологическую спецоперацию. В случае с моим сыном они подходили к нему в разных местах, где могли его встретить, будь то аэропорт, кафе или улица, и предупреждали, что его приезд является необходимым, это должно произойти до октября, обязательно до октября.
Почему? Потому что в Украине готовилась эта операция и к тому времени он не должен был быть рядом с Зеленским. Это была задача, и эта цель была достигнута. Кремль достиг своей цели и вот уже год и четыре месяца он сидит здесь взаперти и фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Ни о ком конкретно речь не идет. Он неоднократно говорил о Вано, что было напечатано там о Мерабишвили. Он и раньше говорил, что он (Вано) не имеет никакого отношения к этим событиям», - сказала Аласания.
- Михаил Саакашвили заявил изданию Spiegel, что «не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными агентами России».
- Ранее бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию Spiegel сказав, что не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии.
- «Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности. Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны. Из-за кресла и выборов нельзя позволять себе подобное!», - сказал Мерабишвили.
Другие новости дня
Клиника «Вивамед» призвала семью Саакашвили повлиять на него
Клиника «Вивамед» заявила, что заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от инфузионной терапии - назначенных врачами переливаний, и призвала семью вмешаться.
«Если так будет продолжаться, его состояние ухудшится. Я хотел бы обратиться к членам семьи, госпоже Гиули: убедите человека пройти лечение, иначе это действительно может привести к летальному исходу», - сказал директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Он заявил, что диагностированный у Саакашвили коронавирус проходит в относительно легкой форме, но он резко сократил объем принимаемой пищи.
«Мы всегда говорили о том, что он не потребляет рекомендуемое число калорий, но в последние дни он ест еще меньше и отказался принимать пищевые добавки… Для поддержания жизненных функций была предложена инфузионная терапия, но и от этого он категорически отказался», - сказал Чхаидзе.
- По данным клиники на 28 января, Михаил Саакашвили весит 69 кг и 700 граммов. Врач сообщил, что он в основном лежит, а если передвигается - то с помощью вспомогательных средств. В тюрьму после ареста он поступил с весом в 116 кг при росте 195 см.
- Ранее в клинике «Вивамед» заявили, что не видят необходимости в переводе Саакашвили в реанимацию. Что касается питания, то семью обвиняли в том, что Саакашвили приносят «холодную и невкусную еду из супермаркетов», что вызвало возмущение его матери.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует. На этой неделе Министерство юстиции Грузии выразило недоверие результатам независимой медицинской экспертизы центра «Эмпатия».
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Среди множества диагнозов, о которых говорят медицинские эксперты - свидетели защиты, быстропрогрессирующая деменция - синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности принимать адекватные решения и выполнять ежедневные действия.
Комитет югоосетинского парламента одобрил кандидатуру Виталия Джиоева должность председателя ВС
На заседании комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудили представление президента кандидатуры Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда.
Как сообщает пресс-служба закоргана, председатель комитета Заза Дриаев ознакомил депутатов с биографией и трудовой деятельностью Джиоева Виталия Виссарионовича. Он подчеркнул, что Виталий Джиоев показал себя исключительно с положительной стороны.
«Он порядочный, профессионал своего дела, компетентен. В коллективе его всегда уважали и Джиоев показывал себя только с положительной стороны», - цитирует председателя комитета информагентство «Рес».
Кандидатура Виталия Джиоева была одобрена единогласно. В работе комитета приняли участие депутаты Алан Гаглоев, Малхаз Гаглоев и Ацамаз Бибилов.
Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили Spiegel
Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию Spiegel и пишет, что не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии, сообщает Общественный вещатель.
«Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности.
Большая палата Европейского суда в Страсбурге установила, что целью моего заключения было получение от меня принудительных показаний против Михаила Саакашвили. До сих пор я даже не комментировал много другой грязной клеветы, но теперь я просто не могу оставить без внимания безобразную интерпретацию интервью моего друга Михаила Саакашвили, который находится в тяжелейшем положении.
Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны. Мне жаль, что приходится говорить об этом, но обвинять меня в том, с чем я боролся всю свою жизнь, аморально и бессовестно. Кроме Украины, ни одна европейская спецслужба не нанесла такого урона российским спецслужбам, сколько наше МВД.
Россия - враг, Украина победит, а с ней, я уверен, и Грузия придет к миру. Из-за кресла и выборов нельзя позволять себе подобное!» - пишет Вано Мерабишвили.
Михаил Саакашвили заявил изданию Spiegel, что «не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными агентами России».
Саакашвили не исключил, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили предполагает, что к его возвращению на родину в октябре 2021 года может быть причастна Россия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, пишет SOVA.
По словам Саакашвили, президент РФ Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.
«Кроме России ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами. Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина», - сказал Саакашвили.
По его мнению, то, что произошло с ним, – это ясный «месседж» президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году… Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью».
Комментируя свои планы на будущее, Саакашвили заявил: если он выживет, то видит себя только в Украине.
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии проходят выборы нового лидера
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Едином национальном движении» – проходят выборы нового председателя. Голосование проводится в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет в течение двух дней – 28 и 29 января. Завершится праймериз в 10:00 30 января, сообщает SOVA.
За пост председателя ЕНД борются четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия; Леван Хабеишвили; Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
По словам председателя политсовета «Нацдвижения» Кобы Накопия, регистрацию для участия в выборах прошли порядка 50 000 человек. Ожидается, что результаты голосования будут известны уже к полудню 30 января.
«Призываю всех, кто зарегистрировался, к активному участию в выборах. Хочу заверить, что выборы будут тайными, никто никогда не узнает, участвовали ли вы в выборах или за кого голосовали», - сказал Накопия.
В партии создана специальная группа для проверки тех, кто прошел регистрацию, с целью убедиться, что они голосуют не с использованием фейковых аккаунтов или не являются избирателями другой партии. За процессом наблюдают и представители штабов четырех кандидатов на пост председателя.
«20 дней в Мариуполе» получил приз на кинофестивале «Сандэнс»
Документальный фильм украинского военкора Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» о первых неделях российского вторжения в Украину получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».
Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они прибыли в Мариуполь в качестве журналистов Associated Press 24 февраля, за час до начала российского вторжения в Украину. Команда фиксировала все происходящее в городе, в том числе массовые захоронения мирных жителей, гуманитарную катастрофу из-за осады города и действия российских военных. Именно они показали миру последствия бомбардировки мариупольского роддома.
В середине марта журналисты уехали из Мариуполя через гуманитарный коридор. Видеоматериалы, вывезенные Черновым из города, легли в основу документального фильма.
За свою работу Чернов, Малолетка и Степаненко уже получили несколько международных наград, в том числе журналистские Press Freedom Awards 2022 и премию имени Гонгадзе.
Всего в секции мирового документального кино на кинофестивале «Сандэнс» было представлено 12 картин, в том числе фильм украинского режиссера Романа Любого «Железные бабочки» о крушении пассажирского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. Главный приз фестиваля получил фильм «Вечная память» чилийки Майте Альберди, который рассказывает о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.
Полицейские в США до смерти забили Тайра Николса – в стране протесты
В Мемфисе штата Теннесси США полицейские до смерти забили Тайра Николса, остановив его якобы за неосторожное вождение. После публикации видео с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Пятерым офицерам предъявлено обвинение в убийстве.
Полицейские, среди которых были темнокожие и светлокожие, остановили 29-летнего темнокожего Николса в начале января за «неосторожное вождение». Позже начальница департамента полиции Мемфиса скажет, что «неосторожного вождения» не было.
Полиция Мемфиса опубликовала четыре видео с убийством Николса, сделанных с разных камер [осторожно, видео содержит кадры насилия]. На записях видно, как офицеры бьют Николса дубинками, кулаками и ногами, в том числе по голове и лицу. Лежа на асфальте, Николс зовет маму. Полицейский дважды пинает его по голове, когда тот уже лежит в наручниках и очевидно не представляет опасности. Никто из офицеров не попытался помочь Николсу.
