Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Берлин

Полк мобилизованных, записавших видеообращение к президенту России Владимиру Путину, понес тяжелые потери в Украине в районе Авдеевки. Об этом изданию Сибирь.Реалии сообщили родственники военнослужащих. В видеообращениях мобилизованные заявляли, что их отправляют в атаку без достаточной подготовки, вооружения и без поддержки со стороны артиллерии и разведки.

Речь идет о полке 1439, в котором служат мобилизованные из Иркутской области. Военнослужащие трижды выступали с обращениями к командованию. Они сообщали, что их передали в распоряжение Славянской бригады так называемой «ДНР», которая посылает их, как они выразились, «на убой», а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Также военные уточняли, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады несмотря на отсутствие у них боевой подготовки и наличие среди мобилизованных людей старше 40 лет и людей с хроническими заболеваниями.

По словам родственников, сейчас полк «почти полностью уничтожен»: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими. Жены и сестры мобилизованных также записали видеообращение к Путину с просьбой помочь тем, кто остался.

– Мой отзвонился - осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят «на передок», – говорит Сибирь.Реалии жена мобилизованного Светлана (имя изменено).

Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат из «ДНР» с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку «боятся потерять технику». Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. Военная полиция задержала замполита полка с позывным «Скала», который пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков».

26 февраля, после второго обращения военнослужащих к Путину, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в телеграме, что мобилизованных в ближайшее время переведут на новое место службы