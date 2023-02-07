Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал акции протеста

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении на три месяца режима чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, наиболее пострадавших от разрушительного землетрясения 6 февраля.

По последним данным, которые приводят информагентства, жертвами стихийного бедствия в Турции стали свыше 4500 человек. В соседней Сирии, по поступающим сообщениям, число погибших превышает 1800. Тысячи раненых.

В телеобращении во вторник Эрдоган отметил, что чрезвычайный режим на юго-востоке страны будет действовать с целью оперативного ведения поисково-спасательных работ. Особые меры, по его словам, позволят получить доступ в пострадавшие районы сотрудникам экстренных служб, а также финансовой помощи. Других деталей турецкий президент не привел.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в Турции вводилось в 2016-м году, после событий, которые власти назвали попыткой госпереворота. Оно действовало на протяжении двух лет. Нынешний чрезвычайный режим должен завершиться незадолго до назначенных на 14 мая президентских выборов, на которых Реджеп Эрдоган попытается удержать пост после 20 лет руководства страной, отмечает «Би-би-си».

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник, в начале пятого утра по местному времени, когда большинство людей еще спали. Эпицентр толчков находился вблизи турецкого города Газиантеп. Сейсмологи зафиксировали очаг на глубине в 18 километров. Позднее 6 февраля произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,5, в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш - то есть примерно в том же части страны.

По последним данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, землетрясением в стране было разрушено более 4700 зданий.

Поисково-спасательные работы в Турции местами затрудняет проливной дождь, а кое-где - снег. В городе Адана, к примеру, применение тяжелой техники при разборе завалов не останавливали и ночью. Рухнувшие тяжелые плиты, куски бетона освещали мощные прожекторы, как и в других населенных пунктах. В Адане лишились крова многие жители, у кого-то из них нет ни обуви, ни одежды, ни зарядки для телефонов. При этом в ближайшую неделю в регионе ожидается морозная погода - с температурой ниже нуля.

Помощь в поисковых операциях предложили 70 стран. Власти Турции планируют открыть отели в туристическом центре Анталье, чтобы временно разместить там людей, потерявших жилье.

Мировые лидеры столкнулись с непростой логистикой по отправке грузов и бригад спасателей в пострадавшие от землетрясения районы на северо-западе Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война. В лагерях на границе с Турцией живут миллионы сирийских беженцев. Затронутая нынешним землетрясением часть сирийской территории разделена на районы, которые контролирует правительство в Дамаске, и последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада. Уже несколько лет гуманитарные операции в удерживаемых оппозицией районах контролирует Организация Объединенных Наций. За содействием к ООН в нынешних обстоятельствах обратились сотрудники Сирийского Красного полумесяца.

В Сирии также разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов, в том числе Дамаск и Латакия. Еще сильнее пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточенных сражений во время его штурма при поддержке российской армии. Здесь сильно повреждена древняя цитадель, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.