Несмотря на тяжелые травмы и явно ухудшившееся физическое состояние, в больницу Николса доставили только через полчаса после избиения. Спустя три дня он умер. Независимое вскрытие, о результатах которого сообщил адвокат семьи Николса, показало, что у погибшего было «обширное кровоизлияние, вызванное сильным избиением».
Пятерых полицейских, забивших Николса до смерти, уволили. Им предъявлены обвинения в убийстве и других сопутствующих преступлениях. На видео полицейских больше – адвокат семьи Николса уже направил вопросы по остальным.
После публикации видеозаписей с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия. Следующие масштабные акции запланированы в Мемфисе и еще как минимум в семи крупных городах США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Мать Николса, которая не смогла заставить себя посмотреть кадры с избиением своего сына, попросила американцев протестовать «спокойно и мирно». Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении сказал, что поддерживает призывы семьи Николса к мирному протесту. Также Байден поговорил с родными погибшего и выразил надежду на «быстрое, полное и прозрачное расследование».
- Очередное убийство полицейскими произошло ровно через полгода после того, как были вынесены последние приговоры по делу Джорджа Флойда.
- Темнокожий Джордж Флойд был задержан полицейскими в Миннеаполисе штата Миннесота в мае 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой купюры в магазине.
- При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил коленом ему на шею, второй – Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его – Флойд скончался от удушья.
- В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы.
- Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
В Украине чиновникам запретили выезжать за границу во время войны
Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
«Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет», – говорится в сообщении.
23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Николая Тищенко – там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии «Слуга народа».
В результате стрельбы у синагоги в Иерусалиме погибли семь человек
В Иерусалиме в пятницу вечером неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги. В результате стрельбы погибли как минимум семь человек. Еще трое ранены, среди них – 15-летний подросток.
Нападавший – 21-летний житель преимущественно палестинского района Иерусалима – был убит в перестрелке с полицией. Предположительно, он был близок к группировке ХАМАС. Полиция заявила, что, скорее всего, он действовал в одиночку.
По словам комиссара полиции Якова Шабтая, нападавший «начал стрелять во всех, кто был у него на пути. Он сел в свою машину и начал убивать из пистолета с близкого расстояния». Шабтай назвал произошедшее «одним из самых страшных террористических актов за последние несколько лет».
Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.
Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. По утверждению Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.
Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.
Москва потребовала от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Министерство иностранных дел России заявило, что посол Латвии в Москве должен покинуть страну в течение двух недель. Об этом было объявлено временной поверенной в делах Латвии Дации Рутке в пятницу, когда она была вызвана в российский МИД. Ранее ведомство заявляло, что посол должен уехать до 24 февраля.
В заявлении российской стороны говорится, что она не принимает аргументы Латвии о солидарности с другими странами Балтии и не считает нужным ждать обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.
Латвия поставила сроком выезда российского посла в Риге 24 февраля. Уровень дипломатических представительств России и Латвии будет понижен до временного поверенного в делах.
23 января МИД объявил о таком же понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией: ее посол должен уехать из России до 7 февраля. К той же дате Эстонию должен покинуть российский посол.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в понедельник заявил, что Рига также - в знак солидарности с Эстонией - понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Уровень дипотношений России с еще одной страной Балтии, Литвой, был понижен еще в прошлом году по инициативе этой страны, после российского вторжения в Украину.
В Испании арестовали подозреваемого в рассылке бомб по почте
Суд в Испании арестовал 74-летнего Помпейо Гонсалеса, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой по разным адресам в Испании, в том числе в резиденцию премьер-министра и в посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.
Пенсионер отказался давать показания перед судьей, а прокуратура обосновала необходимость его ареста тем, что подозреваемый может скрыться или уничтожить улики. Дело расследуется по статье о терроризме.
По данным La Sexta, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили беспилотник и электронные устройства, которые могли быть задействованы для «сброса взрывчатки». По предварительным данным полиции, мужчина действовал в одиночку.
