Парламентские выборы 2024 в Грузии будут преимущественно электронными

В 2024 году почти 90% избирателей примут участие в выборах в парламент Грузии с использованием электронных технологий. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, пишет «ИнтерпрессНьюс».

По их же сообщению, на тех избирательных участках, где технологии не будут использоваться, бюллетени оцифруют. Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на состоявшемся сегодня, 6 февраля, заседании, и своим постановлением определила избирательные участки, на которых в 2024 году будут проведены выборы с использованием электронных средств.

Вместе с тем, зампредседателя ЦИК Георгий Сиоридзе сказал о важности принятого решения.

«Лично для меня это было очень важное решение. Я боролся за это еще тогда, когда не был членом избирательной администрации. С другой стороны, сегодняшнее заседание было важным и потому, что политические партии уже будут знать новую географию за полтора года раньше, что позволит им адекватно спланировать все мероприятия, необходимые для парламентских выборов 2024 года», - заявил Сиоридзе.

По словам же члена ЦИК Иване Норакидзе, это решение будет способствовать повышению доверия избирателей к избирательному процессу.