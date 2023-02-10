В Тбилисском суде слушается дело о жестоком убийстве женщины в автобусе

Прокуратура настаивает на пожизненном заключении для гражданина Грузии Роина Мебония, в мае прошлого года убившего жену в рейсовом автобусе в Тбилиси, на глазах у пассажиров и собственных детей.

Процесс идет в Тбилисском городском суде. Защита настаивает, что в момент совершения убийства Мебония находился в состоянии помрачения рассудка и не осознавал своих действий, пишет агентство «Новости-Грузия».

Адвокат заявляет, что его подзащитного надо освободить от уголовной ответственности по состоянию здоровья и отправить на лечение, а не в тюрьму, так как он нестабилен психически.

Трагедия произошло в Тбилиси 21 мая 2022 года, в автобусе №323, который следовал по проспекту Гурамишвили. Мужчина нанес своей жене, 30-летней Софо Кварацхелия, множественные ножевые ранения, она скончалась на месте. Родители женщины говорят, что до сих пор не могут справиться с последствиями психической травы детей, на глазах которых произошло убийство их матери.

Обвиняемому были предъявлены обвинения в совершении убийства члена семьи с особой жестокостью, что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет, или пожизненным заключением.