Помпейо Гонсалеса задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. Испанские СМИ писали, что до выхода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории. По словам источников газеты ABC, это «одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами».
- В конце прошлого года посылки со взрывными устройствами были разосланы по адресам испанских государственных учреждений и ряда стратегических и охраняемых объектов. «Почтовые бомбы» были адресованы, в частности, офисам испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерства обороны страны, американской и украинской дипмиссий, спутниковому центру авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Большинство из бомб удалось обезвредить – взорвалась лишь посылка, которая была прислана на имя посла Украины Сергея Погорельцева. При ее вскрытии был ранен сотрудник службы безопасности украинского посольства. Позже несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
Азербайджан передал Армении тело погибшего в сентябре армянского военнослужащего
Азербайджан 27 января передал армянской стороне тело армянского военнослужащего, погибшего в направлении села Неркин Ханд 13-14 сентября 2022 года. Об этом сообщило Министерство обороны Армении, не назвав имя и фамилию солдата.
По данным Радио Азатутюн, в результате нападения Азербайджана на Армению 13-14 сентября число погибших с армянской стороны составляет 224 человека.
Грузия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Великобритании баронесса Вере подписали соглашение о воздушном сообщении между странами. Церемония прошла в Лондоне.
Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога, передает издание «Business Грузия» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и устойчивого развития.
В соответствии с соглашением авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми точками на территории стран, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение. Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др.
Необходимость в двустороннем соглашении о воздушном сообщении между правительствами Великобритании и Грузии возникла после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Югоосетинский президент посетил военный полигон Минобороны
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил учебный центр и военный полигон Министерства обороны.
«Министром обороны гвардии полковником Маратом Павловым Верховному главнокомандующему было доложено о готовности полигонных объектов к проведению разноплановых занятий, в том числе с боевой стрельбой, о возможностях учебного центра по подготовке специалистов национальной армии по различным воинским дисциплинам и разнообразной тематике», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе оборонного ведомства.
Было подчеркнуто, что программы подготовки предусматривают как аудиторные, так и полевые занятия.
«Повышенное внимание уделяется владению военнослужащими закрепленным оружием, их индивидуальной подготовке, действиям в составе подразделений для выполнения боевых задач различной сложности. Алану Гаглоеву были продемонстрированы знания, умения, навыки военнослужащих оборонного ведомства по ведению огня из штатного вооружения и техники, при этом использовались огневые средства как малого, так и крупного калибра, в том числе штатное оружие боевых бронированных машин», - подчеркнули в Министерстве обороны.
В пресс-службе добавили, что вся подготовленная мишенная обстановка была успешно поражена, воины продемонстрировали высокие результаты. В ходе посещения военного полигона Минобороны президент лично выполнил упражнения стрельб по целям из стрелкового и крупнокалиберного оружия.
Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границ
Более 20 совместных документов подписали в ходе переговоров в Бишкеке президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, в том числе протокол об обмене ратификационными грамотами к договору об отдельных спорных участках границы.
Полный список документов, подписанных в ходе визита Мирзиеева в Бишкек, приводит Киргизская служба Радио Свобода.
Российские госагентства цитируют киргизского президента, заявившего в пятницу, что две страны завершили процесс делимитации государственной границы и «поставили точку в этом вопросе».
Общая протяженность киргизско-узбекской границы составляет примерно 1400 километров. Свыше 20 киргизских политиков и активистов были задержаны в октябре прошлого года, протестуя против соглашения по границе.
Израиль усиливает меры безопасности на границе с сектором Газа
Израиль усиливает меры безопасности на границе с сектором Газа и в Иерусалиме, а также в Иудее и Самарии после очередного обострения арабо-израильского конфликта и начавшихся беспорядков в Палестинской автономии.
В ночь на 27 января израильская армия нанесла удар по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.
Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Операция прошла 26 января. Погибли, по последним данным, 11 палестинцев, два десятка человек получили ранения.
Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. Во время операции в Дженине они открыли огонь по израильтянам и были убиты ответными выстрелами, уточняет The Jerusalem Post.
Власти Палестинской автономии сообщили, что жертвой стала как минимум одна мирная жительница. На этом фоне палестинцы решили прекратить координацию мер безопасности с Израилем и пообещали обратиться в ООН и Международный уголовный суд, назвав случившееся актом израильской агрессии.
Агентство Associated Press называет рейд армии и спецслужб Израиля самым масштабным и смертоносным за два десятилетия.
Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.
Ранее американское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу жертв среди гражданского населения в Дженине. При этом Госдепартамент считает ошибочным решение палестинских властей передать дело в ООН и Международный уголовный суд.
Финляндия приостановила рассмотрение заявок на убежище от сбежавших от армии россиян
Иммиграционная служба Финляндии приостановила рассмотрение заявок на убежище от граждан России, уклоняющихся от призыва или мобилизацию в армию. Ведомство собирает информацию, как работает российская призывная система, следует из материала газеты «Хельсингин саномат».
«Важно иметь как можно больше актуальной информации о стране, чтобы принимать решения. Необходимо выяснить, кого затрагивает [военная] кампания, что означает идти на фронт и какие последствия будет иметь отказ от военной службы. Приведет ли это к наказаниям, заключению или чему-то другому», − цитирует издание представителя ведомства. По его словам, часть этих данных «нельзя найти в Google».
Кроме того, Хельсинки запросили у Европейского агентства по предоставлению убежища разъяснений, достаточно ли нежелания человека участвовать в войне для предоставления ему защиты.
Сразу после объявления мобилизации в России граждане страны стали массово уезжать за границу, 743 россиянина запросили политическое убежище в Финляндии. До начала российского военного вторжения Финляндия ежегодно получала от россиян от 200 до 500 заявлений.
«Сцена ревности»: в Армении комментируют реакцию МИД РФ на миссию ЕС
Представляющий провластную фракцию «Гражданский договор» депутат армянского парламента Виген Хачатрян уверен, что заявление МИД России с критическими формулировками в адрес Запада и Армении – это не что иное, как сцена ревности.
«Этот текст — скорее сцена ревности, чем какое-либо содержание», — заявил Хачатрян.
Резко отреагировав на решение Брюсселя о создании миссии наблюдателей Евросоюза в приграничных районах Армении, Москва вчера заявила, что представители ЕС могут «лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия».
«Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.
В Москве убеждены, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе и российские пограничники, несущие службу на границах Армении, остаются ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе в обозримой перспективе.
Провластный депутат армянского парламента считает, что российская сторона просто пытается оправдать свое бездействие, пишет Радио Азатутюн.
«У России и ОДКБ есть все возможности для выполнения своей миссии, и они давно могли бы что-то сделать, но ничего не сделали. Если бы они выполняли свои обязанности, такой проблемы вообще бы не возникло», — сказал Хачатрян.
В МИД РФ также отметили, что «российский миротворческий контингент будет реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации «на земле».
Официальная Москва заявила, что «не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, Армения предпочла сделать выбор в пользу ЕС».
«Вообще это не корректно, что они пытаются давать оценки нашей внешней политике, я считаю это недипломатическим языком», - заявил провластный армянский парламентарий.
МИД Армении пока не ответил на заявление Москвы.
Восстановлено авиасообщение между Грузией и Китаем, прерванное из-за пандемии
Авиасообщение между Грузией и Китаем, прерванное из-за пандемии коронавируса, восстановлено после трехлетнего перерыва.
Авиакомпания из КНР China Southern Airlines сегодня, 27 января, совершила свой первый рейс из Урумчи (центр Синьцзян-Уйгурского автономного района) в Тбилисский международный аэропорт.
Как сообщили в компании TAV Georgia, в зимний навигационный сезон China Southern Airlines будет совершать рейсы по направлению Урумчи-Тбилиси-Урумчи один раз в неделю – по пятницам. В летний сезон планируется увеличение частоты – по мере спроса.
Отметим, что China Southern Airlines – крупнейшая азиатская авиакомпания по размеру флота и крупнейший авиаперевозчик Китая и Азии.
Как ранее писало Радио Свобода, почти три года жесточайшей политики так называемой «нулевой терпимости к COVID-19», проводимой властями КНР, нанесли сильнейший удар по китайской, а следовательно, и по всей мировой экономике. Недавно Пекин решил снять большинство ковидных ограничений, отменить карантины и локдауны – не в последней степени из-за многочисленных уличных протестов, на которых стали появляться и откровенно политические антиправительственные лозунги.
В середине января власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19 с начала декабря, когда в стране ослабили коронавирусные ограничения.
В Абхазии сняли тонировку с автомобиля президентской охраны
В самопровозглашенной республике Абхазия при журналистах сняли тонировку с автомобиля президентской охраны.
Сообщается, что сотрудники Государственной службы охраны исполнили поручение абхазского лидера Аслана Бжания.
Ранее агентство «Апсныпресс» сообщило, что немалую часть протоколов, которые оформляют сотрудники Госавтоинспекции за нарушения правил дорожного движения, касаются нарушений правил тонировки стекол автомобилей. Так, по информации агентства, только 19 января было оформлено 44 протокола.
В абхазском МВД сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, пропускающая способность лобового стекла должна быть не менее 75%. Тонировать стекло запрещено — допускается только 10-сантиметровая полоска светофильтра по верхней кромке. Пропускающая способность передних боковых стекол должна быть не менее 35%.
Что касается задних стекол, то тут допускаются жалюзи, шторки или любая тонировка (кроме зеркальной пленки) при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 30 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) или 1800 рублей.
ГАИ напомнило водителям автомобилей о том, что тонировка стекол ухудшает видимость, особенно в темное время суток и в плохую погоду.
Отметим, что ряд жителей Абхазии в соцсетях выразил недовольство в связи с действующими ограничениями на тонировку автомобилей.
- Ранее начальник абхазской ГАИ Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах». При этом оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Ряд образовательных учреждений в Южной Осетии закрыли на карантин
Цхинвальская школа-интернат закрылась на карантин, сообщил агентству «Рес» первый заместитель министра образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осетия Александр Галаванов.
По его словам, решение было принято в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
«Поскольку уровень заболеваемостью респираторными вирусными инфекциями среди учащихся превысил 20%, было принято решение ввести в интернате карантин. Образовательное учреждение закрыто с 26 января по 1 февраля», – сказал Галаванов.
На карантин закрыт и детский сад в поселке Джава, а также несколько классов в цхинвальской школе №12.
«Закрыты два первых и один пятый класс. Там также превышен порог заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Карантин введен с 26 января по 2 февраля», – сказала начальник управления образования цхинвальской администрации Татьяна Бязрова.
Польша поставит Украине десятки собственных танков PT-91
Польша помимо 14 немецких танков «Леопард-2» поставит Украине собственные модернизированные танки. Речь идёт о 60 машинах, 30 из которых – основной боевой польский танк PT-91.
Об этом в интервью канадскому каналу CTV News сообщил премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Ранее сведения привёл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом в его сообщении в Telegram-канале говорилось о 60 танках PT-91.
PT-91 – модернизированная версия советского танка Т-72, отмечает «Новая газета. Европа».
На этой неделе Варшава официально обратилась с запросом к Берлину с просьбой разрешить передать украинской армии «Леопарды». Позднее власти ФРГ объявили о решении позволить реэскпорт немецкой техники в Украину, а также о намерении поставить Киеву из собственного арсенала 14 танков «Леопард-2» модификации A6. В тот же день, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 американский танк M1 Abrams.
Обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками должно начаться в ближайшее время. Пока же, как пишет «Немецкая волна», в Германию прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с боевыми машинами пехоты «Мардер». Группа украинских военных приземлилась в Кёльне 26 января.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзные страны за поддержку, одновременно назвав критически важным в дальнейшем вопрос о сроках поставок и их объёмах техники.
«Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется», – цитирует Зеленского «Би-би-си».
Поставок западных танков Киев в связи с российским военным вторжением добивается уже несколько месяцев. В связи с принятым в итоге решением канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге, что, оказывая военную поддержку Украине, Германия следует принципу делать всё необходимое, но не допускать эскалации войны в конфликт между Москвой и НАТО. «Мы и впредь будем соблюдать этот принцип», – подчеркнул Шольц.
Тем не менее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам «крайне опасным». «Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», – сказал Нечаев.
В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. «Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В аэропорту Внуково упал вертолёт лётного отряда для перевозки Путина
В Аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщают российские информационные агентства.
ТАСС уточняет, что вертолёт совершил жёсткую посадку. Телеграм-канал Baza пишет, что при посадке вертолёт задел лопастями землю и ударился хвостовой частью.
По данным Mash, причиной крушения могло стать повреждение винтов. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в качестве версии случившегося рассматривается ошибка пилотирования, а также внезапный порыв ветра.
По имеющейся информации, Ми-8 принадлежит специальному лётному отряду «Россия». Он подчиняется управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц, включая главу государства.
Семья Саакашвили: Миша передвигается в инвалидном кресле
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания назвала «очень поверхностным и неубедительным» заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
Напомним, что министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что эксперты усомнились в достоверности и безошибочности заключения другого центра – «Эмпатия», который давно заявляет о серьезном ухудшении здоровья Саакашвили.
Матери экс-президента непонятно, почему Бюро Самхараули не считает состояние Саакашвили тревожным. По словам Аласания, сегодня он сидит в инвалидном кресле и не может передвигаться самостоятельно.
«Мы помним, что, когда Михаил Саакашвили поступил в это учреждение (клиника «Вивамеди» — ред.), он стоял на ногах, был нормальным человеком. Сейчас он сидит в коляске и не может сделать и двух шагов. Я вчера с трудом посадила его в коляску», — рассказала Гиули Аласания журналистам сегодня, 27 января, когда в Тбилисском городском суде проходит очередное заседание по делу Саакашвили.
Как пишет СОВА, брат экс-президента Георгий Саакашвили также отверг заявление министра юстиции. По его словам, власти продолжают придерживаться риторики, будто Михаил Саакашвили симулирует, чтобы уклониться от ответственности и избежать тюрьмы. Он назвал такую политику правительства «позором».
«Заявление со стороны государства указывают на то, что Миша Саакашвили чувствует себя хорошо. Задаю вопрос: человек весит уже 68 килограммов, мы видим, как день ото дня его состояние ухудшается, и что делает государство? Оно всегда должно быть гарантом благополучия каждого гражданина. Но мы видим, что Михаила Саакашвили намеренно убивают. Мы никогда с этим не смиримся, мы будем бороться до конца, и я уверен, что мы добьемся результата. Если мы не добьемся этого здесь, то обязательно продолжим борьбу в Страсбурге», – заявил он.
Сегодня Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение ходатайства адвокатов об отсрочке приговора экс-президенту или освобождении его от отбывания тюремного заключения. В заседании в качестве свидетеля принял участие британский эксперт, психиатр Корнелиус Катона. Он заявил, что в ходе исследований обнаружил у Саакашвили довольно серьезные нарушения концентрации внимания и памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия.
«Я выделил несколько причин, которые могли привести к нейрокогнитивным расстройствам. Первой могло быть его голодание и быстрое возобновление питания, т. е. «рефидинг», частичная асфиксия и эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, а также запоздалое лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также вещества, тяжелые металлы, обнаруженные во время токсикологии его волос», — приводит слова эксперта агентство «Интерпрессньюс».
Катона также отметил, что Саакашвили страдает деменцией.
«И, как я понимаю, согласно грузинскому законодательству, соответствующие акты Минздрава предусматривают, что лица с деменцией не должны находиться в тюрьме», – отметил он.
Британский психиатр подчеркнул, что, если не изменить среду, в которой находится Саакашвили, он не сможет избавиться от синдрома посттравматического стрессового расстройства.
Центр «Эмпатия» опубликовал выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили 1 декабря 2022 года. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.
В «Эмпатии» заявили, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.
Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
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